Giovedì 22 settembre troviamo sul piano astrale la Luna stazionare nel segno del Leone, mentre Mercurio risiederà sui gradi della Bilancia. Il Sole assieme a Venere, intanto, resteranno stabili in Vergine, così come Saturno protrarrà il moto in Acquario e Plutone permarrà nel segno del Capricorno. Nettuno, invece, rimarrà sui gradi dei Pesci come Marte continuerà l'anello di sosta in Gemelli. Giove, infine, risiederà nel segno dell'Ariete, nel frattempo il Nodo Nord insieme a Urano sosteranno in Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Gemelli e Sagittario, meno entusiasmante per Capricorno e Scorpione.

Sul podio

1° posto Gemelli: istintivi. Il primo segno d'Aria, durante questo giorno di metà settimana, sembrerà lasciarsi trasportare quasi completamente dal suo istinto, divenendo sì impulsivo ma anche tanto genuino caratterialmente ed è ciò che apprezzeranno le amiche.

2° posto Sagittario: buone nuove. Giovedì probabilmente all'insegna di novità positive per gli arcieri, come un fornitore che accetta un ritardo nei pagamenti oppure un figlio che prende un ottimo voto a scuola in una materia dove aveva ultimamente faticato.

3° posto Bilancia: spiragli. Le opportunità professionali potrebbero bussare alla porta di casa Bilancia in queste ventiquattro ore, sebbene le stesse indosseranno l'abito del prossimo futuro e, di conseguenza, intimeranno i nati sotto questo segno di portare pazienza.

I mezzani

4° posto Cancro: focus domestico. La casa e le sue mille sfaccettature parranno rappresentare il centro delle attenzioni dei nati Cancro questo giovedì, col segno Cardinale che non disdegnerà cimentarsi in un cambiamento di posizione dei mobili in soggiorno.

5° posto Pesci: trottole. Pur di non scontentare nessuno, il terzo segno d'Acqua cercherà di presenziare agli inviti amicali, al saggio di danza della figlia e al meeting straordinario in azienda.

Il rovescio della medaglia del loro mood oltremodo dinamico, però, sarà una dispersione energetica non indifferente.

6° posto Ariete: amici in primo piano. Considerando il momento delicato in amore, i nati Ariete faranno a ragion veduta affidamento sulle amiche di sempre, le quali riusciranno a fornire al segno di Fuoco il sostegno morale di cui avranno un gran bisogno.

7° posto Acquario: sprechi. Giornata di metà settimana dove i nati Acquario saranno, con ogni probabilità, alle prese con qualche spreco di natura pratica, come del cibo in frigo andato a male oppure accorgendosi di aver gettato nella pattumiera un oggetto ancora funzionante.

8° posto Toro: testardi. La cocciutaggine del primo segno di Terra, nel corso del 22 settembre, sembrerà a livelli record, in quanto i nati Toro si incaponiranno per partito preso su alcune posizioni e, nonostante l'evidenza dei fatti, non molleranno la presa.

9° posto Vergine: sfrontati. La probabile irruenza dialettica che metteranno in campo i nati Vergine, perlopiù la prima decade, non sarà particolarmente apprezzata nel settore lavorativo, dove colleghi e subalterni non perderanno tempo nel rimarcarlo.

Ultime posizioni

10° posto Leone: revisioni finanziarie. Ventiquattro ore da prendere con le pinze per i felini sotto il profilo monetario, in quanto il parterre astrale spingerà gli stessi a revisionare le loro finanze al fine di evitare sgradevoli sorprese a fine settembre.

11° posto Capricorno: sfuggenti. Complice una latente insoddisfazione di fondo dovuta agli ultimi accadimenti, i nati Capricorno potrebbe assumere un atteggiamento sfuggente questo giovedì, soprattutto in coppia e ciò farà inalberare l'amato bene.

12° posto Scorpione: fuori fase. Prendere le redini della giornata in questione non sarà, c'è da scommetterci, un esercizio semplice in casa Scorpione, con i nati sotto questo segno che avvertiranno una poco piacevole sensazione di inadeguatezza figlia degli scossoni emotivi degli ultimi giorni.