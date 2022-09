Mercoledì 14 settembre troviamo sul piano astrologico la Luna, Urano e il Nodo Nord transitare nel segno del Toro, mentre Marte stazionerà in Gemelli. Il Sole insieme a Venere, intanto, protrarranno il moto in Vergine, così come Plutone rimarrà in Capricorno e Saturno resterà stabile nel segno dell'Acquario. Giove, in ultimo, permarrà nel domicilio dell'Ariete come Nettuno proseguirà l'orbita in Pesci e Mercurio continuerà a sostare in Bilancia.

Oroscopo quotidiano favorevole per Capricorno e Scorpione, meno entusiasmante per Pesci e Gemelli.

Sul podio

1° posto Scorpione: concilianti. Ottime le effemeridi per i nati Scorpione in questo giorno di metà settimana, in quanto il segno d'Acqua si dimostrerà probabilmente affabile e conciliante nonostante qualcuno tenterà di tirargli qualche tiro mancino.

2° posto Capricorno: talent scout. Le prime due decadi di casa Capricorno, nel corso del 14 settembre, parranno dotate di ottime doti percettive, specialmente i liberi professionisti del segno o coloro che sono a capo di un team lavorativo in quanto saranno in grado di scovare dei veri e propri talenti.

3° posto Vergine: finanze top. Sebbene qualcosa sul fronte relazionale non andrà come previsto, il secondo segno di Terra avrà ottime chance di poter contare sul proprio bottino economico, il quale sarà rimpinguato da un rientro monetario atteso da tempo.

I mezzani

4° posto Toro: ostinati. Determinati e un pizzico arrivisti, i nati Toro potrebbero dare dimostrazione questo mercoledì di voler raggiungere i loro obiettivi prima possibile e, per riuscire in tale intento, saranno disposti a mettere in campo un rinnovato spirito di sacrificio.

5° posto Acquario: hobby. Dedicarsi a un'attività rigenerante, ad esempio un hobby prediletto, potrebbe rivelarsi una manna dal cielo per ritrovare l'armonia perduta in casa Acquario durante le ventiquattro ore in questione.

6° posto Ariete: mansioni alleggerite. Nel settore professionale il segno dell'Ariete avrà buone chance, nel corso di questo giorno settembrino, di trascorrere un turno meno faticoso del solito, in quanto alcuni colleghi adempiranno volontariamente alle mansioni assegnate ai nativi.

7° posto Leone: a piccoli passi. Un po' a causa di un bottino energetico scarno e un po' per permettergli di fare il punto della situazione, i felini trascorreranno presumibilmente questo mercoledì rallentando considerevolmente il ritmo di marcia.

8° posto Bilancia: focus domestico. Fare il cambio di vestiario stagionale, modificare l'ordine dei mobili in soggiorno o acquistare delle mensole per la camera dei più piccoli saranno, con ogni probabilità, le attività preferite dai nati Bilancia in questa giornata estiva.

9° posto Cancro: impulsivi. Insolitamente per il loro corredo astrologico, i nati Cancro potrebbero mettere in campo un mood impulsivo in questa giornata di metà anno, lasciandosi scappare qualche parola di troppo soprattutto in coppia.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: possibilisti. Pur di scalare anzitempo le posizioni gerarchiche aziendali, i nati Gemelli di prima e seconda decade saranno disposti, c'è da scommetterci, a scendere a compromessi e ad accettare collaborazioni con persone verso le quali non hanno alcuna stima.

11° posto Pesci: amore sottotono. Complice l'insofferenza di fondo che aleggerà nelle menti del dodicesimo segno zodiacale, quest'ultimo parrà riversare la propria insoddisfazione nel rapporto a due e il partner, com'è facile intuire, non la prenderà affatto bene.

12° posto Sagittario: peccati di gola. I Luminari da un lato e la retrogradazione saturniana dall'altro spingeranno probabilmente gli arcieri a lasciarsi andare a qualche piacere culinario, senza far troppo caso alle calorie che ingeriranno.