Giovedì 15 settembre troviamo sul piano astrale il Nodo Nord, la Luna e Urano transitare nel domicilio del Toro, mentre il Sole assieme a Venere risiederanno in Vergine. Giove, intanto, resterà stabile in Ariete, così come Mercurio protrarrà il moto in Bilancia e Nettuno rimarrà nel segno dei Pesci. Marte, in ultimo, continuerà la sosta in Gemelli come Saturno proseguirà il transito in Acquario e Plutone permarrà in Capricorno.

Oroscopo quotidiano favorevole per Toro e Capricorno, meno conciliante per Bilancia e Ariete.

Sul podio

1° posto Toro: lavoro top.

Prima di approdare in Gemelli, la Luna parrà voler donare ai nati Toro, perlopiù al terzo decano, una marcia in più nel settore professionale, col segno di Terra che riuscirà a ottenere ottimi risultati con poco sforzo.

2° posto Capricorno: ottimisti. Guardare il bicchiere mezzo pieno sarà, c'è da scommetterci, l'esercizio preferito dei nati Capricorno questo giovedì, in quanto il segno Cardinale guarderà con spirito più ottimistico del solito alle prossime mosse esistenziali da compiere.

3° posto Cancro: chiarimenti. Che si tratti di una nuova conoscenza affettiva o di un'amica storica, i nati Cancro avranno buone possibilità di mettere una pietra sopra riguardo a un recente attrito avuto con la stessa, grazie a un doveroso quanto rinfrancante dialogo chiarificatore.

I mezzani

4° posto Vergine: umili. L'altezzosità non dovrebbe far parte del vocabolario nativo in questo giorno di fine stagione, in quanto il segno Mobile si renderà conto che assumere un mood umile gli farà vedere il mondo circostante dalla giusta prospettiva.

5° posto Acquario: organizzati. Programmare la giornata in dettaglio sarà presumibilmente di fondamentale importanza per seconda e terza decade di casa Acquario, in quanto tale organizzazione darà ai nativi la sensazione di avere tutto sotto controllo.

6° posto Leone: scelte da rimandare. Giovedì durante il quale la prima decade felina potrebbe accorgersi che i tempi non saranno ancora maturi per operare una scelta rilevante e, come piacevole conseguenza, i nativi sceglieranno di dedicarsi esclusivamente alle attività odierne.

7° posto Sagittario: amore in secondo piano. Semaforo acceso sul giallo per le vicende sentimentali di casa Sagittario in questa giornata di metà mese, in quanto il partner potrebbe rimproverare ai nativi di mettere le faccende amorose sovente in secondo piano.

8° posto Gemelli: focus amicale. L'importanza di avere un'amica sulla quale poter contare si rivelerà, con buona probabilità, essenziale per i nati Gemelli nella giornata in questione, così il segno d'Aria potrà sfogarsi liberamente e alleggerirsi di qualche tarlo cerebrale.

9° posto Scorpione: occhio alle finanze. Spinti dalla retrogradazione mercuriale e dallo Stellium nell'amico/nemico Toro a lanciarsi in qualche investimento, i nati Scorpione potrebbero presto accorgersi che tale tentativo di accrescere il capitale è allettante soltanto in apparenza.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: perplessi. L'atteggiamento di un capo o un collega nei loro confronti lascerà, c'è da scommetterci, interdetti i nati Bilancia, i quali non sapranno come comportarsi a riguardo e preferiranno evitare di chiedere lumi alla persona interessata, almeno per il momento.

11° posto Ariete: bizzosi. Nervosismo e permalosità rappresenteranno probabilmente appieno i nati Ariete in questa controversa giornata di settembre, col segno di Fuoco che sembrerà non aspettare altro che essere provocato per far emergere tutta la rabbia che cova dentro.

12° posto Pesci: fuori fase. Sia in amore che sul lavoro qualcosa sembrerà non girare per il verso giusto e i nati Pesci, anziché farsene una ragione questo giovedì, non si daranno pace e cercheranno invano di far incastrare perfettamente i pezzi del puzzle.