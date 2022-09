Nella settimana dal 19 al 25 settembre troviamo sul piano astrale tre passaggi planetari degni di nota: il Sole si sposterà dal domicilio della Vergine (dove risiede Venere) al segno della Bilancia (dove transita Mercurio sino al 23 settembre). La Luna, invece, viaggerà dai gradi del Cancro alla Vergine, nel frattempo Mercurio cambierà segno zodiacale passando dalla Bilancia alla Vergine.

Oroscopo settimanale favorevole per Leone e Bilancia, meno roseo per Ariete e Pesci.

Sul podio

1° posto Bilancia: in crescendo. Più la settimana si avvicinerà a conclusione e maggiori saranno le probabilità che i nati Bilancia traggano dalla stessa vantaggi sempre più proficui, soprattutto nel mondo professionale dove potranno contare su un rapporto più armonioso con capi e colleghi.

Con l'umore ballerino di lunedì e martedì, invece, farebbero meglio a misurare le parole con le persone care.

2° posto Leone: entusiasti. Se la settimana, soprattutto il weekend, dei felini fosse una canzone sarebbe senza dubbio "It's my life" dei Bon Jovi, in quanto il segno di Fuoco parrà essere entusiasta della piega che prenderanno gli eventi e inizierà a smetterla di guardarsi indietro. Canzone dedicata a "coloro che costruiscono la loro strada", esattamente ciò che potrebbero cominciare a fare seriamente i nativi dalla seconda parte di questa settimana.

3° posto Sagittario: test professionali. La parte centrale del periodo in questione avrà buone chance di permettere agli arcieri di sperimentare nel mondo lavorativo, cimentandosi in qualche test supplementare, chiedendo una consulenza o cercando degli sponsor adatti a far decollare i loro progetti in essere.

Sabato e domenica, però, servirà porre attenzione al ménage amoroso, col partner che si sentirà presumibilmente messo in secondo piano.

I mezzani

4° posto Acquario: inizio smart. Probabile partenza a razzo quella prevista in casa Acquario in questa settimana per ciò che concernerà le vicende pratiche, difatti sino a mercoledì mattina i nativi potranno fare affidamento su un carnet di soluzioni di tutto rispetto che li aiuteranno principalmente su alcune opere manutentive da ultimare.

Attenzione, invece, alla giornata di giovedì quando un pizzico di nervosismo e qualche imprevisto potrebbero far spazientire il segno Fisso.

5° posto Gemelli: focus economico. Sino alla tarda serata di venerdì, i nati Gemelli saranno presumibilmente spinti dal parterre planetario a focalizzare le loro attenzioni sul bottino economico a disposizione, cercando sia di far quadrare i conti ma anche di trovare una spesa non indispensabile da eliminare.

Così facendo, il segno Mobile potrà utilizzare quel denaro per un piccolo ma proficuo investimento.

6° posto Vergine: mosse al vaglio. Col Sole in seconda dimora e Mercurio retrogrado sui loro gradi, i nati Vergine trascorreranno probabilmente un weekend potendo constatare se le mosse esistenziali messe in atto nel mese del compleanno possano essere considerate valide o meno. Martedì e venerdì, invece, saranno due giorni dove il segno di Terra preferirà limitare i rapporti col mondo circostante.

7° posto Toro: rinunce. Programmare la settimana con una miriade di impegni parrà essere lo sport preferito del primo segno Fisso, anche se già da mercoledì i nativi si renderanno conto che sarà necessario sfoltire il ruolino quotidiano al fine di non avere un crollo emotivo.

Splendide le effemeridi domenicali, specialmente per seconda e terza decade, per dar sfogo alla loro passionalità in coppia.

8° posto Scorpione: impazienti. Il fluire degli eventi, in particolar modo quelli legati alla sfera affettiva, apparirà probabilmente agli occhi dei nati Scorpione un po' troppo lento e, come spiacevole conseguenza, il segno d'Acqua tenterà di forzare la mano in tal senso. Bruciare le tappe nelle faccende sentimentali, però, avrà buone possibilità di rivelarsi un'arma a doppio taglio.

9° posto Cancro: relax. Poca o nulla sarà la voglia di rimboccarsi le maniche in questi sette giorni per i nati Cancro, in quanto la loro predisposizione settimanale sarà, c'è da scommetterci, orientata più sul crogiolarsi nell'accidia più totale.

Se l'immersione nell'ozio porterà anche del rigenerante rilassamento ben venga, altrimenti il segno Cardinale potrebbe farsene ugualmente una ragione.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: revisioni relazionali. Giovedì e venerdì, i nati Ariete saranno indotti dall'opposizione Mercurio-Giove a porre maggiore attenzione al loro modo di comportarsi con gli altri, così che nel weekend potranno raddrizzare il tiro e fare ammenda con qualcuno se necessario.

11° posto Pesci: ingoiare un rospo. Settimana da prendere con le pinze quella che potrebbero trascorrere i nati Pesci nel settore sentimentale, in quanto sarà probabile che gli stessi siano costretti dalle circostanze a ingoiare un rospo per il quieto vivere in coppia.

Martedì sarà la giornata più armoniosa nella cerchia amicale, mentre sabato sarà la volta di una rinfrancante uscita mondana.

12° posto Capricorno: comunicazione flop. Dall'ora di pranzo di giovedì in poi, i nati Capricorno non saranno probabilmente dotati delle solite abilità dialettiche, accorgendosi che comunicare col prossimo risulterà un esercizio più complicato del previsto. In queste giornate, inoltre, sarà bene evitare di apporre la loro firma in un contratto o sottoscrivere un abbonamento perché il rischio di prendere una cantonata sarà alto.