L'Oroscopo di domani è pronto a indicare la possibile rotta intrapresa dalla giornata di giovedì. In primo piano le previsioni zodiacali del 15 settembre 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. In questo passaggio infrasettimanale l'Astrologia ci svela un transito molto fruttuoso in termini sentimentali: l'ingresso della Luna in Gemelli. A godere di un giovedì decisamente performante in tutti i sensi, oltre ai fortunatissimi nati sotto il segno dei Gemelli, anche coloro del Toro e del Cancro, ambedue pronosticati in periodo da cinque stelle.

In affanno coloro che appartengono al segno della Vergine ai quali si prospetta una giornata poco positiva.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 15 settembre, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 15 settembre, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 15 settembre predice un buon periodo. In amore, riuscirete a infondere sicurezza alla persona amata, specie se stesse attraversando qualche momento di difficoltà. Venere farà aprire il vostro cuore alla comprensione e vi renderà generosi e disponibili a risolvere, con la vostra tipica praticità, ogni incombenza. La tenerezza sarà il vostro fiore all’occhiello, così riuscirete a riportare il sorriso sulla labbra della persona amata.

Single, le stelle vi renderanno particolarmente allegri e spiritosi, pronti a far sorridere le persone intorno a voi con le vostre battute ironiche e maliziose. Così qualcuno potrebbe restare molto affascinato dalla vostra parlantina. Non è escluso nemmeno che possiate risentire una persona che avete frequentato, qualche tempo fa.

Nel lavoro, vi attende una buona giornata per i rilanci. Le previsioni di riuscita sono superiori alle attese.

Toro: ★★★★★. Pronti a sbancare questo giovedì? In campo sentimentale sarete pieni di energie e soprattutto molto determinati a guardare avanti. Lasciatevi dietro le spalle i problemi e concentratevi su quello che vi aspetta.

Le stelle vi faranno essere delicati e attenti a ogni esigenza della vostra dolce metà. È il momento per fare progetti importanti, come matrimoni, convivenze o anche la possibilità di mettere una cicogna in volo... Single, in questo giorno vi sentirete un tutt'uno con l'ambiente che vi circonda. Questa sintonia con la natura e ciò che vi è intorno non è nuova per voi: se prima vi rendeva attoniti, adesso vi aiuterà a sentirvi meglio e a voler fare un sacco di cose all'aria aperta. Per passare una piacevole giornata, coinvolgete le persone che secondo voi possono abbracciare adeguatamente questo nuovo spirito e divertitevi con loro: fate un'attiva che possa piacere a tutti. Nel lavoro sarete molto convincenti, riuscirete a conquistare le simpatie dei colleghi.

Gemelli: 'top del giorno'. Una pimpante Luna d'amore sta per entrare nel vostro bel segno. In coppia la sintonia con la persona del cuore raggiungerà l'apice e trascorrerete un'ottima giornata insieme. Sarete così gioiosi e avrete l'umore alle stelle. Il vostro entusiasmo sarà contagioso, tanto che riuscirete finalmente a trascorrere una magica serata in compagnia del vostro amato bene. Single, vi sarà data la possibilità di scegliere il da farsi e potrete quindi fare ciò che avete sempre rimandato. Sappiate riderete e divertirvi insieme ai vostri amici, cosa che farà molto bene al vostro corpo e soprattutto allo spirito. La Luna nel segno vi darà tutto ciò che occorre per rendere la giornata serena e indimenticabile.

Il destino vi sta mettendo in mano le carte vincenti per affrontare la vita con serenità. Starà a voi l’abilità di saperle giocare con astuzia. Nel lavoro avrete iniziative: fantasia ed estro vi permetteranno di produrre spunti originali.

Oroscopo di giovedì 15 settembre, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Facile per voi sbancare "di brutto" in questa giornata! Per i sentimenti, vi sveglierete con una vena di romanticismo e, se steste vivendo una vita di coppia felice, trascorrerete una sensazionale giornata in compagnia della persona amata: sarete infatti molto attenti e premurosi nei suoi confronti, pronti a regalarle qualsiasi cosa, oltre al vostro grande amore. Single, giovedì ricco di fantasia, leggerezza e divertimento: gli astri suggeriscono di affrontare questa giornata con spensieratezza; insomma, sarà proprio come fare una piacevole passeggiata.

Nel periodo altresì, potreste riceverete gli stimoli giusti per provare persino nuove attività, oppure per fare quello che più vi piace. Nel lavoro, il cielo positivo del momento saprà regalare il buon appoggio di persone influenti. La grinta che saprete dimostrare vi permetterà di porvi in evidenza e di ottenere attenzione. Se lavorate alle dipendenze altrui, potreste suscitare invidia in qualche collega.

Leone: ★★★★. Si prevede per voi Leone un giovedì stabile e alla portata. In amore, soprattutto in coppia, le stelle consigliano di dedicare questa giornata al partner: cercate idee carine, seppur semplici, per sorprenderlo e ravvivare l'affetto reciproco. Un cambiamento di programma non vi scompone per niente: adatterete la situazione alle esigenze contingenti, cercando di trarne persino vantaggio.

Single, inutile aspettare ancora: le stelle consigliano di lasciarsi andare ai buoni propositi che vi suggerirà il vostro cuore. Vivrete quindi delle belle sensazioni capaci di cancellare eventuali brutti ricordi. Sarete animati da un grande ottimismo: i presupposti per approfondire un rapporto ci sono tutti. Datevi tempo, in attesa che gli eventi maturino. Nel lavoro, con le stelle che vi guardano benevolmente da lassù, la giornata si può dire che sarà fruttuosa. Toccando il tasto giusto ottenete ciò che v’interessa.

Vergine: ★★. L'oroscopo di domani, giovedì 15 settembre, indica che potrebbe mancare la sintonia con il partner. Forse vi renderete protagonisti di capricci, ma non verranno assolutamente assecondati.

Approfittate del momento per chiarire qualche discussione emersa negli ultimi giorni. Vedrete che con i nervi distesi e una maggiore tranquillità potrete affrontare qualsiasi confronto. Single, dopo intense giornate al contrario, arriverete a sera esausti, chiedendo a chi avete accanto di stare un po' da soli. Quando non siete in vena ergete vere e proprie barriere negando a chiunque di avvicinarsi a voi. Ma rimanere in casa con il broncio non aiuta: se volete, unite pure l’utile al dilettevole girovagando in ambienti diversi dal solito a caccia di idee e opportunità. Nel lavoro, cercherete di lavorare su di voi per metabolizzare in fretta gli imprevisti e per non trasformarli sempre in drammi esistenziali.

