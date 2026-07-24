Il fine settimana 25 e 26 luglio 2026 regalerà pressappoco le stesse posizioni nella classifica dell'oroscopo che ha tenuto nel corso della settimana.

Per i Gemelli arriveranno buone notizie, mentre per il segno della Bilancia arriveranno tante idee interessanti da sfruttare sul posto di lavoro.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per il weekend segno per segno.

La prima parte della classifica dell'oroscopo del fine settimana

1° Toro: passione alle stelle. Chiuderete la settimana con una bella notizia sul piano passionale, senza contare l'armonia familiare che tornerà indiscussa protagonista.

Avrete una nuova fonte di guadagno del tutto inaspettata.

2° Vergine: concluderete molti progetti in corso con una dedizione eccellente. Continuerà la scia di passione che già vi sta regalando emozioni a ruota. Gli affari andranno a gonfie vele, non esitate a sfoggiare le vostre idee più vincenti.

3° Scorpione: questo weekend non baderete a spese, specialmente se avete in mente di farvi un regalo. Il riposo e il relax saranno tutto ciò che penserete in questo momento.

Le emozioni saranno alle stelle, gli incontri vi daranno parecchie soddisfazioni.

4° Gemelli: miglioramenti. Troverete tutte quelle buone notizie che state aspettando da tanto tempo per poter volgere in meglio la vostra situazione attuale.

Secondo l'oroscopo la grinta sul lavoro vi darà anche una creatività fuori dall'ordinario.

5° Capricorno: finalmente la stabilizzazione sul posto di lavoro vi darà una serenità senza pari. L'oroscopo suggerisce di organizzare qualcosa per voi e per la persona amata che possa riaccendere la passione.

6° Cancro: avrete dalla vostra parte i colleghi, pronti per aiutarvi in qualsiasi circostanza. La comunicazione in famiglia potrebbe migliorare a vista d'occhio, farete del vostro meglio per dare una ulteriore spinta al vostro lato più estroverso.

La seconda parte

7° Pesci: l'oroscopo suggerisce di prendervi una pausa, di staccare la spina per un po' prima di ricominciare a lavorare in pieno regime.

Con gli affetti non ci saranno particolari situazioni, né in positivo né in negativo.

8° Ariete: sentirete il desiderio spegnersi per un lungo periodo. Il lavoro potrebbe interferire con qualche progetto personale in corso. Le stelle saranno dalla vostra parte nella giornata di domenica.

9° Bilancia: avrete nuove idee lavorative che, sebbene sia il fine settimana, metterete subito in pratica. In amore ci saranno decisioni difficili da prendere, specialmente se avete un periodo pesante a livello mentale. L'oroscopo suggerisce di evitare emozioni troppo negative.

10° Acquario: sarete scarichi di ogni energia che avete accumulato così faticosamente nel corso della settimana. Le previsioni dell'oroscopo si focalizzeranno anche su questioni lavorative che vi prenderanno molto tempo libero.

Con il partner non ci saranno situazioni importanti.

11° Leone: l'oroscopo prevede un fine settimana denso di impegni che toglieranno tempo alla famiglia e al partner. Avrete la tendenza a fare troppo e ricevere in cambio veramente poco. Lo stress sarà inevitabile, ma tenerlo sotto controllo sarà essenziale per evitare tracolli.

12° Sagittario: avete bisogno di condivisione esattamente in un momento difficile a livello amoroso e affettivo. Sarete nervosi e scostanti, avrete bisogno di qualcosa che vi dia un giro di vite sul piano mentale. Fate attenzione alla vostra salute.