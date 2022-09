Con l'oroscopo del 6 settembre 2022 le stelle raccontano che molti di voi non saranno mai soli nei prossimi 12 mesi. L’universo farà in modo che ci sia sempre qualcuno a cui possiate rivolgervi per amore, lavoro e altri settori importanti. In cambio siate generosi con il vostro tempo, la vostra energia e soprattutto la vostra compassione. Il perdono è d'obbligo. Fatto questa premessa, adesso è il momento di sapere cosa accadrà nelle prossime ore, leggendo attentamente le seguenti previsioni astrologiche di martedì 6 settembre con le pagelle zodiacali per tutti i segni.

Oroscopo del giorno 6 settembre: pagelle da Ariete a Gemelli

Ariete – L'Oroscopo del lavoro e del benessere vi spinge a rallentare e rilassarvi, almeno per un po’. Se non lo fate, tutti gli sforzi che avete fatto fino ad adesso potrebbero non ricevere l’adeguato compenso. Voto: 6,5

Toro – Il vostro è un segno a cui piace mantenere il controllo emotivo, ma in questi giorni potreste avere difficoltà a tenere d’occhio le vostre emozioni. La buona notizia è che le vostre emozioni, sebbene un po’ rumorose, saranno anche estremamente positive. Voto: 8

Gemelli – Non tutti possono essere ottimisti come voi riguardo alla vita, quindi, prendetevi cura delle persone care che, per qualsiasi motivo, si sentono un po’ giù in questo periodo.

Cosa potete fare per tirare il morale dei vostri cari? Iniziate a regalare loro un grande sorriso. Voto: 8

Previsioni dell'oroscopo di martedì 6 settembre: pagelle da Cancro a Vergine

Cancro – La vostra vita sociale sta per riprendersi e questo è positivo, perché i recenti problemi di denaro vi hanno impedito di divertirvi. Anche le attività di viaggio andranno bene e se siete molto attivi, in questa giornata potreste tirare fuori il vostro lato romantico.

Voto: 8

Leone – L'oroscopo per l’ambito finanziario vi invoglia a scatenarvi, ma se te lo potete permettere, perché dovrebbe essere un problema? Ci sono molti modi divertenti per spendere un po’ di soldi. Voto: 7,5

Vergine – Venere, pianeta dell’armonia, cambierà il vostro atteggiamento nei confronti delle relazioni. Il modo in cui guardate il mondo, e le persone in esso, passerà dall’ostilità alla cooperazione, e questa è un’ottima cosa.

Voto: 7

Astrologia per il giorno 6 settembre: pagelle da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Se non volete essere disturbati dalle persone e dai loro piccoli problemi, appendete un cartello "non disturbare" alla vostra porta e magari una foto di un teschio e ossa incrociate accanto a questa frase, così tutti sanno che fate sul serio. Avete bisogno di spazio per pensare. Voto: 6

Scorpione – Le amicizie e le attività di gruppo sono sotto ottime stelle questo periodo, quindi, fate uno sforzo per uscire e socializzate con persone che condividono i vostri ideali e le vostre ambizioni. Insieme potete creare qualcosa che renda il mondo un posto migliore. Voto: 8

Sagittario – I vostri rapporti con i datori di lavoro, i colleghi senior e altre persone importanti dovrebbero migliorare.

Con il Sole e Venere che si muovono nel settore della carriera, potete conquistarli facilmente con il vostro modo di pensare. Voto: 8

Oroscopo e previsioni degli astri di martedì 6 settembre: pagelle da Capricorno a Pesci

Capricorno – Venere, pianeta dell’amore e dell’armonia, vi spinge a vivere nuove avventure, quindi, smettetela di nascondervi dietro alle scuse per non uscire e incontrare nuove persone. Questo è anche un ottimo momento per prendersi una vacanza. Voto: 7

Acquario – L’intensità delle vostre emozioni potrebbe sorprendervi nei prossimi giorni, ma il fatto è che le avete immagazzinate quando avreste dovuto trovare il modo per liberarle in sicurezza. Adesso non avete altra scelta che liberare i vostri sentimenti.

Voto: 6,5

Pesci – L'oroscopo del 6 settembre dice che non potete sbagliare davanti agli occhi di amici, familiari e persino colleghi di lavoro. Approfittate di questo fatto per chiarire almeno una, e forse diverse, trasgressioni recenti. Voto: 6,5