L'oroscopo di mercoledì 21 settembre [VIDEO] ha in serbo tante sorprese e novità, soprattutto in ambito lavorativo, sentimentale e sociale. I pianeti, grazie ai loro transiti, influenzeranno l'andamento della giornata dei vari segni zodiacali.

Accanto a ogni profilo è presente un voto, mentre, alla fine, è possibile trovare una classifica generale con il quadro completo della situazione.

Previsioni astrologiche del giorno 21 settembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: sarete pronti a dimostrare tutte le vostre qualità. Nel corso dell'ultimo periodo avete appreso tante nuove capacità che vi hanno fatto progredire molto dal punto di vista lavorativo.

Il capo vi darà incarichi importati, forse un po' complessi da portare a termine. Inaspettatamente, però, non sarete preoccupati da questo aspetto, anzi, non vedrete l'ora di mettervi in gioco. Voto 9.

Toro: vivrete un momento di incertezza che non vi aiuterà a liberarvi dai vostri dubbi. Avrete bisogno di punti di riferimento più solidi. Non sarà consigliabile raccontare i propri segreti a persone conosciute da poco. Infatti, qualcuno potrebbe cercare di sfruttarli per mettervi in difficoltà. Le braccia del partner rappresenteranno il luogo più sicuro al mondo. Voto 6.5.

Gemelli: continuerete la vostra corsa per il successo. Sarete dei lavoratori instancabili, con tante armi a vostra disposizioni.

Userete la logica per superare i momenti di maggiori difficoltà. Sarete disponibili con i vostri colleghi, ma solo con chi se lo meriterà veramente. Dal punto di vista sentimentale, condividerete con il partner una relazione ricca di opportunità. Voto 8.

Cancro: la paura del fallimento potrebbe incidere pesantemente sui vostri progetti.

Non sarete pronti a dire addio ai vostri sogni, ma non vorrete neanche essere messi di fronte alla dura realtà. Deciderete di provare a prendervi una piccola causa. Il partner e gli amici, però, non saranno affatto d'accordo con voi. Anche la famiglia apparirà in parte contraria. Voto 4.5.

Oroscopo di mercoledì 21 settembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: agirete di istinto, senza pensare troppo alle conseguenze delle vostre azioni. Farete il primo passo con il partner, vi proporrete per quel lavoro che tanto desideravate e chiarirete con un amico di vecchia data. Sarete attivi ed energici. La vostra positività lascerà un'impronta profonda sulle persone che vi staranno accanto perché rappresenterete un punto di riferimento importante. Voto 7.5.

Vergine: non lascerete niente di intentato. Anche se la situazione apparirà complessa ai vostri occhi, non vi arrenderete. Dovrete attendere un po' di tempo per raccogliere i frutti del vostro impegno, però, alla fine, ce la farete. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di provare affidamento sulle persone care: non ve ne pentirete.

Voto 6.

Bilancia: vi sentirete un passo avanti a tutti. Sarete convinti di avere il successo in tasca, ma accadrà qualcosa che sconvolgerà i vostri piani. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di provare a essere un po' più empatici nei confronti degli altri. Alcuni atteggiamenti, infatti, non faranno altro che allontanare le persone. Il partner potrebbe mettervi in difficoltà. Voto 4.

Scorpione: questa giornata si aprirà in modo favorevole. Vi sentirete travolti da sentimenti positivi. Deciderete di dare una seconda possibilità al prossimo e di farvi guidare dalla gentilezza. Il lavoro rappresenterà un'ottimo modo per crescere anche dal punto di vista personale. L'interazione con i colleghi vi consentirà di dimostrare tutta la intraprendenza.

Voto 9.5.

Previsioni zodiacali e voti del 21 settembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: il rapporto di coppia sarà abbastanza teso. Avrete una visione completamente diversa della vita che vi porterà a discutere completamente. Non sarete disposti ad andare incontro al partner, quasi per punto preso, ma questo potrebbe comportare un ulteriore allontanamento. Un amico speciale saprà darvi i giusti consigli per uscire da questa situazione. Voto 5.

Capricorno: sarete particolarmente presi dal partner. Non potrete fare a meno di confidarvi con lui. Verrete travolti da sentimenti complessi, talvolta contrastanti. Vi basterà poco per andare in confusione, ma sarà sufficiente un suo sorriso per ritrovare la bussola.

Sul lavoro, avrete a che fare con persone di tutti i tipi. Alcune saranno più comprensive, mentre altre meno. Voto 7.

Acquario: un pizzico di intraprendenza non guasterà, però, dovrete fare attenzione a non tirare troppo la corda. Un'eccessiva audacia, infatti, potrebbe mettervi nei guai. Anche il partner cercherà di mettervi in guardia. Sul lavoro, tenterete di farvi carico di responsabilità troppo grandi. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano cautela. Voto 5.5.

Pesci: sarete consapevoli della vostra dolcezza. Vi piacerà questo aspetto del vostro carattere, ma non sarete disposti a farvi prendere in giro. Esigerete rispetto, anche nel rapporto di coppia. Non sopporterete le ingiustizie e l'arida competizione.

Le previsioni astrologiche del 21 settembre vi consigliano di fare affidamento sul vostro istinto. Voto 8.5.

Classifica del 21 settembre di tutti i segni zodiacali