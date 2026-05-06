Gli astri hanno tanti segreti da rivelare. Gli amanti del cosmo non possono fare a meno di affidarsi alle stelle. L'oroscopo di giovedì 7 maggio promette grandi novità. Il lavoro, l'amore e la socialità rappresentano i tre campi di maggiore interesse. Definiscono la quotidianità dei dodici segni zodiacali, intrecciandosi tra loro e modificando il divenire.

Il Cancro e l'Acquario saranno molto empatici. Si prenderanno cura degli altri, sacrificando il loro tempo libero per far stare bene le persone care. Nonostante ciò, non avranno alcun rimpianto.

Lo Scorpione e il Capricorno, invece, vorranno diventare invincibili sul posto di lavoro. La loro ambizione sarà indistruttibile.

Oroscopo di giovedì 7 maggio: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: i vostri obiettivi saranno meritevoli di attenzione. Non li realizzerete con uno schiocco di dita perché avrete bisogno di un approccio ben mirato. Nonostante ciò, deciderete di andare avanti con il sorriso sulle labbra e con grande determinazione. Le difficoltà alimenteranno la vostra motivazione, spingendovi a superare i limiti e a mettervi ancora di più alla prova.

Toro: non vorrete trovarvi in situazioni poco chiare. Andrete alla ricerca dell'equilibrio interiore, cercando di mettere fine a contrasti potenzialmente problematici.

I fatti saranno cruciali, ma saranno le parole ad avere un ruolo davvero importante in tutto questo. L'oroscopo del giorno vi consiglia di sceglierle con attenzione, senza lasciare nulla al caso. Gli altri lo noteranno sicuramente.

Gemelli: le stelle vi guideranno tra le braccia della vostra anima gemella. Sarete un po' titubanti a lasciarvi andare ma, alla fine, deciderete di abbandonarvi alla legge del cuore. Sarete stanchi di rinunciare a occasioni preziose a causa della vostra paura. Riceverete attenzioni e tanti gesti romantici. Non potrete essere più felici di così e ricambierete con altrettanto affetto.

Cancro: non avrete alcuna difficoltà nel comprendere i sentimenti altrui. Vi immedesimerete nelle persone care, dimostrando empatia e facendovi carico delle loro difficoltà.

Non andrete alla ricerca di lodi o ringraziamenti, vorrete solo portare un po' di gioia nei loro cuori. Riuscirete perfettamente in questo obiettivo grazie alla vostra innata sensibilità e al vostro candore.

Leone: non sarete molto contenti degli ultimi risvolti economici. La situazione lavorativa vi lascerà con l'amaro in bocca e il bisogno di emergere sarà sempre più forte. L'oroscopo del giorno vi consiglia di non lasciarvi andare e di non smettere di credere nel futuro. Le opportunità non mancheranno, soprattutto se sarete in grado di costruirvele da soli.

Vergine: il rapporto di coppia sarà abbastanza burrascoso. Non riuscirete a trovare un punto d'incontro con la persona amata. Cercherete di raggiungere un accorto con il dialogo, ma la situazione non farà altro che peggiorare.

L'oroscopo del giorno vi consiglia di prendervi del tempo per riflettere. Non sarà auspicabile compiere mosse azzardate, ma neanche ignorare la cosa.

Bilancia: non sarete ancora pronti a farvi carico di determinate responsabilità. Il lavoro, tuttavia, vi spingerà a superare i vostri limiti. Non potrete restare in disparte a osservare, dovrete agire con cognizione di causa, dimostrando di essere in possesso di tutte le capacità necessarie. In amore, potrete contare su un partner empatico e presente.

Scorpione: sarete guidati da una grande ambizione. Non vi accontenterete di ricoprire un ruolo comune, punterete in alto perché vorrete raggiungere anche determinati obiettivi economici. L'oroscopo del giorno vi consiglia, però, di non trascurare la famiglia e gli amici.

La vostra assenza, infatti, tenderà a farsi sentire e a lasciare dei vuoti difficili da colmare.

Sagittario: vi sentirete un po' in imbarazzo a stare al centro dell'attenzione. La paura di non essere abbastanza potrebbe rovinare questo magico momento. Sarà importante imparare a lasciarvi andare, in modo da non permettere all'ansia di intromettersi. Potrete contare sulla presenza di punti di riferimento importanti. Il loro aiuto vi farà tornare il sorriso in men che non si dica.

Capricorno: avrete tanti progetti in mente. Li gestirete con maestria, facendovi notare e continuando a investire sulla vostra formazione. Vi farete scivolare addosso le critiche distruttive, mentre darete maggiore peso a quelle costruttive.

Ad ogni modo, non permetterete a nessuno di mettere in discussione il vostro valore. Saprete perfettamente dove vorrete arrivare.

Acquario: sarete bravissimi a gestire le relazioni con il prossimo. Non farete fatica a comprendere i sentimenti altrui e riuscirete a gestirli con empatia e responsabilità. I vostri consigli saranno come gemme preziose perché si riveleranno davvero utili. I pettegolezzi e le frecciatine, invece, vi faranno infuriare. Cercherete di stare loro alla larga. Ciò accadrà anche sul posto di lavoro.

Pesci: gli impegni saranno numerosi e il tempo a disposizione davvero poco. Sarete responsabile ma, in alcune situazioni, potrebbe essere necessaria una delega. Non dovrete vergognarvi, l'importante sarà fare bene e portare a termine la missione nel migliore dei modi. La famiglia e gli amici non smetteranno di stimarvi neanche per un istante.