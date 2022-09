L'oroscopo di giovedì 29 settembre è caratterizzato da tante nuove sfide. Lavoro, amore, e vita sociale subiranno il forte impatto dei movimenti planetari. Il compito delle previsioni astrologiche è quello di offrire dettagli sull'andamento della giornata. Il quadro generale sarà approfondito anche dalla classifica presente alla fine.

Previsioni astrologiche di giovedì 29 settembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: sarete dei grandi lavoratori. Non vi farete scoraggiare dalle critiche altrui. Guarderete sempre avanti e, se necessario, chiederete consiglio alle persone care.

La relazione con il partner andrà a gonfie vele. Sarete fieri di avere accanto qualcuno di tanto speciale. La famiglia condividerà la vostra stessa gioia. Voto 8.5.

Toro: rabbia, gelosia e distrazione, purtroppo, saranno gli elementi cardine del rapporto di coppia. Sia voi che il partner farete molta fatica a comprendervi. Non riuscirete a raggiungere un compromesso né a discutere di temi complessi. Le previsioni astrologiche vi consigliano di prendere una decisione sul da farsi. Voto 4.

Gemelli: non tutto il male verrà per nuocere. Anche se non accadrà niente di stimolante, potrete usare il tempo libero per riflettere. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di iniziare a pensare al futuro che desiderate avere.

Fissare dei punti fermi vi aiuterà a prendervi cura di voi stessi. Voto 5.5.

Cancro: attraverserete dei momenti molto positivi dal punto di vista lavorativo. Vi impegnerete per dare il massimo e per superare i vostri limiti. Al contrario, potreste incontrare qualche difficoltà in più nella relazione di coppia. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di dare spazio al dialogo.

Voto 7.

Oroscopo del giorno 29 settembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: sarete pronti a sfidare il mondo. Non porrete alcun limite tra voi e il successi. Riterrete di avere tutte le carte in tavola per raggiungere l'obiettivo desiderato. La componente essenziale sarà l'impegno. Infatti, solo con la giusta determinazione potrete adottare il giusto approccio.

Voto 9.

Vergine: darete una direzione tutta nuova alla vita di coppia. Ci saranno delle modifiche da fare per essere davvero felici. Il partner ascolterà le vostre parole, ma non sarà facile metterle subito in pratica. Dovrete essere pazienti e concedergli anche la possibilità di sbagliare. Voto 6.

Bilancia: accetterete le nuove sfide con grande entusiasmo. Non vedrete l'ora di mettervi alla prova, anche in situazioni mai sperimentate prima. Il giudizio del vostro capo avrà valore, ma non vi farete definire dalle sue parole. Sarete voi a delineare le sensazioni provate e i successivi obiettivi da raggiungere. Voto 7.5.

Scorpione: la settimana continuerà a essere piuttosto stressate. Per il momento, non riuscirete a recuperare.

Vi sembrerà di stare a bordo di una nave in balia delle onde. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non perdere di vista i vostri veri desideri: rappresenteranno la vostra bussola. Voto 4.5.

Previsioni zodiacali e voti del 20 settembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: non vi sveglierete con il piede giusto. Per voi, sarà difficile avere una prospettiva definita della giornata. Tenderete a cambiare idea continuamente e a non prendere una direzione precisa. Potrebbe essere il momento giusto per iniziare a guardare nel vostro cuore. Voto 6.5.

Capricorno: alzerete una barriera tra voi e il mondo circostante. Non sarà affatto facile parlare con le altre persone. Non vi lascerete andare per la paura di essere giudicati.

Gli amici e il partner cercheranno di farvi parlare. Al momento, però, non sopporterete alcuna pressione. Voto 5.

Acquario: la vostra quotidianità subirà diverte modifiche. Ci saranno delle novità positive che vi permetteranno di guardare al futuro con rinnovata speranza. Sarete creativi, gentili e intraprendenti. La relazione con il partner, finalmente, si stabilizzerà. Metterete al primo posto le persone care. Voto 9.5.

Pesci: questa giornata inizierà in modo molto positivo. Darete massima priorità ai sentimenti. Il partner, gli amici e la famiglia assorbiranno tutte le vostre energie. Nonostante la stanchezza, sarete felici di poter offrire il vostro contributo. Inoltre, potrebbe esserci una piccola sorpresa per voi.

Voto 8.

Classifica del 29 settembre