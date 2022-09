L'oroscopo della settimana che va dal 5 all'11 settembre vede il pianeta Venere passare dal segno della Vergine, che in amore finalmente riuscirà a dare il meglio di sé, mentre Toro ritroverà una discreta intesa di coppia. Periodo più accattivante per in amore per i nati in Cancro, mentre Acquario riuscirà a relazionarsi meglio e a essere più razionale. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana dal 5 all'11 settembre.

Previsioni oroscopo dal 5 all'11 settembre 2022 segno per segno

Ariete: periodo tutto sommato discreto in amore, anche se Venere non sarà più in una posizione così invitante.

Single oppure no, datevi comunque da fare per vivere al meglio la vostra vita sentimentale, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro Marte e Giove vi metteranno nelle condizioni più adatte per gestire bene i vostri progetti, ma attenzione a Mercurio che potrebbe portare qualche imprevisto. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale che finalmente inizierà a darvi discrete soddisfazioni secondo l'oroscopo della prossima settimana. Già da lunedì Venere sarà in trigono dal segno amico della Vergine e vi aiuterà a ritrovare una discreta serenità di coppia. È arrivato il momento di mettere da parte discussioni e incomprensioni, e concentrarsi su ciò che conta davvero.

Nel lavoro non sarete i migliori del settore ciò nonostante, con il giusto impegno, riuscirete a mettere insieme buoni risultati. Voto - 8️⃣

Gemelli: periodo in calo per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. Single oppure no, dovrete fare i conti con il pianeta Venere in quadratura e non sarete sempre dell'umore adatto per vivere serenamente un bel rapporto con la persona che amate.

In ambito lavorativo potrete contare su un cielo solido e convincente, perfetto per ideare e mettere insieme progetti di primo livello. Voto - 7️⃣

Cancro: periodo più accattivante in amore per i nati del segno. Il pianeta Venere sarà nuovamente dalla vostra parte e ritroverete un po’ di serenità con la persona che amate. Attenzione però alle prime giornate della settimana, perché la Luna sarà in opposizione.

Pochi cambiamenti in ambito professionale. Questo cielo non sarà estremamente favorevole, ma con un po’ d'impegno potrete raggiungere discreti risultati. Voto - 7️⃣

Leone: anche se Venere non sarà più nel vostro cielo a partire da questa settimana, sul fronte sentimentale ci sarà comunque una buona intesa con l'anima gemella. Attenzione però: tra le giornate di mercoledì e giovedì, la Luna sarà in opposizione potrebbe causare qualche incomprensione. Nel lavoro studierete nuovi metodi per cercare di aumentare le vostre entrate, ma ci vorrà del tempo. Voto - 8️⃣

Vergine: sarà una settimana davvero interessante per quanto riguarda i sentimenti. Il pianeta Venere si sposterà nel vostro segno zodiacale e, single oppure no, ci saranno momenti più teneri e romantici con la persona che amate.

Per quanto riguarda il settore professionale potreste essere ancora un po’ impacciati, ma con po’ un po’ di fortuna raggiungerete i vostri obiettivi, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7️⃣

Bilancia: la settimana non inizierà al meglio per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. Venere non sarà più in sestile e la Luna sarà in quadratura dal segno del Capricorno. Single oppure no, cercate di moderare l'atteggiamento con la persona che amate. Piccoli miglioramenti invece arriveranno nel corso del weekend. Sul fronte professionale continuerete a svolgere alla perfezione il vostro lavoro, grazie a queste stelle che vi metteranno nelle condizioni ideali per portare a termine con successo i vostri progetti.

Voto - 7️⃣

Scorpione: periodo che finalmente vi darà maggiori soddisfazioni in amore, ora che Venere si trova in sestile. Con il partner, o con la vostra fiamma, vi sentirete decisamente a vostro agio e riuscirete a stabilire un rapporto più concreto. In ambito lavorativo attendere un colpo di fortuna non servirà a niente. Dovrete rimboccarvi le maniche e metterci tutto il vostro impegno per raggiungere dei risultati. Voto - 7️⃣

Sagittario: con Venere che si sposterà in quadratura, mantenere la giusta armonia con la persona che amate non sarà semplicissimo. La vostra relazione è sana, dunque cercate di non causare malcontento con il partner. Sul fronte lavorativo non sempre potrete avere energie a sufficienza per svolgere i vostri progetti, ma la voglia di fare, e di raggiungere i vostri obiettivi, non mancherà.

Voto - 7️⃣

Capricorno: oroscopo della prossima settimana che vede il pianeta Venere darvi una mano sul fronte sentimentale. Single oppure no, vi sentirete innamorati dell'anima gemella, e farete di tutto per vivere un rapporto concreto e sincero. In ambito lavorativo portare avanti le vostre mansioni non sarà così semplice, con stelle come Giove e Mercurio sfavorevoli, ma questo non vorrà dire che non potrete compiere l'impresa. Voto - 7️⃣

Acquario: ora che Venere non vi darà più così tanto fastidio, riuscirete finalmente a relazionarvi meglio in ambito amoroso. Single oppure no, riuscirete a essere più attraenti, ma soprattutto responsabili nei confronti della persona che amate. In ambito lavorativo sarete in grado di mettere a segno importanti successi e fare grandi passi in avanti.

Voto - 9️⃣

Pesci: in ambito amoroso potreste non essere più così romantici nei confronti delle persone che amate. Single oppure no, dovrete fare i conti con Venere in opposizione e non sempre vi sentirete a vostro agio con la persona che amate. Sfruttate il fine settimana per recuperare terreno, quando la Luna sarà in congiunzione. Per quanto riguarda il lavoro, se non sapete come portare avanti i vostri progetti, chiedere un aiuto non sarà un disonore. Voto - 6️⃣