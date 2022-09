L'Oroscopo della giornata di domenica 4 settembre vedrà un Sagittario pieno di entusiasmo, con la voglia di dare inizio a nuovi progetti, mentre il dialogo sarà difficile per i nati Cancro, non solo al lavoro. Scorpione avrà bisogno di trovare la sua direzione giusta al lavoro, mentre Leone godrà ancora una volta di buoni sentimenti.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di domenica 4 settembre, con pagelle e classifica voti.

Previsioni oroscopo e pagelle di domenica 4 settembre 2022 segno per segno

Ariete: una conclusione di settimana degna di nota per i nati del segno, grazie alla Luna e Venere in ottimo aspetto.

Settembre sta iniziando a darvi le prime soddisfazioni in amore e, single oppure no, avrete ancora quella voglia di amare che vi distingue. Sul fronte professionale la paura di sbagliare potrete averla anche voi, soprattutto quando Mercurio si trova in opposizione. Ricordatevi però avete pianeti come Marte e Giove utili a fare un buon lavoro. Voto - 8️⃣

Toro: questo periodo in amore non si sta rivelando niente di che secondo l'oroscopo. Soprattutto voi single, impegnati a fare conquiste, potreste rendervi conto che la persona che state frequentando potrebbe non fare al caso vostro. Un po’ meglio sul fronte lavorativo, anche se al momento siete lontani dagli obiettivi che vi siete posti di raggiungere.

Voto - 6️⃣

Gemelli: sfera sentimentale non molto convincente in quest'ultima giornata della settimana a causa della Luna in opposizione. Intendiamoci, quello che sentite nei confronti del partner è vero, e non dovrete vergognarvene. Ciò nonostante, se ci sono alcune cose da sistemare, non dovrete fare finta di niente. Nel lavoro invece avrete le idee abbastanza chiare su come gestire i vostri progetti grazie a questo cielo favorevole, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Voto - 7️⃣

Cancro: in ambito lavorativo i vostri progetti non stanno andando come volete, oppure i risultati che speravate di ottenere non si sono realizzati. A questo punto, sarà importante cercare di capire dove avete sbagliato, e cercare di migliorare. Attenzione inoltre al dialogo che avrete con i colleghi. Anche in amore il dialogo con il partner non sarà il massimo, forse perché state nascondendo qualcosa.

Voto - 6️⃣

Leone: anche in questa giornata di domenica godrete di ottimi sentimenti, da condividere con la persona che amate di più. Single oppure no, siete ancora in tempo per chiudere quest'estate nel migliore dei modi. Sul fronte professionale può capitare che alcune cose non vanno come volete, ma non dovrete demoralizzarvi. Ricordatevi che i vostri sono obiettivi a lungo termine. Voto - 8️⃣

Vergine: la settimana si chiuderà con la Luna in quadratura dal segno del Sagittario secondo l'oroscopo, e in amore non sempre vi sentirete a vostro agio con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella terza decade. In ogni caso, avrete modo di rifarvi presto. Nel lavoro non fatevi condizionare dai malumori, e cercate di metterci il vostro solito impegno per portare a termine le vostre mansioni.

Voto - 6️⃣

Bilancia: ottima giornata in amore secondo l'oroscopo. La Luna e Venere vi aiuteranno a godere di un bel rapporto con la persona che amate, ma anche voi single riuscirete a legare più facilmente. In ambito lavorativo le vostre capacità creative saranno ben apprezzate, e vi permetteranno di guadagnare qualcosina in più. Voto - 9️⃣

Scorpione: guardando la vostra situazione attuale, potreste sentirvi un po’ smarriti sul posto di lavoro. Avrete bisogno di trovare una direzione giusta, sfruttando al meglio tutte le vostre potenzialità. In amore faticherete a sentirvi apprezzati dalla persona che amate, ma sappiate che questa sarà più una convinzione vostra. Cercate di vedere le cose dal loro lato positivo.

Voto - 6️⃣

Sagittario: con stelle così favorevoli, sarete pieni di entusiasmo secondo l'oroscopo della giornata di domenica. Soprattutto sul posto di lavoro, sarete intenzionati a dare di più, e cercare di crescere professionalmente. Per quanto riguarda i sentimenti, i rapporti con il partner saranno ancora regolati da una meravigliosa Venere in trigono, e dalla Luna nel segno, e dunque, non potrete chiedere di meglio. Voto - 9️⃣

Capricorno: periodo tutto sommato discreto per quanto riguarda i sentimenti. Certo, questo cielo non avrà molto da offrirvi, ma se volete, potreste riuscire a vivere una bella relazione di coppia. Se siete single, nulla vi vieterà di stringere nuovi legami. In ambito lavorativo se non avete le idee ben chiare su come portare avanti un progetto, chiedere un consiglio potrebbe sicuramente aiutarvi.

Voto - 7️⃣

Acquario: l'ultima giornata della settimana purtroppo in amore non avrà molto da offrirvi. Con Venere in opposizione, sarà difficile sperare in un rapporto stabile con la vostra anima gemella. Per fortuna la Luna in sestile porterà un po’ di buon senso in voi. Sul fronte lavorativo invece quello che fate sarà prima o poi ripagato per come volete voi. Voto - 7️⃣

Pesci: sfera sentimentale non particolarmente entusiasmante secondo l'oroscopo della giornata di domenica. Single oppure no, con la Luna in quadratura, è meglio fare attenzione al modo in cui vi comporterete. Sul fronte professionale invece, se saprete prendere con il giusto metodo i vostri progetti, potreste riuscire a ottenere qualcosa di buono. Attenzione però a pianeti sfavorevoli come Marte. Voto - 6️⃣