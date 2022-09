L'oroscopo di venerdì 16 settembre ha in serbo tante novità. Le previsioni zodiacali si concentrano sulla vita lavorativa, sentimentale e sociale dei dodici segni. I pianeti, in base all'assetto astrale, avranno un impatto diverso. In alcuni casi, le stelle mostreranno il loro lato più luminoso, mentre in altri saranno d'ostacolo.

Accanto a ogni profilo è presente il voto corrispondente. Inoltre, la classifica finale permette di dare uno sguardo generale all'andamento della giornata.

Previsioni zodiacali di venerdì 16 settembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: sarete pronti a vivere momenti indimenticabili. Anche se saprete di dover fare ancora molta strada, non vi butterete giù. Agirete con determinazione, dando spazio alle piccole gioie e ai piccoli dolori quotidiani. Potrete contare su un gruppo molto affiatato di amici: la loro compagnia vi rallegrerà. Voto 7.

Toro: la giornata vi metterà di fronte ad alcune difficoltà, soprattutto sul posto di lavoro. Inizialmente, non vorrete chiedere aiuto, però, alla fine, deciderete di seguire il vostro istinto. Le previsioni zodiacali del 16 settembre vi consigliano di non farvi carico di responsabilità eccessive: lo stress potrebbe essere notevole.

Voto 6.

Gemelli: l'incertezza la farà da padrona. Avrete la sensazione di non riuscire a mantenere più il controllo. Reagirete male alle sorprese e non saprete come affrontare gli imprevisti. Sarete travolti da una forte confusione che sarà d'ostacolo alla vostra realizzazione personale e lavorativa. Voto 4.

Cancro: eccellerete quasi in ogni ambito della vostra vita.

L'amore vi renderà entusiasti e anche il lavoro andrà per il verso giusto. Non vi tirerete indietro davanti alla possibilità di incontrare nuove persone, soprattutto se aventi un carattere affine al vostro. Le previsioni zodiacali, però, vi consigliano di mantenere sempre alta l'attenzione. Voto 9.

Oroscopo del giorno 16 settembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: la situazione in casa sarà piuttosto tesa. Farete fatica a interagire con i vostri famigliari perché ci saranno diverse incomprensioni. Vorrete provare a sistemare le cose, ma le previsioni zodiacali del giorno vi consigliano di non mettere troppa carne al fuoco. Un'eccessiva insistenza potrebbe dare il risultato contrario. Voto 5.

Vergine: tenderete ad attaccare le persone che vi staranno intorno. Non riuscirete a condurre una conversazione pacifica perché non sopporterete l'idea di essere contraddetti. Tutto questo potrebbe avere un impatto molto negativo sulle vostre relazioni sociali. Sarà importante andare alla ricerca di un nuovo equilibrio.

Voto 4.5.

Bilancia: adorerete scoprire nuovi hobby. Deciderete di aggiungere un tocco di colore alla vostra vita grazie all'arte. L'estetica scatenerà in voi una forte attrazione. Curerete ogni singolo aspetto della giornata perché vorrete realizzare tutti i sogni nel cassetto. Ci saranno grandi novità anche in ambito romantico. Voto 9.5.

Scorpione: il vostro cuore batterà all'unisono con quello del partner. Vivrete una relazione intensa, romantica e avventurosa. Vi lascerete trasportare dalle parole della persona amata, senza mettere in dubbio i vostri sentimenti. Le emozioni vi consentiranno di viaggiare con la fantasia e approcciarvi al mondo in modo diverso. Voto 7.5.

Previsioni astrologiche e voti del 16 settembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: sarete molto romantici. La relazione con il partner andrà a gonfie vele. Non vi concentrerete solo sul presente, ma anche sul futuro. Avrete tanti progetti in mente e, per fortuna, la persona amata sembrerà essere d'accordo con voi. La sua stima vi riempirà il cuore di gioia. Voto 8.5.

Capricorno: la giornata prenderà una direzione inaspettata. Non riuscirete a seguire il piano che avevate elaborato perché dovrete far fronte a diversi imprevisti. Fortunatamente, non tutto il male verrà per nuocere. Avrete accesso a tante nuove possibilità che vi consentiranno di crescere professionalmente. Voto 6.5.

Acquario: senza volerlo, ferirete qualcuno che vi starà molto a cuore.

Le vostre scuse, purtroppo, non porteranno a una veloce rappacificazione. Ci vorrà un po' di tempo affinché le cose tornino alla normalità. Nel frattempo, le previsioni zodiacali del 16 settembre vi consigliano di intraprendere un percorso di riflessione interiore. Voto 5.5.

Pesci: sarete molto creativi. Vi piacerà viaggiare con la fantasia e dare vita a qualcosa di nuovo. Sarete intraprendenti, ma non pesterete i piedi agli altri. Preferirete ritagliarvi il vostro spazio personale, in modo da poter agire senza alcuna preoccupazione. Gli amici e i colleghi ve ne saranno molto grati. Voto 8.

Classifica del 16 settembre di tutti i segni zodiacali