Lunedì 24 ottobre troveremo sul piano astrale la Luna insieme a Mercurio transitare nel segno della Bilancia, nel frattempo il Sole e Venere risiederanno nell'orbita dello Scorpione. Plutone, invece, continuerà la sosta in Capricorno, così come Saturno proseguirà l'orbita nel segno dell'Acquario e Giove resterà stabile nel domicilio dell'Ariete. Marte, intanto, permarrà in Gemelli come Nettuno rimarrà nel segno dei Pesci. Urano assieme al Nodo Nord, in ultimo, sosteranno in Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Bilancia e Scorpione, meno roseo per Toro e Ariete.

Sul podio

1° posto Scorpione: affabili. Risultare affettuosi con partner e figli ma anche concilianti con capi e colleghi sarà, con ogni probabilità, un esercizio che i nati Scorpione svolgeranno con estrema disinvoltura e grazie al quale risulteranno più simpatici del solito agli occhi altrui.

2° posto Bilancia: in vena di regali. La settimana inizierà presumibilmente con una giornata dove i nati Bilancia saranno in vena di fare una sorpresa alle persone care, come ad esempio un dono desiderato dagli stessi, e ciò sarà figlio della buona predisposizione d'animo che avrà il segno Cardinale in questo periodo.

3° posto Leone: dinamici. Lunedì che parrà scivolare via in un battibaleno per i felini, in quanto i nativi avranno parecchie attività da portare a compimento ma, nonostante ciò, riusciranno a incastrarle alla perfezione tanto da ritagliarsi del tempo anche per una salutare corsa al parco.

I mezzani

4° posto Gemelli: comunicazione top. La qualità che, c'è da scommetterci, potranno vantare le prime due decadi di casa Gemelli nel loro carnet caratteriale sarà la persuasione, dote che li aiuterà non poco se dovranno convincere dei clienti indecisi ad acquistare i loro beni o servizi.

5° posto Capricorno: punti di riferimento.

Grazie alla fermezza d'intenti e la visione panoramica che metteranno in campo questo lunedì, i nati Capricorno avranno buone chance di divenire dei punti di riferimento al lavoro per le nuove leve.

6° posto Vergine: schietti. Giornata inaugurale della settimana dove sarà probabile assistere a una versione senza peli sulla lingua dei nati Vergine, in particolar modo nella cerchia amicale dove tireranno dal cilindro un vecchio torto subito ma mai metabolizzato.

7° posto Pesci: sfoghi. Il terzo decano dei nati Pesci, nel corso del 24 ottobre, potrebbe aver bisogno di una figura amicale fidata con la quale liberarsi da alcune zavorre emotive che la tengono imprigionata. Una volta sfogatisi, i nativi si sentiranno come rinati.

8° posto Cancro: solitari. Un po' perché gli altri rifiuteranno le loro proposte e un po' perché ai nati Cancro non andrà granché di sfoggiare un convenevole dietro l'altro in società, in queste ventiquattro ore il segno d'Acqua preferirà probabilmente starsene in disparte, magari gustandosi il loro cibo preferito e/o la serie tv che amano.

9° posto Acquario: ostacoli. Se la giornata dei nati Acquario fosse uno sport sarebbe senza dubbio la corsa ad ostacoli, perché da un lato avranno un ruolino di marcia stracolmo ma dall'altro lato dovranno fare i conti con imprevisti e rallentamenti d'ogni tipo.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: venali. Complice qualche spesa eccessiva sostenuta nelle ultime settimane, i nati Ariete potrebbero risultare insolitamente attaccati al denaro in maniera eccessiva, tanto da essere tacciati di venalità da amici e parenti.

11° posto Sagittario: scaricabarile. Gli arcieri trascorreranno, con tutta probabilità, questo giorno d'autunno non riuscendo ad assumersi le loro responsabilità e, come spiacevole conseguenza, tenteranno di affibbiare agli altri la colpa dei loro fallimenti.

12° posto Toro: sfuggenti. La prima e seconda decade di casa Toro, durante questo lunedì, non saranno probabilmente degli amanti perfetti, per usare un eufemismo, in quanto più che dimostrarsi amorevoli con la dolce metà preferiranno assumere un controproducente mood sfuggente che farà inalberare il partner.