Nella settimana dal 24 al 30 ottobre troveremo sul piano astrale tre passaggi planetari degni di nota: Saturno in Acquario riprenderà il moto diretto, mentre Giove viaggerà dai gradi dell'Ariete al domicilio dei Pesci (dove transita Nettuno in retrogradazione) e, in ultimo, la Luna si sposterà dall'orbita della Bilancia al segno del Capricorno (dove risiede Plutone in retrogradazione).

Oroscopo settimanale favorevole per Scorpione e Acquario, meno roseo per Toro e Vergine.

Sul podio

1° posto Scorpione: messa a punto. I nati Scorpione, in particolar modo la terza decade, potranno contare sia sul ritorno del Grande Benefico nel loro Elemento che dei favorevoli aspetti lunari nelle giornate del 26, 27 e 30 ottobre.

Il periodo in questione avrà buone chance di rivelarsi ottimale per mettere a punto uno o più progetti professionali, magari facendo un dovizioso business plan per non lasciare nulla al caso.

2° posto Acquario: focus relazionale. Il 'decongelamento' dei rapporti tra i nati Acquario e il prossimo avrà, con ogni probabilità, luogo a partire dalla sera di venerdì, quando il pianeta con l'anello sui loro gradi tornerà diretto e allenterà la morsa riguardo al quadrato con Urano di Terra. Weekend, quindi, che si prospetterà scorrevole come non accadeva da tempo, specialmente se in programma ci saranno pranzi da amici o cene a lume di candela.

3° posto Cancro: controllo della situazione. Il primo segno Cardinale, soprattutto sino a giovedì, potrebbe riprendere in mano alcune situazioni che ultimamente gli erano sembrate scivolose e inafferrabili al pari di un'anguilla sott'acqua.

Tornare ad avere il controllo della situazione permetterà ai nativi di avere maggiore fiducia in sé stessi e, al contempo, togliersi qualche sassolino dalla scarpa con chi ha esagerato nei loro riguardi.

I mezzani

4° posto Leone: test da superare. La partita astrologica dei felini in questa settimana dovrà presumibilmente fare i conti con l'impegno profuso dagli stessi, sia in campo pratico che lavorativo, dal mese del compleanno a oggi.

Chi tra loro non si è risparmiato in termini di fatiche dovrà fare esclusivamente attenzione alle giornate di mercoledì e giovedì, quando alcune critiche immeritate potrebbero piovergli addosso. Chi, invece, ha assunto sovente un atteggiamento accidioso e procrastinatore dovrà sudare le cosiddette sette camicie per ottenere ciò che desidera.

In linea generale, in questi sette giorni il segno di Fuoco dovrà superare dei piccoli test, atti a farlo diventare più performante nel suo campo.

5° posto Pesci: passionalità ritrovata. Da segnare sul calendario di casa Pesci ci saranno, c'è da scommetterci, le giornate del 25 e 26 ottobre nonché del fine settimana, durante le quali i nativi potranno ritrovare la passionalità perduta nell'alcova. Tale focosità nel ménage amoroso, specialmente per secondo e terzo decano, si rivelerà una manna dal cielo per mitigare pensieri malmostosi e controproducenti propositi di rivalsa.

6° posto Capricorno: occasioni finanziarie. Che si tratti di lanciarsi in un investimento individuale o partecipare attivamente alla nascita di una nuova società, per i nati Capricorno questa settimana, specialmente da mercoledì a sabato, risulterà probabilmente ottima per non lasciarsi sfuggire alcuna occasione in tal senso.

Sarà bene, però, evitare di investire in tutto ciò che è inerente alla tecnologia, come oggetti high-tech o le criptovalute, in quanto il parterre planetario favorirà il segno di Terra principalmente su beni immobili e collezionismo d'arte o antiquariato.

7° posto Ariete: venerdì top. Il periodo in questione avrà buone chance di partire con due giornate in sordina per i nati Ariete, salvo poi rimettersi in carreggiata nella professione mercoledì e giovedì. Il 28 ottobre, invece, sarà il giorno più proficuo dell'intera settimana, in quanto l'astro dell'espansione al giro di boa sommato al Luminare diurno di Fuoco e al pianeta dell'azione in comoda posizione faranno sì che sul sentiero nativo si palesi una novità entusiasmante, ad esempio una sorpresa romantica del partner.

8° posto Gemelli: umore altalenante. Complice lo sgretolamento dello Stellium in Bilancia e il passaggio di domicilio di Giove, il tono umorale di casa Gemelli potrebbe risentirne parecchio in questa settimana, con la spiacevole conseguenza che il loro modo di interfacciarsi al mondo circostante risulterà instabile e sfuggente. Semaforo acceso sul rosso dalle prime ore di giovedì sino a domenica pomeriggio, quando all'indecifrabile umore nativo andrà ad aggiungersi un pizzico d'insoddisfazione.

9° posto Bilancia: freno a mano tirato. Se da un lato l'opposizione gioviale toglierà momentaneamente le tende sabato, dall'altro lato la Luna quadrata e lo spostamento del Messaggero degli Dei in seconda dimora in onda domenica renderanno questa settimana controversa e a tratti nervosa per i nati Bilancia.

La lucidità mentale farà probabilmente i capricci e a risentirne saranno svariati settori, tra tutti quello professionale dove al segno d'Aria parrà di avanzare col freno a mano tirato.

Ultime posizioni

10° posto Toro: bocca cucita. Complice lo Stellium nell'amico/nemico Scorpione, il quale diverrà più ricco domenica col subentro di Mercurio, i nati Toro potrebbero non faticare a rendersi conto, sin dai primi giorni della settimana, che mantenere un profilo basso sarà la scelta più saggia da prendere. In particolar modo, il segno Fisso farebbe meglio a porgere grande attenzione alle parole da usare quando si parlerà di argomenti scottanti d'attualità.

11° posto Sagittario: amore flop. Solitamente quando il Sole milita in undicesima casa per gli arcieri significa revisionare le loro priorità e fare il punto della situazione in tal senso, ma in questi sette giorni, invece, il focus nativo virerà gioco forza sulle vicende sentimentali.

Il grado di sopportazione della dolce metà nei riguardi del segno di Fuoco, difatti, sarà sotto i livelli standard e i nativi saranno chiamati a cercare un punto d'incontro con la stessa, anche se servirà chiedere scusa e/o farle un regalo.

12° posto Vergine: saccenti. Il rischio maggiore che correranno seconda e terza decade di casa Vergine in questa settimana, in particolar modo dal 26 al 29 ottobre, sarà di vestire i panni delle maestrine e peccare di saccenteria in svariate occasioni. Per evitare di essere additati malamente, quindi, il segno Mobile farebbe meglio a tenere per sé le proprie verità, magari pensando che la prospettiva altrui potrebbe essere diversa dalla loro e, di conseguenza, anche il modo degli altri di agire, pensare e comunicare.