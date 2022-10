L'Oroscopo del giorno 20 ottobre è pronto a svelare le previsioni zodiacali di giovedì. In analisi la giornata numero quattro dell'attuale settimana, confrontata con i settori della vita interessanti l'amore e il lavoro. A essere direttamente toccati dall'Astrologia, in questo contesto, i soli simboli appartenenti alla seconda tranche zodiacale. Pronti a scoprire i nomi dei simboli astrali più fortunati? Occhi puntati su Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di giovedì 20 ottobre consultando il responso delle stelle in merito agli affetti, nonché alle attività quotidiane.

Previsioni zodiacali del 20 ottobre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Questa in arrivo è una giornata di buone riflessioni. State attraversando una fase di rinnovamento e vi sentite abbastanza forti: con un partner giusto al proprio fianco si possono fare scelte per la vita; novità in programma per tutti. Grazie all’indifferenza dichiarata più o meno palesemente da parte degli astri, in questo periodo non avrete interferenze e riuscirete a gestire al meglio gli impegni quotidiani. Il benessere può essere alimentato da attività piacevoli e rilassanti, magari in compagnia di chi amate. Nel lavoro, per quanto riguarda la professione è un momento favorevole di cui fare tesoro: viaggi, affari e prove di studio andranno abbastanza bene.

In amore invece avrete in mano gli ingredienti giusti per trasformare anche la relazione sentimentale più stanca in una leccornia da leccarsi i baffi. Ci vorrebbe solo un po' più di impegno da parte vostra!

Scorpione: ★★★★★. In arrivo un ottimo periodo, da vivere in piena armonia con se stesi come veri combattenti. Il consiglio di sempre: abbandonate vecchi percorsi, favorite i nuovi incontri di solito sempre molto positivi e non isolatevi in pensieri inutili o poco produttivi.

Decisioni importanti in arrivo per qualcuno del segno. Giornata molto adatta per accrescere alcune vostre esperienze, magari approfondendo tematiche che vi appassionano oppure allacciando contatti con persone che la pensano come voi. Saprete tenere saldamente in pugno le redini di situazioni anche molto delicate. Nel lavoro mettete a posto le cose che vi turbano oppure che non vi convincono del tutto cercando di mettere in pratica ciò che avete imparato negli ultimi tempi.

In amore, desiderio e carica erotica porteranno alle stelle le vostre quotazioni. I rapporti amorosi ideali trovano nella passione il modo migliore di esprimersi: tenete presente questa innegabile verità, ok?

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 20 ottobre indica una giornata sufficientemente positiva. Dovete solamente cercare di risolvere qualche problema personale approfittando di questo periodo. Se stanchi cercate di fare delle pause per ricaricare le batterie. Sforzatevi nel frattempo di avere un atteggiamento costruttivo evitando (come spesso fate) di chiudere la porta in faccia a quelle persone che in apparenza vi sembrano lontane dal vostro modo di vedere. La rigidità non è mai positiva: una maggiore apertura mentale senz'altro arricchirà il vostro bagaglio di esperienze.

Nel lavoro, l’intervento prezioso di un collega allargherà notevolmente la visuale, lasciandovi intravedere alternative verso cui non avete finora mai osato spingervi. In amore, parlando di coppie, a causa di un malinteso dopo l’altro potrebbero saltare i nervi e volare accuse, rivendicazioni, reclami. Non date modo ai dialoghi di diventare sfuriate, ok? Calma!

Oroscopo e stelle del 20 ottobre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★. Questo giovedì potrebbe nascere con qualche tensione di troppo. I nuovi progetti andranno abbastanza bene ma lo stress, se non tenuto a bada, potrebbe giocare brutti scherzi a molti nati del segno. Rimandate incontri o colloqui, soprattutto se molto importanti, delegando se possibile alla prossima settimana.

Come avete intuito, a molti di voi toccherà una giornata ben poco vivace, in cui il desiderio principale sarà trovare un luogo isolato e restarsene in assoluto silenzio in compagnia dei propri pensieri. Avvertirete forse la necessità di riflettere su quanto accaduto recentemente o dovrà accadere e tirare le somme. Nel lavoro, alcune decisioni prese confidando nell’intuito si riveleranno parzialmente errate. Male che vada, comunque, consolatevi col fatto che avrete agito con la vostra testa. In amore sapete bene di essere terribilmente suscettibili. Appartenete a coloro che portano a casa malesseri e rabbia accumulati sul lavoro e poi magari pretendete pure che il partner se ne stia zitto e buono?

Non ci siamo!

Acquario: ★★★★. All'orizzonte si staglia un periodo abbastanza in linea con le vostre aspettative. Di certo molto meglio la mattina rispetto al pomeriggio: quest'ultimo infatti potrebbe favorire titubanza o indecisione a qualcuno con scelte importanti da fare. Se in famiglia da tempo si trascinassero discussioni o tensioni di varia natura, certamente bisognerà che stiate molto attenti: in questo periodo non sopportate nessuno, spesso trascinati da una incontenibile mania di ripicca, in qualsiasi contesto. Tranquilli, un periodo di crisi capita a chiunque. Sappiate comunque che non tutti i mali vengono per nuocere: questa pausa può darvi lo spunto per iniziare a riflettere su qualcosa di importante.

Nel lavoro, una novità dell’ultima ora potrebbe togliervi il sonno. Starà alla vostra prontezza di spirito saperla indirizzare per il verso giusto. L’amore invece potrebbe smarrire quella verve capace di trasformare una normale serata in un sogno a occhi aperti. Cercate di ritrovare ciò che avete perduto!.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 20 ottobre, predice una giornata assolutamente da sfruttare! Le stelle saranno più dolci nei vostri confronti, molte cose torneranno in positivo. Se ci fosse qualcuno tra voi in attesa di concludere un accordo o un patto avrà molto di più. La presenza di Nettuno nel vostro segno sarà un aiuto preziosissimo per le vostre faccende di maggior interesse, che in questo momento magari hanno bisogno di una bella scossa per decollare.

Superate l’impasse in cui eventualmente vi foste cacciati nei giorni scorsi cercando di mantenere quell’abituale buon senso che vi contraddistingue, cedendo più all’ottimismo che ai pensieri negativi. Nel lavoro intanto, visto che non siete caratterialmente portati per le faccende pratiche, se fosse possibile delegate a qualche collaboratore eventuali fasi cruciali. In amore una sferzata di nuovo ottimismo giungerà presto a rallegrare il vostro cuore. Lasciatevi andare alle buone cose che la giornata di giovedì certamente vi proporrà.