L'Oroscopo del 23 ottobre 2022 consiglia ai nati in Toro di non sottovalutare i malesseri stagionali, di riposarsi di più e di assumere più vitamina C. Il Sole in aspetto amorevole renderà i Leone più affettuosi e imbattibili, mentre l’energia di Venere porterà instabilità nelle relazioni amorose dello Scorpione. Per sapere che cosa hanno in serbo gli astri per ogni segno dello zodiaco, di seguito trovate le previsioni dell’amore e della salute per la giornata di domenica 23 ottobre.

Amore e salute secondo l'oroscopo del giorno 23 ottobre: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Lasciar andare può essere complicato e richiede un cambiamento nel vostro atteggiamento. Tuttavia, se la storia è ancora valida, riuscirete a recuperarla e a portarla avanti. Non trascurate un’alimentazione sana e le attività fisiche, questo è il consiglio dell'oroscopo della salute.

Toro – I single del segno si sentono molto bene in un gruppo di persone affabili e socievoli. Qualcuno potrebbe chiedervi di uscire insieme la sera. Alcuni segnali indicano che la vostra relazione è arrivata al capolinea. Potreste avere un raffreddore perché il vostro sistema immunitario è stato compromesso. Riposatevi di più e mangiate cibi ricchi di vitamina C.

Gemelli – Se avete una storia d’amore, non dimenticatevi di divertirvi con il vostro partner. Dopotutto, è la persona che amate, vero? Coloro che sono sposati si sentiranno molto bene. Anche se siete in buona salute, è probabile che voi stiate riscontrando alcuni problemi di pelle in questo momento. Potrebbe essere dovuto alla disidratazione o a cambiamenti ormonali.

Rivolgetevi a un professionista per risolvere questo problema, non fate di testa vostra.

Previsioni dell'amore e della salute per il giorno 23 ottobre: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – L'oroscopo dell'amore tende a presentare questo come un giorno lungimirante, fate un salto di fede e la vostra vita amorosa raccoglierà buoni frutti.

Custodite con cura i nuovi legami, sorridete di più e avvicinatevi alle persone con più fiducia. È molto probabile che il vostro stato di salute, il livello di forma fisica e lo stato di benessere generale vedranno un buon miglioramento.

Leone – Se siete innamorati, con il Sole che vi invia vibrazioni amorevoli, vi sentite affettuosi e imbattibili. Dimostrate al vostro partner d'amore che tenete molto a lui. Dovete praticare più attività fisica, per il bene della vostra salute. Avete così tanto in mente e questo è il giorno perfetto per sbarazzarvi di tutto quello stress accumulato nelle ultime settimane.

Vergine – I segni della Vergine che hanno una relazione amorosa da un po’ di tempo inizieranno a pensare ai prossimi passi.

Per alcuni sarà matrimonio, per altri sarà convivenza. Fate prima una conversazione significativa. Se di recente avete subito un intervento chirurgico, avrete una guarigione rapida e di successo. La vostra salute sta migliorando sempre di più.

Astrologia e oroscopo per il settore dell'amore e della salute: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Quando amate, amate forte. Portate il vostro partner fuori per un classico tipo di appuntamento ‘vino e cena’. I single del segno riceveranno un messaggio molto interessante da parte di una persona inaspettata. Dovete iniziare a prendervi più cura del vostro corpo. Se è difficile per voi apportare un cambiamento radicale, iniziate a fare piccoli passi.

Bevete più acqua e un po’ meno bevande gassate.

Scorpione – Con Venere che invia molta energia, la vostra relazione amorosa potrebbe sembrare un po’ instabile, ma questo è solo temporaneo. La verità è che siete molto occupati. Potreste avere dei lievi fastidi fisici, teneteli sotto controllo e mangiate cibi che fanno bene al vostro corpo.

Sagittario – I cuori solitari del segno che hanno un appuntamento galante questa domenica, scopriranno che quella persona potrebbe essere la loro anima gemella. Le coppie che durano da un bel po’ discuteranno alcuni argomenti relative alla famiglia. Fare attività fisica vi fa sentire meglio con voi stessi. Evitate gli zuccheri e i cibi fritti, il vostro stomaco non sarà in grado di gestirlo poiché è il vostro punto debole.

La giornata del 23 ottobre secondo l'oroscopo dell'amore e della salute: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – L’affetto e la passione sono due cose che possono aggiustare la vostra relazione in crisi. Non abbiate paura di mostrare i vostri sentimenti. I single del segno parleranno con la loro cotta. Il vostro sistema immunitario migliora ogni giorno di più. Continuate a mangiare molta frutta e verdura e non dimenticatevi di bere più acqua.

Acquario – Quando si tratta di amare, fate sempre ciò che vi rende felici. Cercate, però, di non ascoltare le altre persone. Il modo in cui trattate il vostro corpo influirà sul vostro stile di vita. Siate gentili con la vostra mente e la vostra forma fisica, sempre.

Pesci – I cuori solitari che sono ancora perdutamente innamorati degli ex dovrebbero sbarazzarsi di qualsiasi cosa che ricorda la vecchia storia. Se avete una relazione d’amore, l'oroscopo consiglia di cucinare un pasto al vostro partner. Lo adorerà. In salute, cercate di spegnere le preoccupazioni per almeno 24 ore e fate un respiro profondo e cercate di affrontare un problema alla volta.