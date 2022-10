L'Oroscopo del giorno 24 ottobre è pronto a svelare le previsioni zodiacali di lunedì. Una nuova settimana sta per iniziare, pertanto quale miglior cosa fare se non quella di cercare di comprendere come saranno gli astri per il nostro segno di nascita? A tale scopo risulta essere l'Astrologia quotidiana, come sempre in questi casi pronta a dare consigli e dritte sul probabile andamento riservato dalle stelle ai settori della vita relativi all'amore e al lavoro. Curiosi di sapere qualcosa in più? Bene, senza dilungarci ulteriormente, passiamo a togliere il velo all'oroscopo di lunedì 24 ottobre: focus esclusivamente in direzione di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Previsioni zodiacali del 24 ottobre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Si profila per molti del segno un ottimo lunedì, portatore senz'altro di novità e belle notizie. Avete dalla vostra il sostegno della Luna nonché di Mercurio, astri che stazionano nel segno. Niente e nessuno questo lunedì potrà ostacolare i vostri piani. Rapportatevi agli altri con spontaneità e naturalezza, ma evitate atteggiamenti troppo egocentrici. Nel lavoro, anche se non soddisfacesse appieno le vostre aspettative, anche di tipo economico, accetterete una proposta che se vista a lungo termine certamente porterà i suoi bei vantaggi. In amore presto otterrete quello che volete, oltre che in coppia soprattutto da single.

L’unica avvertenza è di non avere fretta e di non mettere fretta all’oggetto dei vostri desideri.

Scorpione: ★★★★★. Tanta buona fortuna innestata in scampoli di momenti davvero magici. Se tutto sarà fatto con una certa convinzione, anche evitando inutili distrazioni, allora il periodo potrebbe davvero risultare vincente su tutta la linea.

In molti casi, diciamolo pure, è arrivato il momento di allargare il giro nelle cose che interessano. Datevi da fare in ambito sociale, inserendovi in ambienti che vi siano di stimolo culturale e personale. Dedicate un po’ di tempo anche a voi stessi, alla cura dell’aspetto e perché no, concedetevi un acquisto sfizioso. Nel lavoro in arrivo una grossa dose di fiducia in voi stessi.

Il periodo se preso di petto senz'altro vi favorirà in ogni tipo di comunicazione e contrattazione. In amore, in seno al rapporto, riuscirete a trovare un discreto equilibrio, moderando quelle impennate d’orgoglio che a volte vi rendono un po’ indisponenti.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 24 ottobre vede un positivo lunedì, sicuramente fautore di soluzioni ad hoc nel caso vi fossero problematiche da mettere in sicurezza. Potete stare tranquilli: grazie al saggio intervento di un responsabile del settore, al lavoro cominceranno ad allentarsi alcune tensioni in atto da un po' di tempo. Rinuncerete volentieri ad alcuni vostri programmi per dare una mano a una collega in difficoltà. Diversi di voi non amano sottostare alle regole e per questo stanno valutando con crescente insistenza la possibilità di mettersi in proprio.

In amore le piccole attenzioni del partner vi faranno riflettere su alcuni aspetti della vita forse un po' tralasciati ma capaci di regalare tantissima serenità. Non potreste rinunciare facilmente a un rapporto che vi dà così tanto, nemmeno se vi pagassero a peso d'oro!

Oroscopo e stelle del 24 ottobre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★. Si prevede possa partire all'insegna del sottotono questo primo giorno della nuova settimana. Ancora qualche strascico di nervosismo al mattino, e potrebbe protrarsi sino a fine pomeriggio. Poi però dalla prima sera in poi, col passare delle ore, il cielo e l’umore vireranno verso il sereno sicuramente più stabile e positivo. Rimarrete piacevolmente stupiti nel constatare che al lavoro le vostre opinioni hanno il loro peso.

Nella vostra attività avete scarsa manualità, mentre sapete cavarvela egregiamente in situazioni che richiedono perspicacia e un’attenta scelta di parole. In amore potrebbe essere assai difficile prendere certe decisioni: forse sarebbe il caso di archiviare una vicenda sentimentale che ormai ha fatto il suo tempo. Rispettate i vostri limiti: l’esperienza insegna, voi ormai dovreste saperlo, quando è il momento di fermarsi e passare la mano.

Acquario: ★★★★. Non male il periodo anche se non potrete permettervi il lusso di agire d'istinto. Se nelle giornate ad alto tasso di positività (top o cinque stelle) è possibile agire di getto, sotto l'egida dei periodi routinari è sempre meglio restare all'erta.

In questo periodo siete molto presi dalle questioni di denaro, affari relativi a investimenti o proprietà che richiedono il vostro impegno. Disciplina e costanza saranno le vostre carte vincenti, ma questo lunedì potete contare anche su un pizzico di fortuna. Nel lavoro invece, state attraversando una fase di profonda trasformazione: grazie alla complicità di alcuni colleghi, le cose iniziano ad andare ancora meglio. In amore, la forza dei sentimenti vi aiuterà a superare qualche incomprensione, ma dovreste imparare a smussare certi spigoli del vostro carattere. Le belle giornate vi spingeranno naturalmente al movimento. Passeggiate a lungo all’aria aperta: gioverà sia alla salute sia alla linea.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di lunedì 24 ottobre, prevede un inizio settimana abbastanza buono anche se potrebbero esserci momenti di stallo dovuti a situazioni pregresse. Mattone dopo mattone state costruendo la vostra grande impalcatura, una struttura sempre più solida capace di reggere qualsiasi idea. Nel frattempo cercate di curare di più il look. I giovanissimi sentiranno crescere in loro l’esigenza di rendersi indipendenti dalla famiglia, strizzando l'occhio alla possibilità di andare a vivere per proprio conto. Nel lavoro tutto come al solito. In generale il settore più avvantaggiato per la maggior parte di voi è quello legato alla manualità. Molte situazioni che sembravano rallentate si stanno rimettendo in moto. In amore invece, forse a causa della lontananza, si è venuto a rafforzare un legame che credevate finito. Così, con grande sorpresa, vi ritrovate dall'oggi al domani a vivere intense emozioni.