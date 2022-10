L'Oroscopo del giorno 14 ottobre è pronto a svelare le previsioni zodiacali di venerdì. La giornata di fine settimana prima del weekend si prospetta molto positiva per gli amici nativi del Capricorno. Ottimo periodo per l'amore invece per coloro dell'Acquario, superfavoriti da Luna e Venere. Pronti a scoprire chi tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci avrà il massimo supporto astrale?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di venerdì 14 ottobre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 14 ottobre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★. Fermatevi un attimo a riflettere e non dimenticate di guardare anche ciò che è vicino, alla portata, anziché solo ciò che è grande e lontano. L’intervento di una persona amica sarà determinante per risolvere un piccolo problema sentimentale. Nel lavoro, anche se impegni e incombenze varie non saranno il primo dei vostri pensieri, dovrete programmare gli interventi e dare qualche sguardo alle prossime spese in programma. In amore inutile rivangare tra i ricordi di una storia che appartiene al passato: date spazio all’intento, molto più vitale, di aprirvi al futuro: acqua passata non macina! Se è vero che Venere in questo periodo non vi coccola, potreste cominciare a farlo voi: fatevi un regalo, senza badare a spese, ok?

Scorpione: ★★★★★. Niente di meglio che il passaggio della Luna in Gemelli per dare il via a nuovi programmi ed incontri. Con gli amici sarete perfettamente a vostro agio. In famiglia, invece, dovrete cercare di ristabilire l’armonia disponendovi ad un dialogo garbato. Nel lavoro vi rimboccherete le maniche per mandare in porto i progetti che avete a cuore, compreso un incarico al quale tenete particolarmente.

In amore, in serata attrazione fisica e complicità intellettuale potrebbero fondersi in un incontro favorito da un’insolita circostanza. Avrete modo di svagarvi, di trascorrere una serata in compagnia, all’insegna del divertimento. E questo già basta a farvi sentire più che bene.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 14 ottobre prevede un periodo normale.

Grazie al vostro buonsenso, in famiglia saprete trovare punti d’intesa per risolvere questioni pratiche e realizzare obiettivi comuni. In campo sociale state conquistando una posizione di rilievo; la vostra personalità si appresta a emergere tra le tante. In ambito lavorativo invece si prevedono svolte positive. In ambito professionale quindi, passo dopo passo raggiungerete risultati che vi daranno grande soddisfazione. In amore potrete richiedere maggior trasparenza e concretezza a chi vi sta accanto. È il momento di cancellare ogni dubbio ed incertezza. Dedicate il tempo libero ai vostri hobby, a tutto ciò che vi fa star bene. Supportate le pratiche di relax con musica, colori ed essenze.

Oroscopo e stelle del 14 ottobre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: 'top del giorno'. Periodo altamente positivo. La giornata si prevede vivace e produttiva, ricca di nuovi incontri. Avete in testa tante idee e progetti, perciò riuscirete anche a coinvolgere chi vi è accanto. Sul lavoro potrete compiere sostanziosi passi avanti, purché le vostre aspettative si mantengano realistiche. Avrete persino le carte in regola per accedere a spazi lavorativi più creativi, ma dovrete essere disposti anche a qualche piccolo sacrificio. In amore sarete aperti alle novità e proprio per questo, di fronte ad un nuovo incontro, non vi tirerete indietro. Se son rose, fioriranno! Con Nettuno e Giove ancora dalla vostra, non dovrete fare troppi sforzi per mantenervi in forma.

Ogni tanto fate una passeggiata all'aria aperta, in luoghi incontaminati.

Acquario: ★★★★★. Giornata favolosa per i rapporti d'amore, come anche per le amicizie. Una buona idea può trasformarsi in un progetto fuori dal comune. La cosa più difficile sarà trovare gli appoggi giusti sul piano economico. Cominciate pure a sondare il terreno, ma non siate troppo generosi con gli altri riguardo ai particolari. Nel lavoro avrete modo di allargare il giro delle conoscenze utili a tanti di voi nativi. Anche se non immediati, i risultati saranno più che buoni e col tempo lo saranno ancora di più. In amore, a voi il dovere di stimolare il partner a vincere la sua pigrizia nel fare le cose. Insegnate a chi amate un modo per essere meno diffidente nei confronti di situazioni o persone nuove.

La vostra spontaneità vi renderà molto ricercati. Con tante occasioni, se siete ancora single difficilmente riuscirete a restarlo a lungo.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 14 ottobre, annuncia un periodo abbastanza buono. Nessun problema insormontabile in generale, però in alcune situazioni rischiate di ingigantire ogni piccola questione e far emergere i lati più spigolosi del vostro carattere. Non siate troppo esigenti e pignoli, evitate di cercare il “pelo nell’uovo” in ogni occasione. Nel lavoro, scarso senso critico e insufficiente flessibilità saranno le cose da combattere o almeno da migliorare. Arroccandovi su posizioni impopolari, vi tirereste addosso una valanga di critiche.

In amore parlate a cuore aperto e con sincerità alla persona che amate, tenendo fuori del vostro rapporto qualsiasi tipo di interferenza esterna. Cercate di rimettervi in riga a tavola, rispolverando le salutari abitudini di un tempo: dando un taglio agli eccessi, soprattutto in fatto di dolci.