Oroscopo e previsioni dei segni per la giornata del 13 ottobre 2022 per tutti i segni. Di seguito le indicazioni astrologiche dall'Ariete ai Pesci in vista di una nuova giornata.

Ariete: in amore se c'è stata una complicazione ora potranno arrivare delle soluzioni. Attenzione solo a qualche tensione in più da risolvere. Nel lavoro momento che vi vede più forti, i nuovi progetti sono anche favoriti.

Toro: per i sentimenti periodo non esaltante, in particolare per quelle coppie che stanno insieme da tempo. Nel lavoro ci sono dei progetti da dover portare avanti, però dovrete essere più intraprendenti.

Gemelli: a livello sentimentale le nuove storie vivranno dei momenti di difficoltà, ma adesso vi sentite più forti. Nel lavoro alcuni potrebbero cambiare o fare qualcosa di diverso rispetto al passato.

Cancro: in amore giornata che porta qualcosa in più, state cercando di ritrovare tranquillità. A livello lavorativo vi sentite agitati, ci sono alcuni problemi da dover risolvere.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore giornata che porterà un recupero, dovrete però controllare qualcosa che sta cambiando in una storia. Nel lavoro vi sentite più forti, avete superato alcune complicazioni.

Vergine: in amore giornata che porta qualcosa in più, anche se alcune incertezze potrebbero non mancare.

Nel lavoro lasciate da parte qualsiasi discussione inutile inutile.

Bilancia: a livello amoroso ci sono dei problemi da risolvere, non agitate troppo le acque. A livello lavorativo alcune spese potrebbero mettere in discussione un rapporto con soci e collaboratori.

Scorpione: al livello amoroso entro il prossimo fine settimana momento favorevole con la Luna che sarà nel segno.

Nel lavoro un ripensamento è possibile, c'è voglia di recuperare.

Sagittario: per i sentimenti situazione migliore ma dovete cercare di ritrovare uno stato di maggiore tranquillità in una coppia. Nel lavoro non manca una grande capacità e creatività in questa fase.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore se qualcosa non va meglio essere cauti, in particolare se c'è stato un problema in una coppia.

Nel lavoro le situazioni che prima sembravano difficili ora potranno essere affrontate con maggiore tranquillità.

Acquario: a livello moroso con la Luna favorevole situazione che porta qualcosa in più, periodo che porta grandi cose. Nel lavoro c'è la necessità di dover riparare ad alcune difficoltà del passato.

Pesci: in amore giornata sottotono a causa della Luna dissonante, c'è la necessità di trovare maggiore pazienza. Nel lavoro non si esclude la voglia di fare e di portare avanti scelta importanti.