Mentre si avvicina a un nuovo weekend, il secondo del mese di ottobre, leggiamo di seguito le indicazioni astrologiche per la giornata di venerdì 14 ottobre 2022. Di seguito le novità astrologiche ed i cambiamenti per tutti i segni che arriveranno sia dal punto di vista sentimentale che lavorativo.

Ariete: in amore giornata che vede Venere in opposizione, in questa fase c'è una maggiore difficoltà di comunicare con la persona amata. Nel lavoro ci vorrà maggiore chiarezza in quello che farete, tensioni da superare.

Toro: per i sentimenti fine settimana che potrebbe portare uno stato di maggiore nervosismo.

C'è al momento la necessità di ritrovare una maggiore stabilità. Nel lavoro sarà possibile ora far vedere tutte le vostre capacità.

Gemelli: a livello sentimentale le nuove storie potranno portare delle perplessità, vi sentite comunque più emozionati. Nel lavoro potreste fare qualcosa di diverso rispetto al passato.

Cancro: in amore momento interessante con la Luna nel segno. Potrete ottenere qualcosa in più. Nel lavoro buone le intuizioni che partiranno oggi. A livello lavorativo se c'è la necessità di mettere a punto una scelta, meglio prendere ancora tempo per pensare.

Leone: a livello sentimentale situazione favorevole grazie alla Luna nel segno. Agite ora se ci sono delle questioni da risolvere con la persona che sta al vostro fianco.

Nel lavoro potreste fare un incontro speciale.

Vergine: per i sentimenti potreste organizzare fin da ora qualcosa di interessante, supererete conflitti e discussioni. Nel lavoro le buone idee non mancheranno.

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore meglio fare attenzione nei rapporti, non date spazio ai malumori.

Nel lavoro giornata in cui non mancheranno le idee importanti.

Scorpione: a livello amoroso con la Luna che non è più in opposizione le cose andranno meglio ma attenzione alle scelte che ci sono da fare. Nel lavoro state facendo troppe cose contemporaneamente.

Sagittario: per i sentimenti c'è necessità di mettere in chiaro alcune questioni, avrete bisogno di un chiarimento.

Nel lavoro alcune incomprensioni andranno ad essere risolte.

Capricorno: a livello sentimentale con la giornata che invita a fare qualcosa di in più cercate di essere più propositivi in una coppia. Nel lavoro fase di maggiori complicazioni, state attenti.

Acquario: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore giornata che vede la Luna favorevole e che potrà rimettervi in gioco. Nel lavoro meglio evitare complicazioni, c'è comunque una buona carica di vitalità.

Pesci: in amore qualcosa potrebbe non andare, fase che porterà maggiori delusioni adesso. Nel lavoro momento non esaltante, vi sentite maggiormente rallentati.