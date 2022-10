Le previsioni dell'oroscopo del giorno 20 ottobre vedono gli Scorpione particolarmente energici. Gli Acquario, invece, devono mantenere la calma.

L'oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Acquario: mantenete la calma, anche dinanzi le situazioni un po' più scoccianti. Ricordate che nella vita è sempre importante armarsi di pazienza. In amore cercate di essere meno prevedibili.

11° Pesci: ci vuole coraggio per prendere certe decisioni e questo non vi manca di certo. Ad ogni modo, valutate sempre attentamente i pro e i contro delle situazioni nelle quali vi andrete a cimentare.

10° Ariete: l'Oroscopo del giorno 20 ottobre invita i nati sotto questo segno ad essere più riflessivi. Spessi vi lasciate condizionare dall'istinto e questo vi porta a prendere delle decisioni inattese.

9° Toro: se c'è una cosa che i nati sotto questo segno sanno sicuramente fare è lottare. Non vi arrendete alla prima difficoltà e insistete fino a quando non sarete riusciti a coronare i vostri desideri.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Sagittario: le previsioni dell'oroscopo del 20 ottobre vi esortano ad essere più organizzati. Ci sono tante cose da fare, pertanto, è necessario valutare attentamente il da farsi onde evitare di tralasciare dei dettagli importanti.

7° Capricorno: in amore ci vuole un po' di coraggio e di determinazione in più.

Sul lavoro è importante far valere la propria posizione. Non lasciate che gli altri vi mettano i piedi in testa.

6° Cancro: ci sono dei cambiamenti importanti nella vostra vita a cui è necessario prestare attenzione. In amore è tempo di prendere delle decisioni. Trascorrete un po' di tempo in più con le persone care.

5° Gemelli: non lasciatevi ingannare dalle apparenze.

In amore potreste rimanere sorpresi da qualcuno di inatteso. Dal punto di vista professionale, invece, cercate di non essere troppo pretenziosi.

Oroscopo segni fortunati del 20 ottobre

4° in classifica Vergine: chi è in attesa di una svolta farebbe bene a non lasciarsi scappare certe occasioni. Presto potreste ricevere una notizia inattesa.

3° Scorpione: l'oroscopo del 20 ottobre vi vede pieni di carica e di grinta. In questo momento sarà comodo per le persone che vi circondano avervi intorno, in quanto siete un vero e proprio vulcano di energia.

2° Bilancia: siete temerari e pieni di spirito d'iniziativa. In ambito sentimentale è importante tenere gli occhi sempre aperti e, soprattutto, il cuore. Nel lavoro stanno per arrivare delle belle novità per voi.

1° Leone: ottimo momento per quanto riguarda le nuove opportunità. In amore dovete darvi da fare per consolidare un sogno a cui tenete in particolar modo. Le soddisfazioni arriveranno.