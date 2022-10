L'oroscopo della giornata di martedì 18 ottobre vedrà l'ultimo quarto di Luna nel segno del Leone, che in amore sarà più espansivo del solito, mentre Venere terrà unita la vita sentimentale dei nativi Acquario. Sagittario sospirerà d'amore grazie a questo cielo intenso, mentre i nativi Pesci saranno piuttosto emotivi. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 18 ottobre.

Previsioni oroscopo martedì 18 ottobre 2022 segno per segno

Ariete: cielo un po’ più favorevole in questa giornata di martedì. La Luna sarà in trigono dal segno del Leone, ciò nonostante non aspettatevi una relazione di coppia migliore.

Ci saranno ancora molte cose da sistemare. Se siete single potreste ancora non sentirvi pronti per dare vita a nuovi rapporti. In ambito lavorativo le idee per crescere ci saranno, e con un po’ di fortuna da parte di Giove potreste riuscire a concludere buoni affari. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali in calo per quanto riguarda i sentimenti. Dare importanza alle piccole cose a volte è un bene, ma concentrarsi solo su quelle potrebbe distrarvi da cose molto più importanti. Per quanto riguarda il lavoro la capacità comunicativa non sarà ai massimi livelli, ciò nonostante sarete comunque abbastanza abili da poter riuscire a mettere insieme buoni risultati. Voto - 6️⃣

Gemelli: ottimo cielo dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno.

In questa giornata di martedì brillerete per sensibilità che, single oppure no, vi aiuterà a sentirvi più vicini verso la persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito lavorativo avrete bisogno di sentirvi indispensabili, facendo sempre qualcosa di utile per voi o per le persone per cui lavorate.

Voto - 9️⃣

Cancro: l'oroscopo di martedì 18 ottobre vi suggerirà di concentrarvi su altri aspetti della vostra vita sentimentale, considerata la scomoda posizione di Venere, in quadratura dal segno della Bilancia. Single oppure no, per risolvere problemi di cuore ci vorrà tempo. In ambito lavorativo Mercurio e Giove porteranno spiacevoli imprevisti da affrontare, e voi dovrete dimostrare di essere pronti.

Voto - 6️⃣

Leone: una bella Luna in congiunzione, accompagnata da Venere in sestile, vi renderà più espansivi del solito in amore secondo l'oroscopo. Cuori solitari o meno dunque, godrete di momenti davvero splendidi insieme alla persona che amate, da vivere fino all'ultimo istante. Sul piano professionale le energie saranno abbastanza alte e la voglia di fare non vi mancherà. Se poi riuscirete a raggiungere buoni risultati, sarete stimolati a dare di più. Voto - 9️⃣

Vergine: periodo stabile sul fronte amoroso per voi nativi del segno. Potrete contare su una storia d'amore nel complesso soddisfacente. Infatti riuscirete a superare anche eventuali difficoltà rimanendo uniti al partner. In ambito lavorativo dovrete imparare a gestire meglio le vostre energie, soprattutto in quelle giornate parecchio impegnative.

Voto - 7️⃣

Bilancia: la Luna tornerà a sorridervi secondo l'oroscopo di martedì. In amore, se ci sono state piccole incomprensioni, potrebbe essere un buon momento per risolverle. Se siete single sarete nuovamente sociali, e la vostra simpatia saprà conquistare. Nel lavoro azzeccherete i ritmi giusti, raggiungendo i vostri obiettivi anzitempo, merito anche di un ottimo Marte in trigono dal segno amico dei Gemelli. Voto - 8️⃣

Scorpione: non sarà la giornata ideale per lasciarsi andare ai sentimenti, considerato che la Luna si troverà in quadratura. L'amore nei confronti del partner non mancherà, ciò nonostante non deve essere qualcosa a senso unico. Un po’ meglio per quanto riguarda il lavoro. Nonostante qualche imprevisto di troppo, raggiungere i vostri obiettivi sarà comunque possibile.

Voto - 7️⃣

Sagittario: con la Luna e Venere in buon aspetto, sospirerete tanto in amore secondo l'oroscopo. Vi prenderete cura della vostra fiamma, e sarà possibile riuscire a godere di momenti veramente splendidi. Sul fronte professionale dovrete avere un pretesto valido per impegnarvi considerato Marte in quadratura. Dovrete solo metterci un po’ d'impegno in più per cominciare bene un progetto che potrebbe farsi presto interessante. Voto - 8️⃣

Capricorno: l'amore continuerà a darvi qualche grattacapo nonostante la Luna non sia più sfavorevole. Venere infatti non vi stimolerà ad aprire il vostro cuore, forse perché tra voi e il partner ci sono alcune cose da sistemare che richiederanno del tempo.

Un po’ meglio in ambito lavorativo, anche se i risultati che otterrete dai vostri progetti saranno comunque sotto le aspettative. Voto - 6️⃣

Acquario: il pianeta dell'amore Venere, in trigono dal segno amico della Bilancia, terrà unita la vostra vita sentimentale, nonostante la Luna sia in opposizione. Single oppure no, la voglia di amare e condividere i vostri sentimenti non vi mancherà, ciò nonostante dovrete stare attenti a non fare passi falsi. Nessun problema invece per quanto riguarda il lavoro. Sarete determinati e concentrati quanto basta per riuscire a ottenere ottimi risultati. Voto - 7️⃣

Pesci: configurazione astrale tutto sommato positiva secondo l'oroscopo di martedì. In amore avere il consenso del partner significherà molto per voi, perché vi permetterà di vivere un rapporto stabile, unito, e voi riuscirete a essere più emotivi. Se siete single fare nuove esperienze non vi dispiacerà. Sul piano professionale una mentalità più aperta potrebbe essere utile per portare avanti efficacemente i vostri progetti. Voto - 7️⃣