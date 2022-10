Secondo l'oroscopo del 19 ottobre, i nati sotto il segno della Bilancia devono scendere a compromessi. I Pesci, invece, sono in grande forma.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Gemelli: non è il momento di perdere tempo. Se avete necessità di portare a compimento un obiettivo, non temporeggiate. Anche in amore è necessaria un po' di intraprendenza.

11° Ariete: l'Oroscopo del giorno 19 ottobre vi invita a essere più cauti. Ci sono delle faccende private che sarebbe il caso di affrontare. Ricordate che rimandare sempre i problemi non serve a risolverli.

10° Leone: siete un po' confusi. Se vi trovate dinanzi un bivio, forse è il caso di ponderare attentamente le prossime mosse. Dal punto di vista professionale, invece, ci vuole un po' di iniziativa.

9° Bilancia: giornata di alti e bassi dal punto di vista delle emozioni. Non fatevi prendere dall'ansia se avete un bel po' di cose da fare. In amore ci vuole tanta pazienza e talvolta bisogna scendere a compromessi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Capricorno: siete un po' contrariati, forse non avete molto apprezzato alcune scelte che sono state prese dalle persone a voi vicine in questo periodo. A ogni modo, cercate di badare di più ai vostri obiettivi.

7° Scorpione: l'oroscopo del 19 ottobre vi invita a mescolare le carte del vostro destino.

Imparate a mettere da parte l'orgoglio e a cimentarvi in avventure del tutto inaspettate. Talvolta l'imprevedibilità è importante.

6° Sagittario: giornata piena di impegni quella di oggi. A ogni modo, allo scopo di non tralasciare nulla, cercate di appuntare tutte le cose che avete in programma.

5° Vergine: siete un po' confusi in questo periodo.

Forse vi state trovando ad affrontare delle situazioni troppo più grandi di voi. A ogni modo, ricordate che dietro ogni sacrificio si celano sempre grandi soddisfazioni.

Oroscopo segni fortunati del 19 ottobre

4° in classifica, Cancro: siete impavidi e decisi. Questo è il momento di insistere e di lottare fino in fondo per ottenere i risultati sperati.

In amore ci vuole un po' di intraprendenza in più.

3° Toro: le previsioni dell'oroscopo del giorno 19 ottobre vi invitano a essere più intraprendenti. Non riflettete troppo sulle faccende di cuore e agite seguendo il vostro istinto, che è la cosa migliore in questo momento.

2° Acquario: ci sono delle cose da rivedere sul lavoro, ma il periodo è decisamente fortunato. Chi è alla ricerca di un nuovo impiego, migliore del precedente, potrebbe ricevere sorprese inaspettate.

1° Pesci: tornate a occupare la prima posizione. Non perdetevi in chiacchiere e approfittate di questo momento per darvi da fare. Sul lavoro ci sono grandi novità in arrivo.