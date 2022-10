Le previsioni dell'oroscopo del giorno 23 ottobre esortano i nati sotto il segno della Vergine a essere un po' più calmi. I Sagittario, invece, potrebbero coronare un grande sogno.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Capricorno: dovete cercare in voi stessi la motivazione per andare avanti, e per cimentarvi in nuove esperienze e avventure. Non arrendetevi al primo ostacolo.

11° Gemelli: in amore siate onesti sia con voi stessi, che con gli altri. Non accontentatevi e puntate sempre alle stelle. La cosa importante, però, è tenere sempre un piede fisso per terra.

10° Cancro: l'Oroscopo del 23 ottobre vi invita a essere consapevoli dei vostri limiti. Osare e rischiare va bene, ma cercate di farlo sempre con cognizione di causa, altrimenti potrebbero esserci problemi.

9° Pesci: giornata piuttosto produttiva per quanto riguarda la sfera professionale. Mettetevi in gioco e non abbiate paura di osare. In amore l'importante è chiarire una faccenda in sospeso.

Posizioni centrali oroscopo 23 ottobre

8° in classifica, Vergine: siete un po' introversi in questo periodo. Se svolgete professioni a contatto con il pubblico, cercate di essere cauti e di non perdere la pazienza con facilità.

7° Scorpione: in questo momento siete particolarmente litigiosi. Vi sembrerà che non vi stia mai bene nulla, quindi è il caso di darsi una calmata.

Sul lavoro siete molto risoluti.

6° Toro: ci sono dei cambiamenti in vista, ma dovete essere cauti. Dal punto di vista sentimentale è necessario non tirare troppo la corda. Vedrete che dei nodi verranno al pettine anche senza sforzarsi troppo.

5° Ariete: buon momento per quanto riguarda l'amore. Non arrendetevi dinanzi a un rifiuto e cercate di andare avanti.

Chi ha da poco concluso una storia importante, farebbe bene a restare un po' solo.

I primi quattro segni in classifica

4° in classifica, Leone: novità per quanto riguarda il lavoro. Cercate di essere tenaci e di non arrendervi dinanzi le difficoltà. Anche in amore l'importante è non darsi per vinti.

3° Bilancia: i nati sotto questo segno stanno per iniziare un momento florido della vita.

L'oroscopo del 23 ottobre, infatti, denota che la fine dell'anno potrebbe portarvi a vivere dei cambiamenti significativi.

2° Acquario: in amore ci sono delle belle novità in arrivo, ma cercate di essere un po' più flessibili. Spesso vi soffermate troppo alle apparenze tralasciando la vera essenza delle cose e soprattutto delle persone.

1° Sagittario: giornata molto positiva per quanto riguarda il vostro umore. Presto potreste arrivare a coronare anche un sogno che avevate da tempo. Siete nella giusta direzione, non fermatevi.