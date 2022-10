Secondo l'oroscopo del 30 ottobre i Bilancia devono essere un po' più riflessivi. Per i Cancro ci saranno delle decisioni da prendere a breve.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Vergine: siete un po' rassegnati e dimessi. Forse avete vissuto qualche delusione che vi ha destabilizzato un po'. Cercate di mettere da parte il passato e di concentrarvi solo sul futuro.

11° Bilancia: cercate di riflettere un po' più a fondo prima di prendere una decisione importante, soprattutto se andrà a condizionare in maniera importante il vostro futuro e le vostre relazioni.

10° Gemelli: siete parecchio indecisi sul vostro futuro. Se non sapete che direzione prendere, forse è il caso di lasciarsi consigliare da qualcuno. In ambito sentimentale, invece, non abbiate paura di esporvi.

9° Cancro: decisioni in arrivo per i nati sotto questo segno. Se state valutando di cambiare lavoro, o di intraprendere un nuovo progetto, cercate di farvi consigliare da chi ne sa più di voi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Acquario: i nati sotto questo segno sono molto passionali, forse troppo. Sia in ambito sentimentale sia professionale tendete subito a scaldarvi e la cosa potrebbe generare qualche problema.

7° Capricorno: siete carismatici e pieni di spirito d'iniziativa.

Approfittate di questo momento per farvi valere sul lavoro e per portare alla luce la vostra vera essenza. Anche in amore siete favoriti.

6° Pesci: in ambito familiare siete amorevoli e propensi ad accogliere anche i problemi degli altri. Ad ogni modo, cercate di non farvi carico di troppe cose. L'Oroscopo del 30 ottobre vi invita a rilassarvi.

5° Toro: le stelle sono favorevoli per quanto riguarda il lavoro. Ci sono delle buone opportunità che un progetto a cui stavate lavorando da tempo possa finalmente concretizzarsi donandovi immense soddisfazioni.

Oroscopo segni fortunati del 30 ottobre

4° in classifica Ariete: oggi siete piuttosto decisi. Cercate di andare fino in fondo a delle decisioni e non perdetevi più in chiacchiere.

In amore ci sono delle buone nuove in arrivo.

3° Scorpione: momento davvero bello per l'amore. Concedetevi un piccolo momento di relax in compagnia della persona cara. In ambito professionale dovete osare un po' di più.

2° Leone: interessanti risvolti dal punto di vista professionale. Non perdete d'occhio la sfera emotiva. Se siete innamorati, non esitate a palesarlo. Se, invece, non lo siete, l'oroscopo del 30 ottobre vi invita a godervi l'amicizia e la famiglia.

1° Sagittario: finalmente potete tirare un sospiro di sollievo. Dopo aver vissuto alcuni momenti piuttosto complicati, adesso siete più sereni e il vostro cuore è decisamente più leggero.