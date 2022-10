L'oroscopo di giovedì 27 ottobre vedrà una Vergine più istintiva sul posto di lavoro, mentre Gemelli sarà piuttosto organizzato sul posto di lavoro. La passione non mancherà per i nativi Scorpione e Sagittario, che potranno contare sulla Luna in buon aspetto, mentre Leone dovrà imparare ad essere paziente e comprensivo in amore. Ecco nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 27 ottobre.

Previsioni oroscopo giovedì 27 ottobre 2022 segno per segno

Ariete: la prima parte della giornata potrebbe sembrarvi un po’ anonima in amore, ma nel pomeriggio, quando la Luna sarà in trigono dal segno del Sagittario, avrete modo di vivere momenti davvero affiatati con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Per quanto riguarda il lavoro ci saranno ancora un paio di cose da sistemare, ma i vostri progetti stanno prendendo la direzione giusta. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali in lieve rialzo a partire dal pomeriggio secondo l'oroscopo. Ciò nonostante, difficilmente potrete vivere una relazione stabile e affiatata considerato che Venere si trova in opposizione dal segno dello Scorpione. Single oppure no, cercate dunque di essere più convincenti nel vostro modo di esprimervi. Nel lavoro porterete avanti i vostri progetti con risultati tutto sommato accettabili. Voto - 6️⃣

Gemelli: periodo in calo sul fronte amoroso per voi nativi del segno. Siate cauti con la vostra anima gemella, perché con la Luna che passerà in opposizione non sempre potreste essere della stessa linea di pensiero.

Sul fronte professionale l'organizzazione per voi è importante, e vi permetterà di raggiungere più efficacemente i vostri obiettivi al lavoro. Voto - 7️⃣

Cancro: giornata intrigante in amore secondo l'oroscopo di giovedì. Venere in trigono dal segno dello Scorpione renderà il vostro rapporto giorno dopo giorno sempre più affiatato, con momenti di crescita che dovrete saperne fare tesoro.

In ambito lavorativo siate cauti con le spese, e mettete in piedi una buona strategia. Voto - 8️⃣

Leone: dovrete imparare a essere più pazienti in amore secondo l'oroscopo. La Luna renderà altalenante il vostro umore, e Venere in quadratura renderà più difficile far trasparire il vostro romanticismo. Nel lavoro potrebbe essere una giornata più difficile del solito, che richiederà maggior impegno da parte vostra.

Con un po’ di fortuna da parte di Giove, riuscirete a raggiungere discreti risultati. Voto - 6️⃣

Vergine: potreste essere piuttosto istintivi sul fronte lavorativo in questa giornata di giovedì. A volte questo atteggiamento paga, ma a volte potrebbe essere necessario essere più razionali e organizzati nelle vostre mansioni. In amore attenzione alla Luna che passerà in Sagittario. Anche se Venere sarà favorevole, single oppure no, non date per scontato il rapporto che avete con la vostra anima gemella. Voto - 7️⃣

Bilancia: giornata migliore dal punto di vista sentimentale, soprattutto a partire dal pomeriggio, quando l'astro argenteo sarà in sestile dal segno del Sagittario. Single oppure no, darete sfogo alla vostra vena romantica, e sarete piuttosto felici dei rapporti sociali che avete.

In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti spediti grazie a questo cielo, merito anche del vostro impegno. Voto - 9️⃣

Scorpione: ottima giornata sul fronte amoroso secondo l'oroscopo di giovedì 27 ottobre. La compagnia del partner sarà davvero piacevole, grazie anche a Venere in congiunzione. I cuori solitari saranno più aperti verso nuove conoscenze. In ambito lavorativo riuscirete ad arrivare all'obiettivo, nonostante diversi ostacoli da affrontare. In ogni caso, non perdetevi d'animo. Voto - 8️⃣

Sagittario: una bella Luna si affaccerà nel vostro segno zodiacale a partire dal pomeriggio. Sul fronte amoroso, single oppure no, sarà più facile per voi approcciarvi alla persona che amate, e rendere più interessante la vostra storia d'amore.

Per quanto riguarda il lavoro cercate di accettare anche le opinioni degli altri. Potreste ottenere risultati migliori di quanto pensiate. Voto - 8️⃣

Capricorno: sarà un giovedì davvero romantico per voi secondo l'oroscopo. Venere in sestile terrà unità la vostra relazione di coppia, con delle piacevoli novità che sarete pronti ad accogliere. In ambito lavorativo ci saranno ancora diversi ostacoli da affrontare. Se necessario, chiedete aiuto a una mano più esperta. Voto - 7️⃣

Acquario: vi sentirete sempre a vostro agio sul fronte professionale, soprattutto se avrete a che fare con mansioni alla vostra portata. Con queste stelle favorevoli, sarà possibile ottenere risultati davvero eccellenti. Discorso diverso per quanto riguarda i sentimenti.

Venere in quadratura v'impedirà di essere romantici come vorreste, forse per via di alcuni aspetti della vostra storia d'amore che proprio non vi andranno giù. Parlarne con la persona che amate potrebbe essere la soluzione giusta per voi. Voto - 7️⃣

Pesci: anche se Venere sarà ancora nelle vostre corde, secondo l'oroscopo della giornata di giovedì dovrete guardarvi le spalle dalla Luna in quadratura. Single oppure no, va bene essere socievoli e romantici, ma non dovrete essere troppo appiccicosi. Per quanto riguarda il lavoro se dovete concludere un affare importante, assicuratevi che tutto sia ben in ordine e come volete voi. Voto - 7️⃣