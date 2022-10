L'Oroscopo della settimana che va dal 23 al 30 ottobre vede qualche ostacolo in più da affrontare per i nati Leone, in quanto i pianeti Giove e Mercurio non saranno più in buon aspetto, e si sposteranno rispettivamente nel segno dei Pesci e dello Scorpione. I segni d'Acqua, infatti, avranno una marcia in più sul fronte lavorativo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della settimana dal 23 al 30 ottobre.

Previsioni oroscopo dal 23 al 30 ottobre 2022 segno per segno

Ariete: configurazione astrale che cambierà non poco per i nati del segno nel corso della prossima settimana.

Giove non sarà più nel vostro segno per qualche tempo, ciò nonostante Mercurio smetterà di essere opposto. Sul fronte lavorativo dunque avrete le idee più chiare sui vostri progetti, ma dovrete metterci tutto il vostro impegno per portarli a bordo. In amore sarà una settimana discreta per voi e per il partner, con momenti a volte davvero romantici, anche per voi cuori solitari. Attenzione però nel weekend, quando la Luna sarà contraria. Voto - 7️⃣

Toro: settore professionale che potrebbe darvi qualche grattacapo in più secondo l'oroscopo. Se da una parte avrete Giove portafortuna in sestile, dall'altra ci sarà Mercurio che entrerà in opposizione dal segno dello Scorpione. Alcuni progetti potrebbero finalmente arrivare a degna conclusione, ma altri, soprattutto quelli in fase iniziale, potrebbero subire dei rallentamenti.

In amore Venere renderà difficile il rapporto con il partner. Nel weekend però, avrete l'astro argenteo in buon aspetto per provare a rendere migliore la vostra storia d'amore. Voto - 6️⃣

Gemelli: l'entrata di Giove nel segno dei Pesci a partire dalla giornata di venerdì potrebbe mettervi in difficoltà dal punto di vista professionale.

Mercurio inoltre non sarà più in trigono. Dunque, per riuscire a mettere insieme progetti di primo livello, dovrete riuscire a mantenere una certa qualità nei vostri progetti. Per quanto riguarda i sentimenti vi sentirete ancora piuttosto affiatati con il partner, ma attenzione a non cadere nella monotonia. Se siete single il periodo sarà favorevole per provare a vivere un'emozione in più.

Voto - 7️⃣

Cancro: configurazione astrale che comincia a farsi davvero equilibrata e piacevole i nati del segno. Sul fronte professionale verranno in vostro soccorso i pianeti Giove e Mercurio, che vi permetteranno di gestire al meglio i vostri progetti lavorativi, e raggiungere i vostri obiettivi. Per quanto riguarda i sentimenti Venere illuminerà la vostra relazione di coppia. Spontaneità e un pizzico di romanticismo vi permetteranno di godere di un rapporto mozzafiato e palpitante. Voto - 9️⃣

Leone: potrebbero sorgere alcuni problemi sul fronte professionale secondo l'oroscopo della prossima settimana. Giove e Mercurio non saranno più nelle vostre corde, e alcuni progetti potrebbero rivelarsi più insidiosi da svolgere, soprattutto per voi nati nella prima decade.

In amore Venere sarà ancora in cattivo aspetto, e dovrete affidarvi alla Luna in trigono dal segno del Sagittario tra giovedì e sabato per riuscire a recuperare terreno, single oppure no. Voto - 6️⃣

Vergine: periodo favorevole in amore per i nati del segno. Buon senso e romanticismo non mancheranno in voi questa settimana, da rendere la vostra storia d'amore davvero avvincente. Settore professionale che invece potrebbe rivelarsi altalenante. Mercurio sarà dalla vostra parte a partire da sabato, ciò nonostante Giove entrerà in opposizione, portando qualche imprevisto, o semplicemente un po’ di sfortuna. Cercate dunque di fare particolare attenzione a quel che combinerete. Voto - 7️⃣

Bilancia: previsioni astrali nel complesso discrete per voi durante la prossima settimana.

In ambito amoroso continuerete a godere di un'ottima intesa di coppia, con momenti davvero romantici e di crescita. Anche voi cuori solitari avrete discrete possibilità con questioni di cuore. In ambito lavorativo perderete il sostegno di Mercurio, ma per fortuna Giove non sarà più opposto. Svolgere i vostri progetti sarà impegnativo, ma vi porterà risultati a volte interessanti. Voto - 7️⃣

Scorpione: un quadro astrologico che vi darà più soddisfazioni durante la prossima settimana. Questo cielo vedrà stelle come Giove e Mercurio agire a vostro favore. Sul piano professionale sarete pieni di idee, e potrete finalmente mettere sul piatto progetti di più ampio respiro. Per quanto riguarda i sentimenti, single oppure no, in questa settimana ci penserà Venere a regalarvi momenti pieni d'amore.

Voto - 9️⃣

Sagittario: l'opposizione di Marte continuerà a farsi sentire senza energie secondo l'oroscopo della prossima settimana. Come se non bastasse, Giove sarà in quadratura, e alcuni progetti potrebbero subire dei rallentamenti. Sfera sentimentale nel complesso stabile per voi, ma per vivere una relazione di coppia davvero interessante, dovrete dimostrare tutto il vostro amore nei confronti della vostra anima gemella. Voto - 7️⃣

Capricorno: settore professionale che finalmente potrebbe portare qualche buon risultato secondo l'oroscopo. Giove e Mercurio saranno entrambi in sestile, e potreste avere alcune idee interessanti per i vostri progetti. In ambito amoroso vivrete una situazione nel complesso stabile, ma dovrete dimostrare continuità nella vostra storia d'amore.

Se siete single non sottovalutate alcune amicizie. Voto - 8️⃣

Acquario: cambiamenti importanti in arrivo sul posto di lavoro per i nati del segno. Mercurio passerà in quadratura dal segno dello Scorpione, mentre Giove sarà di fronte a voi. Potrebbero esserci dunque alcuni imprevisti da affrontare, e dovrete dimostrare di essere pronti a tutto. In amore meglio non chiedere troppo in questo periodo di Venere negativa. Single oppure no, le cose che vorreste voi e quelle che vorrebbe la vostra fiamma sono molto diverse al momento, e sarà necessario trovare un punto d'incontro. Voto - 6️⃣

Pesci: avrete una marcia in più sul fronte professionale in questo periodo secondo l'oroscopo. L'aiuto di Giove in congiunzione e Mercurio in trigono vi permetteranno di arrivare più in alto con i vostri progetti, soprattutto se siete nati nella prima decade.

In ambito amoroso la Luna potrebbe giocarvi qualche brutto scherzo, soprattutto tra giovedì e venerdì. Con Venere in trigono però non dovreste avere particolari difficoltà a rimettere tutto insieme. Voto - 8️⃣