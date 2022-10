L'Oroscopo settimanale dal 24 al 30 ottobre 2022 è pronto a dare conto su come potrebbe essere l'ultima settimana del mese. In evidenza i voti in pagella e le stelline relative ai prossimi sette giorni messi in relazione ai segni della seconda sestina. Come andrà il periodo in analisi? Lo scoprirete solo analizzando i dettagli rilasciati dalle previsioni dell'oroscopo della settimana.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 5. Questa settimana l'Astrologia non vi è affatto favorevole, anzi. Mettete pure in conto la possibilità che vi possano essere incomprensioni o discussioni sia con la persona amata che con i familiari.

Per fortuna ci penserà una persona amica a placare i vostri nervi facendovi tornare il sorriso. Una volta in più scoprirete che sdrammatizzare non è poi così difficile. Se avrete voglia di qualcosa di stuzzicante aspettate la prossima settimana, solo allora ve la potrete concedere: la vita è fatta anche di piccole attese e più che legittime speranze.

La classifica della settimana:

★★★★★ lunedì 24 ottobre;

★★★★ martedì 25, sabato 29, domenica 30;

★★★ mercoledì 26, venerdì 28;

★★ giovedì 27 ottobre 2022.

♏ Scorpione: voto 10. Ultimamente vi sono stati giorni non privi di temporali o con faticose situazioni da mandare giù senza poter fare nulla. Da questa settimana però, grazie alla Luna e Mercurio nel segno, tutto andrà meglio.

Già da oggi il clima, sia interno che esterno è decisamente migliore del solito. Nulla di trascendentale, intendiamoci, ma la strada appare in discesa a molti di voi. Per quanto riguarda l’amore, la situazione è in netto miglioramento: da un lato sapete di dover prendere decisioni importanti, dall’altro vi sentite un po' confusi.

Martedì l'arrivo della Luna nel segno metterà a posto un sacco di cose...

La classifica settimanale:

Top del giorno martedì 25 ottobre (Luna nel segno);

martedì 25 ottobre (Luna nel segno); ★★★★★ lunedì 24, mercoledì 26, sabato 29 (Mercurio nel segno);

★★★★ giovedì 27, venerdì 28, domenica 30.

♐ Sagittario: voto 9. L'oroscopo della settimana predice un periodo molto favorevole a voi del segno.

I prossimi sette giorni il vostro spirito pratico sarà particolarmente spiccato e vi consentirà di risolvere senza troppa fatica alcuni problemi riguardanti la quotidianità. Ci saranno anche dilemmi da affrontare, comunque state tranquilli perché potete farcela. In amore invece dovreste osare di più e magari proporre al partner qualcosa di inedito: sfruttate questo giovedì, quando la Luna entrerà nel vostro segno e i flussi astrali saranno altamente positivi.

La classifica della settimana:

Top del giorno giovedì 27 ottobre (Luna nel segno);

giovedì 27 ottobre (Luna nel segno); ★★★★★ lunedì 24, martedì 25, venerdì 28;

★★★★ mercoledì 26, sabato 29;

★★★ domenica 30 ottobre.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 8.

In questo prossimo periodo avrete energie da vendere. L’ideale sarebbe spenderle tutte per cose belle e divertenti, visto che è proprio questo il periodo più giusto per agire. Prendete le cose per quelle che sono, senza impelagarvi troppo in questioni impegnative: rimandate gli impegni e i problemi a tempo debito. Adesso cercate solo di assecondare il vostro istinto a svuotare la mente da qualsiasi pesantezza, possibilmente in compagnia delle persone che amate o che vi sono care.

La classifica settimanale:

Top del giorno sabato 29 ottobre (Luna nel segno);

sabato 29 ottobre (Luna nel segno); ★★★★★ giovedì 27, venerdì 28, domenica 30;

★★★★ mercoledì 26 ottobre;

★★★ lunedì 24 ottobre;

★★ martedì 25 ottobre 2022.

♒ Acquario: voto 6. La Luna in Scorpione mercoledì smorzerà i vostri entusiasmi rendendo un po’ complicati i rapporti interpersonali.

Meglio che agiate d’istinto, perché se doveste iniziare a porvi domande rischiereste di non uscirne più. Il weekend sarà positivo: se potete, approfittatene per cambiare aria e magari sforzatevi di fare anche un po’ di sano movimento fisico. In campo professionale continuate a coltivare speranze e fare progetti, ma aspettate un po’ prima di buttarvi nella mischia.

La classifica della settimana:

★★★★★ sabato 29, domenica 30;

★★★★ lunedì 24, giovedì 27, venerdì 28;

★★★ martedì 25 ottobre;

★★ mercoledì 26 ottobre 2022.

♓ Pesci: voto 6. L’attività professionale in questi sette giorni che stanno per arrivare sarà in primo piano. Il tempo non dovrà essere sprecato: in altre parole dovete agire fidandovi del vostro istinto.

Mettete da parte qualsiasi timore di sorta: presto avrete ottime idee, anche astute. Idee da utilizzare principalmente in campo lavorativo per piantare quei semi che, per molti di voi, sono così importanti. Se foste in cerca dell’anima gemella cercate di mettere da parte la timidezza perché potrebbe farvi perdere qualche occasione molto interessante, e non è il caso.

La classifica settimanale: