L'Oroscopo della settimana dal 24 al 30 ottobre 2022 è pronto a valutare gli ultimi sette giorni del mese in corso. La settimana in analisi ci svela un cielo astrologico abbastanza variegato, con la Luna pronta a sbarcare in altrettanti segni. La Luna in Scorpione martedì 25 ottobre alle ore 9:18 darà inizio al tour settimanale. Il secondo transito riguarderà l'ingresso della Luna in Sagittario, giovedì 27 ottobre alle ore 12:55. La settimana con l'ingresso della Luna in Capricorno prevista sabato 29 ottobre darà lo stop ai transiti lunari nei segni.

Da segnalare nel periodo c'è anche l'arrivo di Mercurio in Scorpione.

A questo punto iniziamo pure a dare voce in capitolo alle previsioni astrologiche da lunedì a domenica.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 6. Una settimana impostata mediamente sulla sufficienza. Questa volta non avrete l'onore di fregiarvi della "top del giorno", e le giornate speciali saranno limitate, ma non temete, la soluzione arriverà sempre e comunque. Sul lavoro avrete dalla vostra qualche aiuto importante che vi rimetterà sulla giusta strada. Vi sentirete molto creativi e con tanta voglia di fare. Il vostro equilibrio vi aiuterà anche a ritrovare armonia in coppia laddove l'avevate persa.

Gli sforzi che avete fatto durante quest'ultimo periodo hanno indebolito il vostro fisico: riposatevi se potete.

La classifica settimanale:

★★★★★ lunedì 24 e domenica 30;

★★★★ martedì 25, mercoledì 26 e sabato 29;

★★★ giovedì 27 ottobre;

★★ venerdì 28 ottobre.

♉ Toro: voto 7. Un buon periodo si prospetta in arrivo. Per dirla con un proverbio: "a mali estremi, estremi rimedi"; ed è quello che farete questa settimana, mettendo alle strette il partner ed esigendo chiarezza in amore.

Alcuni legami a stampo affettivo saranno vissuti in maniera accesa e passionale, con batticuori e incontri emozionati per chi è ancora solo e ha voglia di innamorarsi. Siate comunque sempre sorridenti con tutti, affabili e amorevoli: questo atteggiamento potrà solo portarvi simpatie. Presto riuscirete a riappacificarvi con amici o colleghi di lavoro con i quali avete avuto discussioni.

La classifica della settimana:

Top del giorno domenica 30 ottobre;

domenica 30 ottobre; ★★★★★ venerdì 28 e sabato 29;

★★★★ lunedì 24 e giovedì 27;

★★★ mercoledì 26 ottobre;

★★ martedì 25 ottobre.

♊ Gemelli: voto 6. Una discreta settimana sta per arrivare. In molti potreste avvertire una forte spinta ad esplorare nuovi ambienti e nuove situazioni. Questa esigenza si farà sentire in tutti i campi: sentimentale, professionale e delle amicizie. Alcune recenti difficoltà di lavoro causate da un Marte negativo, capace di rendervi più permalosi, stanchi e nervosi, non comprometteranno i rapporti con i colleghi con cui abitualmente vi confidate. Fate uscire fuori anche un po' di aggressività: doveste farvi rispettare da alcune persone.

Polemiche con uno dei Pesci: la sfida sarà il vostro cruccio questa settimana.

La classifica settimanale:

★★★★★ lunedì 24 e domenica 30;

★★★★ martedì 25, mercoledì 26 e sabato 29;

★★★ giovedì 27 ottobre;

★★ venerdì 28 ottobre.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 7. Sarà una settimana abbastanza intensa per voi del Cancro. Vi sono belle promozioni in vista, con conseguenti aumenti di stipendio in ambito lavorativo. Questo merito della gran mole di lavoro fatta in periodi precedenti. Bene i nuovi progetti ma non sottovalutate un personaggio molto sicuro di sé. Il Sole insieme a Marte vi darà una bella mano favorendo una grande vitalità, in diversi campi. Anche l'amore gioverà della situazione: divertimenti e risate insieme a probabili nuove esperienze, questa settimana daranno vita a momenti piacevoli e degni di essere ricordati.

La classifica della settimana:

Top del giorno lunedì 24 ottobre;

lunedì 24 ottobre; ★★★★★ martedì 25 e mercoledì 26;

★★★★ giovedì 27 e domenica 30;

★★★ venerdì 28 ottobre;

★★ sabato 29 ottobre.

♌ Leone: voto 7. La vostra sarà una settimana sicuramente accettabile. L'armonia con i figli e con il partner vi metterà di buonumore e tirerà fuori il meglio presente dentro di voi. Organizzate qualcosa di divertente e originale per movimentare le giornate di sabato e domenica, visto che non avranno troppo dagli astri. Chi avesse da poco chiuso una storia importante, in alcuni casi potrebbe ritornare sui suoi passi e ricredersi sul conto dell'ex. Un ritorno di fiamma, infatti, è molto probabile a metà settimana. L'ambiente sereno vi incoraggerà a dare libero sfogo alle vostre idee.

Cogliete ogni occasione che vi si presenti.

La classifica settimanale:

Top del giorno mercoledì 26 ottobre;

mercoledì 26 ottobre; ★★★★★ martedì 25 e giovedì 27;

★★★★ lunedì 24 e venerdì 28;

★★★ sabato 29 ottobre;

★★ domenica 30 ottobre.

♍ Vergine: voto 7. Questo finale di ottobre per molti di voi andrà abbastanza bene. Per i single è il momento di cercare nuove storie da vivere. Per le coppie sarà il momento di iniziare a guardare lontano. Per tanti poi, la settimana si presume possa riservare una sorpresa; il problema è solo se sarà "bella o brutta". Per quanto riguarda il lavoro, i vostri sforzi, motivati dalla voglia di avanzare nella carriera, saranno ampiamente ricompensati. Usate il vostro intuito soprattutto se siete occupati nel settore della vendita: c'è la possibilità di ricavarne grossi guadagni.

La classifica della settimana:

Top del giorno venerdì 28 ottobre;

venerdì 28 ottobre; ★★★★★ sabato 29 e domenica 30;

★★★★ mercoledì 26 e giovedì 27;

★★★ martedì 25 ottobre;

★★ lunedì 24 ottobre.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo della settimana e la classifica finale.