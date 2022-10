L'Oroscopo di domani 14 ottobre è pronto a mettere sul piatto della bilancia l'amore e il lavoro. In primo piano le previsioni zodiacali di venerdì relative ai primi sei segni dello zodiaco. Tra i sei segni in analisi, in questo contesto Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, a gongolare si prevede possano essere solo due. Curiosi di scoprire a chi toccherà l'aiuto astrale e chi invece dovrà restare a bocca asciutta?

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di venerdì 14 ottobre, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 14 ottobre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 14 ottobre indica un periodo all'insegna della scontata routine. In amore, a volte la scelta più semplice è quella che paga di più e che regala le maggiori soddisfazioni. In questo caso grazie alle stelle positive, la giornata si preannuncia discreta e con piccole emozioni, piacevoli da condividere con chi si ama. Se in cerca di affetto, qualcuno potrebbe bussare alla vostra porta proprio in questi giorni. Il momento è ideale per vivere con slancio ed entusiasmo. Non formulate troppi pensieri, non interrogatevi in maniera assillante sul futuro ma godetevi quello che viene, solo così alla fine sarete ampiamente soddisfatti.

Nel lavoro, i vostri progetti stanno prendendo la giusta direzione. Manca poco al raggiungimento del traguardo a cui ambite.

Toro: ★★★★. Periodo nella norma, discreto. In amore, sarete sensibili e attenti con la persona amata. Negli scambi comunicativi riuscite nell'impresa di conciliare punti di vista opposti e opinioni diverse dalla vostra.

Così dopo una giornata un po' faticosa ritroverete nelle braccia del vostro partner un comfort totale da voi ardentemente sognato. Insieme progetterete le vostre vacanze e i possibili divertimenti futuri. Mostratevi per quello che siete, sempre e comunque! Non dovete avere remore, e soprattutto in amore non dovete indossare alcuna maschera.

Le stelle in parte vi sorridono, indirizzate l'influsso positivo per concedervi qualcosa in più. Le vostre energie saranno al massimo, non accuserete gli incalzanti ritmi della giornata e arriverete a fine serata freschi come rose. Nel lavoro, un nuovo compito vi darà maggiori responsabilità, cosa che denota che il vostro impegno è molto apprezzato.

Gemelli: ★★★★★. Questo venerdì la felicità abiterà in voi. In amore, il vostro buonumore si rifletterà positivamente sul partner e vivrete così una giornata in perfetta sintonia. Sarà questo un giorno davvero speciale, in cui avrete le certezze che la persona che avete al vostro fianco è quella giusta per voi. Le vostre scelte importanti verranno approvate anche dagli amici e potrete avvertire tutta il loro affetto nei vostri confronti, cosa che vi farà un grande piacere.

Avete sempre desiderato l'appoggio altrui e adesso che lo sentite davvero sarete al settimo cielo. Tanta la gioia di avere al vostro fianco delle persone speciali, come partner, familiari e amici. Nel lavoro, ritroverete la perduta armonia grazie ad un nuovo interessante progetto.

Oroscopo di venerdì 14 ottobre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Routine a go go. In amore, per voi le stelle hanno preparato una giornata abbastanza positiva. In tanti vivrete dei momenti indimenticabili e come conseguenza, otterrete il ripristino della serenità nella coppia. Rendete l'atmosfera ancora più interessante, facendo qualcosa di speciale, che il vostro caro, accetterà con passione. Oggi non avete voglia di stare tranquilli, ma piuttosto sarete pronti a vivere emozioni forti.

A spingervi verso questo desiderio sarà la presenza delle stelle, che invieranno degli incontri che non vi deluderanno affatto, anzi, vi renderanno veramente felici e soddisfatti. Nel lavoro, accettate le sfide che vi verranno proposte, perché le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare.

Leone: ★★★. Si profila per tanti un venerdì sottotono. Tranquilli comunque, con il giusto apporto di volontà potrete superare un'eventuale crisi, anche a livello di coppia, e presto tornare a provare belle emozioni. Coccolate il vostro partner cercando di recuperare il tempo perduto, perché scaricare ingiustamente la vostra frustrazione su chi avete accanto non aiuta la vostra vita a due. Fareste meglio a scusarvi per qualche vostro atteggiamento poco carino e magari porre rimedio ad eventuali situazioni trascurate per troppo tempo.

Le preoccupazioni vi agitano e fanno crescere l'ansia in tanti di voi, quindi cercate di rilassarvi, di fare respiri lunghi e profondi non appena avete un brutto pensiero. Nel lavoro, state un po' battendo la fiacca e c'è già chi lo ha notato. Rimettetevi in pista prima che vi vengano fatti richiami poco piacevoli.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 14 ottobre, preannuncia una giornata portatrice di buone speranze. Presto sentirete nuovamente di essere amati e ritornerete ad essere viziati dal partner; dal canto vostro quindi, svelerete a chi avete nel cuore il vostro lato più dolce e sensibile. Concedetevi qualche ora per dedicarvi agli interessi che avete in comune, vedrete che sarete felici come ragazzini al primo appuntamento.

La giornata comincerà bene, grazie alle stelle del periodo. Mostrandovi affettuosi, teneri e disponibili, evitando magari inopportune quanto assurde pretese, otterrete senz'altro il massimo dell’attenzione. Non perdete tempo se single: date spazio a qualcuno che vi piace: il momento risulta essere propizio per l'arrivo di un nuovo compagno di vita. Nel lavoro, sarà una giornata importante; fate ricorso a tutto il senso pratico che avete assimilato nel tempo ed alla vostra serenità interiore per affrontarla nel migliore dei modi.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 14 ottobre.