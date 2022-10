Nella giornata di Halloween l'Oroscopo di lunedì 31 ottobre vede gli Ariete più attenti ai sentimenti sia propri che degli altri, mentre Toro potrebbe sentirsi messo alle strette in amore per via di Venere e della Luna sfavorevoli. Bilancia riuscirà a essere più generosa in amore, mentre Mercurio in trigono per il Cancro porterà buone idee da sviluppare. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo di lunedì 31 ottobre.

Previsioni oroscopo lunedì 31 ottobre 2022 segno per segno

Ariete: previsioni astrali favorevoli dal punto di vista sentimentale.

Starete più attenti alle vostre emozioni e quelle del partner, godendo di momenti tutto sommato romantici, in grado di regalare intesa e affiatamento alla vostra relazione. In ambito lavorativo essere indulgenti a volte potrebbe non essere una buona soluzione. Fate più attenzione alla direzione che prenderanno i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Toro: la settimana non inizierà al meglio per i nati del segno. Sul fronte sentimentale avrete la Luna e Venere contro di voi, e potreste sentirvi messi alle strette. Single oppure no, se non siete sicuri dei sentimenti che provate, non forzate la mano, oppure parlatene con una persona di fiducia. Nel lavoro l'aiuto di Giove sarà prezioso per gestire le vostre mansioni, ma con Mercurio opposto, valutate per bene le idee che vi verranno in mente.

Voto - 5️⃣

Gemelli: ottimo inizio di settimana per voi secondo l'oroscopo. L'astro argenteo sarà in trigono dal segno amico dell'Acquario nel pomeriggio, e in amore non vi farete sfuggire buone occasioni per vivere al meglio la vostra vita sentimentale. In ambito lavorativo non sarà più momento di correre dei rischi, ma di concretizzare quanto di buono siete riusciti a fare finora.

Voto - 8️⃣

Cancro: configurazione astrale che tornerà a splendere secondo l'oroscopo della giornata di lunedì. La Luna non sarà più sfavorevole nel primo pomeriggio, lasciando campo libero a Venere in trigono. Single oppure no, dunque, datevi da fare per rendere spettacolare la vostra vita amorosa. Per quanto riguarda il lavoro vi state impegnando molto, ciò nonostante non sarà necessario essere così puntigliosi con certe mansioni.

Voto - 8️⃣

Leone: sarete messi ulteriormente in difficoltà sul fronte amoroso secondo l'oroscopo a causa della Luna che si troverà in opposizione. In amore, single oppure no, il vostro modo di amare spesso potrebbe essere frainteso, e faticherete a stabilire la giusta sintonia con la persona che amate. Un po’ meglio nel lavoro grazie a Marte in sestile, che vi aiuterà a reagire alle difficoltà delle vostre mansioni. Voto - 6️⃣

Vergine: oroscopo di lunedì tutto sommato convincente per i nati del segno. Questo cielo non sarà estremamente favorevole. Dunque, single oppure no, circondatevi solo di persone di cui vi fidate veramente. In ambito lavorativo Giove e Marte potrebbero rallentarvi, e alcuni progetti potrebbero richiedere più tempo del previsto.

Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale ottimale nel corso di questo lunedì. La Luna vi sorriderà dal segno dell'Acquario e, single oppure no, riuscirete a essere più generosi nei confronti della vostra fiamma, oltre che amabili. Per quanto riguarda il lavoro i vostri progetti andranno avanti spediti, e con Marte in trigono vi sentirete sempre pieni di energie, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 8️⃣

Scorpione: sfera sentimentale in lieve calo in questo inizio di settimana secondo l'oroscopo. La Luna si sposterà in quadratura dal segno dell'Acquario, ciò nonostante avrete ancora Venere in buon aspetto. Buon senso, maturità e un pizzico di romanticismo vi permetteranno di vivere una relazione di coppia discreta.

In ambito lavorativo la voglia di fare non vi mancherà, e con l'arrivo di buoni risultati grazie anche a Giove e Mercurio, sarete stimolati a fare di più. Voto - 8️⃣

Sagittario: sfera sentimentale davvero appagante in questa giornata di lunedì. La Luna si troverà in sestile dal segno dell'Acquario, e vi permetterà di stringere un buon legame con le persone che amate. Sul fronte professionale Giove e Marte potrebbero rivelarsi una spina nel fianco, ma con il giusto impegno, e buone idee in testa, potreste riuscire a svolgere dei buoni lavori. Voto - 7️⃣

Capricorno: la Luna lascerà il vostro segno a partire da questa giornata, ma in ambito amoroso avrete ancora tanto da dire. Crederete veramente tanto nella vostra relazione sentimentale, e vi sentirete pronti per fare importanti passi in avanti.

Se siete single le possibilità di fare intriganti incontri e renderli qualcosa di più saranno alte. Sul fronte lavorativo dimostrerete una maggior precisione in quel che fate, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 8️⃣

Acquario: l'astro argenteo verrà in vostro soccorso secondo l'oroscopo di lunedì. Certo, con Venere in quadratura difficilmente darete vita a momenti appaganti in amore, ma potrebbe essere un buon momento per provare a parlare di cosa non va nella vostra vita amorosa. Nel lavoro sarete ancora particolarmente abili nel vostro impiego. Cercate solo di prendere in considerazione quelle idee veramente valide. Voto - 7️⃣

Pesci: sfera sentimentale stupenda in questa giornata secondo l'oroscopo.

Single oppure no, con Venere in trigono dal segno amico dello Scorpione, le buone occasioni per condividere piacevoli momenti con la vostra fiamma non mancheranno. Nel lavoro sarete piuttosto entusiasti di ciò che riuscirete a combinare durante questo lunedì. Voto - 8️⃣