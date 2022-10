L'Oroscopo di domani è pronto a dare voce alle previsioni zodiacali di martedì 4 ottobre. In primissimo piano le analisi con la classifica a stelline impostate in esclusiva nei confronti dei soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Pronti a svelare quali saranno i segni valutati positivamente e quelli in periodo "no"? Bene, allora iniziamo subito, senza dilungarci inutilmente, con il togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno, analizzate nei dettagli nel report quotidiano restituito dall'oroscopo di domani 4 ottobre, segno per segno.

Occhi puntati sui settori della quotidianità coincidenti con l'amore e il lavoro.

Previsioni astrologiche di domani 4 ottobre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. L'oroscopo di domani 4 ottobre prevede un martedì di ordinaria routine, seppur positivo. In amore, atmosfere particolarmente intense accompagneranno chi di voi avesse già una relazione di coppia stabile: possibile una scelta azzeccata di un luogo, come un ristorante o un punto di ritrovo dove riuscire a ricreare intensi momenti di romanticismo, di quelli che non assaporavate da tempo. Avrete a vostra disposizione un ventaglio di potenzialità da sfruttare con la vostra tipica energia. Piglio grintoso e tanta volontà di entusiasmarsi nel portare questa vostra allegria anche nelle persone che vi circondano.

La forma fisica certamente non vi tradirà: pimpanti e gioviali, sarete corteggiatissimi se single. Qualcuno dovrà affrontare l’imbarazzante dilemma di non sapere a chi concedersi. Nel lavoro, la giornata che vi attende sarà all'insegna dello spirito dell'intraprendenza e delle idee vincenti: fatene buon uso!

Toro: ★★★★. Sorriso e felicità in vista per la giornata di questo martedì.

Nettuno in sestile al vostro Urano renderà l'anima ricettiva, capace quasi di mettersi in ascolto di ogni minimo sussulto che provenga dalla dolce metà. Le stelle vi riempiranno di stimoli e di idee creative: per esempio avrete voglia di rifarvi il look e magari di vedervi più sbarazzini del solito. Sarete sicuramente belli e affascinanti con quello charme inconfondibile che vi contraddistingue, in qualsiasi occasione.

La vita familiare e quella sociale appariranno abbastanza armoniche ed equilibrate, e voi sarete al centro di interessi e confidenze. Vi verrà in soccorso la vostra verve e l’estro frizzante con cui saprete condurre la barca in ambito familiare. Da veri maestri della navigazione vi muoverete in acque sempre calme. Nel lavoro, le stelle esalteranno la creatività, sollecitando aperture verso nuove esperienze in campi inesplorati.

Gemelli: ★★★★★. Questo martedì sarete delicati, teneri e sospirosi con il partner. In amore, l’ebrezza dei sensi saranno la grande tentazione del periodo e su questo non ci piove. Vivrete infatti alla giornata insieme a chi amate, senza preoccuparvi del futuro. Godete quello che potete, anche perché tenerezza e dolcezza saranno all’ordine del giorno e decisamente alla vostra portata.

Voi single invece vi sentirete molto più a vostro agio nell’esprimere l'intera gamma emozionale e la profondità delle vostre emozioni; questo faciliterà la seduzione nei confronti di eventuali spasimanti. La Luna illuminerà la sfera delle vostre amicizie e vi ricorda di avere intorno a voi tante persone speciali, che vi vogliono bene e che sono liete di condividere con voi ogni vostro successo. Nel lavoro sarete molto responsabili nello svolgere una mansione che vi sarà presto affidata. La porterete a termine con successo, ricevendo note di merito ed elogi.

Oroscopo e stelle di domani 4 ottobre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Una buona giornata in arrivo. In amore potreste essere travolti da onde lievemente romantiche e passionali, il che vi renderà felici e appagati.

Questo potrà costituire un buon auspicio per fare qualche piccolo passo in avanti nel rapporto di coppia, che ultimamente ha dato segni di lievi cedimenti. Riceverete uno slancio verso l'alto in grado di dare fiato al rapporto sentimentale ma anche in ambito familiare o con gli amici. Nel periodo quasi nessuno riuscirà a fermare la vostra fantasia. Stilerete un lungo elenco di sogni da realizzare: sogni grandiosi, inarrivabili, pazzeschi. Forse vedrete l'amore come un gioco gaio: sarete infatti disinvolti con non mai e non farete troppa fatica ad allacciare nuovi rapporti. Nel lavoro, delle buone notizie arriveranno anche sul fronte economico. Sono previsti positivi movimenti finanziari a vostro vantaggio.

Leone: ★★. Martedì non troppo positivo per voi nati sotto questo segno. In amore, la giornata non sarà da ritenere adatta per porsi domande oppure ipotizzare congetture sulla vita a due. Talvolta può essere utile pensare semplicemente che le cose vanno in una certa maniera, perché è giusto che vadano così. Vivrete questo momento atipico con più tranquillità possibile e ne uscirete illesi, anche perché non avrete la testa per pensare anche ai bisogni degli altri. Diciamo che sarete completamente immersi nel vostro malessere. Tale atteggiamento è una gran dote ma non va mai portata agli eccessi. In questo periodo potreste trovare difetti in tutto e tutti, rendendovi anche un pochino antipatici: pensateci e ridimensionatevi!

Riprendere eventuali errori altrui non vi conviene: fateci sopra una bella risata! Il lavoro vi sommergerà e vi sembrerà di sentirne il carico sopra la testa. Sarete puntigliosi, imponendovi con fermezza con un collega che vorrebbe scavalcarvi.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 4 ottobre, preannuncia sorrisi e felicità a favore del vostro segno. In amore, finalmente l'apatia di quest'ultimo periodo lascerà il posto ad un intenso desiderio d'intimità che vi farà scoprire un sentimento più intenso con il partner. Se appartenete alla seconda o terza decade, la vostra sensualità sarà piuttosto accesa e saprete trovare nuovi modi nuovi e intriganti per esaltare l'intesa passionale con il partner.

La Luna riuscirà sempre a portare calore e gioia nella vostra giornata. In qualche occasione una vecchia amicizia vi sorprenderà, forse con una telefonata aspettata da tempo. Non vedrete l'ora di uscire insieme a chi improvvisamente vi dovesse far esultare nuovamente il cuore. Tempo addietro avete provato una fortissima attrazione per questa bella persona e adesso eccola di nuovo... La fiducia nel lavoro sarà raddoppiata da un giorno all'altro. Questa sarà forse la giornata giusta per ottenere le gratificazioni che meritate.

