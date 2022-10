L'oroscopo della giornata di sabato 29 ottobre prevede una Vergine speranzosa in amore, che sogna una relazione di coppia perfetta, mentre Mercurio si sposterà nel segno dello Scorpione, garantendo idee migliori ai nativi del segno. Venere regalerà felicità ai nativi Capricorno, così come la Luna, mentre Giove sarà retrogrado nel segno dei Pesci. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 29 ottobre.

Previsioni oroscopo sabato 29 ottobre 2022 segno per segno

Ariete: giornata di sabato che vedrà la Luna in cattivo aspetto.

Sul fronte amoroso, single oppure no, non sarete piuttosto bravi con i sentimenti, cercando scuse per stare lontani dalla persona che amate. Piccoli miglioramenti sul fronte lavorativo ora che Mercurio non sarà più opposto. Ciò nonostante Giove lascerà il vostro segno per un po’ di tempo, dunque attenzione a come gestirete le vostre mansioni. Voto - 6️⃣

Toro: periodo in calo per voi nativi del segno a causa di un cielo che tenderà ad annuvolarsi. Sul fronte professionale Giove si sposterà in sestile, ma con Mercurio che entrerà in opposizione alcune idee saranno difficili da portare avanti. Per quanto riguarda i sentimenti la Luna sarà dalla vostra parte. Non dovrete essere romantici con la persona che amate.

Piuttosto, dovrete farle capire quanto siete disposti a sacrificarvi. Voto - 6️⃣

Gemelli: configurazione astrale che vedrà importanti cambiamenti secondo l'oroscopo della giornata di sabato, soprattutto dal punto di vista professionale. Giove e Mercurio infatti non saranno più dalla vostra parte, e alcuni progetti potrebbero richiedere più tempo del previsto.

Sfera sentimentale che invece vi regalerà qualche soddisfazione in più, soprattutto voi cuori solitari in vena di fare conquiste. Voto - 7️⃣

Cancro: cielo che vedrà buone e cattive notizie secondo l'oroscopo. Dal punto di vista sentimentale la Luna potrebbe causare qualche disagio in amore, che però con Venere in buon aspetto dovreste riuscire a risolvere velocemente.

Nel lavoro invece arriveranno importanti cambiamenti. Giove e Mercurio saranno entrambi in trigono, e alcuni progetti finalmente potrebbero andare per il verso giusto. Voto - 8️⃣

Leone: con la Luna che non sarà più in trigono dal segno amico del Sagittario, dovrete fare nuovamente i conti con Venere in quadratura. Attenzione dunque a possibili sbalzi di emotività, che potrebbero essere causa di discussioni con la persona che amate. In ambito lavorativo dovrete dire addio a Giove e Mercurio, e portare avanti i vostri progetti con le vostre forze, evitando eventuali ostacoli. Voto - 6️⃣

Vergine: vivrete un'atmosfera di fiducia, rispetto e amore insieme alla vostra anima gemella. Secondo l'oroscopo, sarete più speranzosi, convinti di poter vivere una storia d'amore che possa durare davvero a lungo.

In ambito lavorativo Mercurio sarà in sestile, dunque favorevole a partire da questa giornata, ma attenzione a Giove che entrerà in Pesci e potrebbe portare un po’ di sfortuna. Voto - 7️⃣

Bilancia: previsioni astrali non molto convincenti sul fronte amoroso. L'astro argenteo si sposterà nel segno del Capricorno, e per voi questo potrebbe essere un problema. Single oppure no, a volte vi mancherà quel buon senso che possa permettervi di vivere un rapporto affiatato con la vostra fiamma. Nel lavoro perderete il supporto di Mercurio, ciò nonostante Giove non sarà più in opposizione, permettendovi dunque più spazio di manovra per i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Scorpione: configurazione astrale che sembrerà quasi ruotare attorno a voi secondo l'oroscopo.

Soprattutto sul fronte professionale arriveranno Mercurio e Giove a sostenere le vostre imprese. Con il giusto impegno, voglia e costanza, riuscirete a mettere in piedi progetti davvero interessanti. In amore godrete di un cielo meraviglioso, frastagliato da stelle come Venere e Luna. Single oppure no, godetevi il momento, perché arriveranno momenti davvero da favola. Voto - 9️⃣

Sagittario: periodo che rimarrà attraente per voi sul fronte sentimentale, anche se la Luna lascerà il vostro segno nella prima parte della giornata. Cuori solitari o meno, riuscirete a trovare il pretesto giusto per vivere momenti di serenità con la vostra fiamma. In ambito lavorativo Giove sarà in quadratura per un po’, e con Marte in opposizione non sempre i vostri progetti potrebbero andare per il verso giusto.

Voto - 7️⃣

Capricorno: il pianeta Venere vi regalerà felicità secondo l'oroscopo della giornata di sabato. Sarà un weekend davvero fantastico per voi, che dovrete sfruttare fino all'ultimo momento, soprattutto voi nati nella seconda decade. Nel lavoro a partire da questa giornata potrete contare sul sostegno di Giove e Mercurio, che potrebbero dare una svolta ai vostri progetti professionali. Voto - 8️⃣

Acquario: con Mercurio che si sposterà in quadratura dal segno dello Scorpione, potrebbero esserci alcuni imprevisti sul fronte professionale. Dovrete avere le idee più chiare, soprattutto quando vi approccerete a nuovi progetti. In amore cercare il dialogo con il partner non sempre sarà possibile.

A volte, tutto quello che potrete fare sarà semplicemente lasciare il tempo e lo spazio necessario per riflettere sulla situazione attuale. Voto - 6️⃣

Pesci: con Giove che entrerà nel vostro segno, e Mercurio in trigono dal segno amico dello Scorpione, sul fronte professionale avrete tutte le carte in regola per proporre progetti davvero interessanti. Molto interessante anche la vostra situazione sentimentale, che vedrà Venere e Luna in buon aspetto. Single oppure no, presto potrete godere di momenti davvero mozzafiato. Voto - 8️⃣