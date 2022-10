Secondo l'oroscopo del 29 ottobre 2022 si prospetta una giornata sufficientemente gestibile per alcuni segni zodiacali, come l'Ariete e i Gemelli. Ad avere la peggio saranno proprio coloro che appartengono al secondo segno dello zodiaco. Infine Giove invita i nati in Scorpione a mettere al primo posto i propri bisogni emotivi. Se non vedete l'ora di sapere che voto hanno dato le stelle alla vostra giornata, leggete le seguenti previsioni astrologiche di sabato 29 ottobre.

La giornata di sabato 29 ottobre secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Le questioni di denaro richiederanno molto tempo, ma non siate drammatici. La vostra situazione finanziaria può sembrare importante, ma rispetto alle relazioni in carne e ossa non ha alcuna importanza. Voto: 6

Toro – Siete in uno di quegli stati d’animo in cui sentite il bisogno di demolire tutto ciò che avete ricostruito e ricominciare daccapo. Tuttavia, i pianeti avvertono che se mandate all’aria tutto, ve ne pentirete sicuramente. Pensate all’evoluzione piuttosto che alla rivoluzione. Voto: 5

Gemelli – Anche un Gemelli ogni tanto commette degli errori, quindi, non siate duri con voi stessi se avete sbagliato.

Cercate di capire dove avete commesso l’errore, quindi, tornate indietro e correggetelo. Non c’è bisogno di arrabbiarsi con voi stessi. Voto: 6

Cancro – Se siete troppo timidi nel pensare, lo sarete anche nelle vostre azioni e potreste perdere qualcosa che avrebbe potuto migliorare la vostra vita. Non evitate le sfide, accettatele e fate del vostro meglio per superarle.

Voto: 6,5

Previsioni dell'oroscopo per il giorno 29 ottobre: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Parlando della vostra carriera, mettetevi in prima fila e lasciate che le persone in posizioni di autorità vedano cosa siete capaci. Non passerà molto tempo prima che voi otteniate una promozione o un aumento. Voto: 7

Vergine – Più gli altri cercano di rendervi la vita difficile, più dovete ignorare i loro comportamenti meschini e fare capire loro che qualcosa cosa dicano o facciano non vi influenzerà minimamente.

Apparite calmi all’esterno, anche se avete un fuoco dentro. Voto: 7

Bilancia – Se provate qualcosa per una persona che ammirate, questo è il momento giusto per farle una dichiarazione d’amore. Forse quella persona potrebbe ricambiare i vostri sentimenti, o forse no, ma non lo saprete con certezza finché non gliela chiedete. Voto: 6,5

Scorpione – In questa giornata potreste aver voglia di stare da soli, evitare le persone con cui trovate difficile andare d’accordo. L’influenza di Giove nel settore della partnership significa che dovete mettere al primo posto i vostri bisogni emotivi. Voto: 7

L'oroscopo e le previsioni di sabato 29 ottobre: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Se c’è qualcosa che vi dà tanto fastidio, cercate di non farne un dramma.

Secondo l'Oroscopo il modo migliore per affrontare la situazione è semplicemente ignorarla. Ci sono così tante cose che vanno bene nella vostra vita che non vale la pena arrabbiarsi per cose futili. Voto: 6,5

Capricorno – Un obiettivo che una volta pensavate impossibile per voi, adesso è a portata di mano e se fate uno sforzo per raggiungerlo, lo raggiungerete facilmente. Ma non fermatevi proprio adesso. Un obiettivo ancora più grande sta per arrivare: provate anche quello. Voto: 7

Acquario – Avete voglia di aiutare una persona cara nel momento del bisogno, ma se non vuole il vostro aiuto, dovete rispettarla. Questa è una di quelle situazioni in cui deve trovare una situazione per se stessi. Voto: 7

Pesci – Qualcuno che non vedete da tanto tempo tornerà nella vostra vita nei prossimi giorni e sarete al settimo cielo. Non siate troppo possessivi con quella persona, perché presto partirà per un nuovo viaggio. Voto: 7,5