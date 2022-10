Per la giornata di giovedì 27 ottobre 2022 l’oroscopo rivede in testa alla classifica i nati sotto il segno del Toro e in ribasso quelli della Vergine. Anche i Leone rimarranno stabili alle prime posizioni, così come gli Acquario.

A seguire le previsioni dell’Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di giovedì: il Leone avrà dei cambiamenti

1° Leone: ci saranno dei cambiamenti positivi in amore, specialmente per chi è single e ha voglia di innamorarsi. Avrete anche una sintonia familiare che prescinderà dai contrasti interni delle settimane precedenti.

Avrete anche degli affari molto remunerativi sul piano economico.

2° Toro: le amicizie e l’amore vi faranno uscire da una monotonia che si sta trascinando da tanto tempo a questa parte. Secondo l’oroscopo avrete dei successi lavorativi che potrebbero realmente farvi fare un giro di vite sul lavoro. Continuate così.

3° Acquario: compirete un passo decisamente importante nella vita coppia, per cui sarete anche molto contenti di intraprendere un nuovo tipo di cammino anche se solitamente pensavate di non essere tagliati per essere in una coppia.

4° Scorpione: state riacquistando sempre più energie e vi state sempre di più prendendo cura del vostro fisico e della vostra mente. Non stupirà se avrete a che fare con delle belle novità che coinvolgeranno l’ambito familiare.

Ariete consiglieri

5° Gemelli: state facendo un ottimo lavoro con i vostri risparmi, per cui questi sacrifici che state facendo si ripercuoteranno positivamente nelle settimane successive. Un incontro potrebbe realmente fare la differenza nel corso del pomeriggio.

6° Ariete: sarete degli ottimi consiglieri per una amicizia che ha necessità di parlare con qualcuno.

Probabilmente avrete a che fare con un affare che vi darà qualche successo, mentre in serata si prospetta un po’ di riposo con il partner.

7° Bilancia: se la concentrazione potrebbe essere uno strumento a vostra disposizione ottimale sul piano professionale, in amore potrebbero riscontrarsi delle criticità che potrebbero prolungarsi piuttosto a lungo.

Avrete qualche ambizione che in cuor vostro vorreste realizzare quanto prima.

8° Pesci: avrete dei dubbi su qualche progetti, ma ciò non vi fermerà nel perseguimento dei vostri scopi, nonostante ci siano alcuni ostacoli. Potreste anche dissentire da qualche amicizia non esattamente sincera con voi, sarà meglio riflettere se continuare il legame o meno.

Cadute nuove per Capricorno

9° Cancro: sorvolare su alcuni fraintendimenti in amore non fa per voi, per cui non sempre sarete disposti ad ascoltare giustificazioni del partner riguardo a un eventuale tradimento, che sia vero oppure no. Secondo l’oroscopo avrete bisogno di tempo per riflettere sulla vostra relazione.

10° Capricorno: avrete qualche ricaduta sul piano professionale, forse una situazione che faticate parecchio a superare.

Incentivare qualche progetto potrebbe essere l’unica carta vincente in questo momento. Ovviamente sarà molto più facile a dirsi che a farsi.

11° Vergine: dovrete rivedere alcuni conti per determinate spese e riconsiderare un lavoro che avete scartato in precedenza. Anche se dovrete affrontare mille ostacoli, non vi darete affatto per vinti. I giorni adesso potrebbero darvi meno soddisfazioni.

12° Sagittario: avrete difficoltà ad abituarvi a nuovi ritmi, magari derivanti da una mansione lavorativa che avete sempre considerato al di fuori delle vostre corde. Dovrete faticare molto affinché riusciate a trovare un equilibrio in ciò che state facendo, ma ci riuscirete comunque.