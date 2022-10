L'Oroscopo di domani 27 ottobre è pronto a mettere in evidenza i segni fortunati e quelli con presunte difficoltà. In primissimo piano le previsioni zodiacali di giovedì, in questo frangente messe a confronto con la sestina dello zodiaco relativa ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Come sempre, ad essere analizzati i settori della vita coincidenti con l'amore e il lavoro: curiosi di scoprire come andrà il periodo?

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di giovedì 27 ottobre, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 27 ottobre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★. Secondo quanto estrapolato dalle effemeridi del periodo, l'oroscopo del 27 ottobre prevede un giovedì improntato al sottotono. In amore, una persona potrebbe portare un po' di scompiglio nella vostra vita di coppia, magari anche ponendovi di fronte ad alcune antipatiche problematiche. Qualcosa di poco piacevole sta andando avanti da tempo, per cui è necessario correre ai ripari al più presto; questo se vorrete evitare una crisi sentimentale abbastanza profonda, difficile in seguito da riportare in sicurezza. Per questo giovedì forse avevate programmato di rilassarvi, lontano da impegni e cose varie, ma non vi sarà possibile: qualche pianeta potrebbe scombinare decisamente i vostri piani favorendo un po' di malumore generale.

Nel lavoro, avrete davvero la sensazione di poter realizzare qualsiasi cosa abbiate in mente: diciamo che non sarete abbastanza concentrati e batterete la fiacca.

Toro: ★★★★. In programma un giovedì buono quanto basta, utile a ciò che potrebbe servire. In amore, la persona amata in qualche caso potrebbe richiedervi una maggiore attenzione.

Con dolcezza, sforzatevi di evidenziare le ragioni del cuore, vostro e di chi avete accanto, cercando un punto di incontro che possa portare entrambi a battere all'unisono. La Luna in questo caso sarà l'astro dell’emotività, stimolandovi a vivere un momento di fusione sentimentale unico e irripetibile con la persona amata. Chi si aspettasse di fare un incontro importante - single in special modo - stia all'erta: qualcuno sta per affacciarsi all'orizzonte, pronto a incatenare il cuore al sentimento più bello; l'amore.

Sul lavoro, darete il meglio di voi, dimostrando efficienza e affidabilità. Sarete energici e determinati nel raggiungere gli obiettivi che avete prefissati.

Gemelli: ★★★. Periodo abbastanza flemmatico, generalizzato da un sottotono diffuso. In alcuni casi poi, potreste persino accusare una certa stanchezza fisica. In amore, con diverse stelle antipatiche potreste essere indotti, volenti o nolenti, a rendervi capricciosi o dispettosi soprattutto nei confronti del partner. Nettuno e Giove in quadratura saranno in prima linea, pronti a destabilizzare l'umore, portando confusione o amplificando piccoli malesseri. Ci potrebbero essere alcune relazioni che richiederanno più impegno di altre, perciò sarebbe un peccato rovinarle per mancanza di voglia o tempo.

Qualcuno di voi aveva già programmato di rilassarsi, purtroppo sarà difficile, se non impossibile, mettere in pratica questo desiderio. Preservate le vostre energie e non cercate di strafare: non è giornata! Nel lavoro, nervosi e reattivi: aprendo bocca rischierete di crearvi delle inimicizie.

Oroscopo di giovedì 27 ottobre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Una buona giornata, non c'è che dire. Probabilmente non sguazzerete nella felicità più assoluta, ma a conti fatti potreste a fine serata sentirvi giustamente appagati. In amore, il periodo vi gratificherà per buona parte, mettendo a disposizione diversi momenti per condividere belle emozioni insieme al partner. Per molti di voi sono vicini progetti di una certa importanza, come convivenze stabili e matrimoni.

La libertà vi piace da impazzire e la giornata di giovedì non farà eccezione: cercherete costantemente degli spazi privati in cui sentirsi completamente voi stessi con parte delle stelle pronte a soffiare un vento di novità intorno a voi. Ventata di novità nella routine: si apriranno prospettive di guadagno, con i redditi da lavoro dipendente sottoposti a una piacevole impennata. Nel lavoro, il vostro carattere preciso, renderà questo giornata serena. Vi giungerà conferma del vostro indubbio talento da professionisti.

Leone: ★★★★★. Giornata deliziosa, pronosticata a massima positività. Possibile una bella novità che potrebbe far fare un salto di qualità alla vostra vita sentimentale o lavorativa.

In amore, una bella comitiva di pianeti lenti e rapidi vi sosterrà chiudere in bellezza questa giornata di fine ottobre. La vostra saggezza avrà modo di esprimersi dando buoni frutti nella coppia e armonizzando i rapporti anche con il resto dei familiari. Le stelle daranno il via a un periodo di intenso rinnovamento, probabilmente già delle nuove istanze si stanno affacciando nella vostra vita: è il momento di affidarsi a tutto ciò che è nuovo, senza paura di lasciare il passato. Nel lavoro, si muoverà qualcosa di grosso: presto sarete chiamati a farne parte. La sicurezza in voi stessi vi renderà vincenti in ogni impresa che intraprenderete.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 27 ottobre, vede la possibilità concreta che possa maturare un buon periodo.

In amore, vi troverete davanti a una giornata in cui sarete sufficientemente caldi e abbastanza appassionati con la persona amata. Sperimentare la gioia di nuove tenerezze, nuovi stati d’animo più delicati darà la possibilità di accentuare ancora di più quella vostra buona capacità di saper accendere nuove scintille di passione. Con l'energia disponibile sarete particolarmente sintonizzati sulle modalità per poter rinnovare e migliorare tutte le cose che più vi piace fare. Un'emozione fugace, un pensiero romantico, un fiore colto per strada: basterà poco affinché il cuore vi parli d'amore, e voi vorrete ascoltarlo con piacere. Nel lavoro, i vostri sforzi stanno per essere ricompensati a dovere.

Presto arriveranno i primi segnali di riconoscimento significativi da parte di colleghi e superiori.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 27 ottobre.