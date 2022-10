Per la giornata di venerdì 28 ottobre 2022 l’oroscopo vede ancora in vetta il segno del Leone, ma riserva delle novità ai Pesci. La posizione del Sagittario oscillerà nella classifica, mentre la Vergine avrà bisogno di riposo.

A seguire le previsioni dell’Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di venerdì: Pesci come punti di riferimento

1° Leone: il vostro idillio con la persona amata potrebbe trovare pieno compimento con qualche proposta davvero molto positiva, che potrà essere definitiva. Ora la fortuna in amore girerà dalla vostra parte, per cui anche se siete single convinti potreste innamorarvi di qualcuno che avete accanto.

2° Pesci: sarete degli ottimi consiglieri e punti di riferimento per le persone che vi sono accanto. Secondo l’oroscopo ora avrete anche una concentrazione maggiore rispetto alle questioni finanziarie, mentre non perderete di vista i vostri obiettivi personali.

3° Gemelli: avrete sempre più una sicurezza economica che potrebbe tradursi in un investimento. Pensarci per ora potrebbe essere un incentivo a perfezionarlo prima di agire. Le amicizie avranno sempre più fiducia in voi e nel vostro operato.

4° Acquario: avrete una situazione stabile, sia dal punto di vista amoroso che legata all’ambito finanziario. Con la squadra di lavoro riuscirete ad avviare altre belle idee che potrebbero dare nuovo vigore ai vostri affari.

Chiarimenti per Capricorno

5° Capricorno: chiarire qualche fraintendimento con il partner significherà anche far salire l’umore. Non sempre ci sarà molta collaborazione in famiglia, mentre sul lavoro potreste avere qualche piccolo appoggio che potrebbe fare la differenza.

6° Ariete: avrete una mattina molto produttiva, che potrebbe essere davvero molto remunerativa anche per la vostra intera squadra di lavoro.

Nel pomeriggio però subentrerà della stanchezza abbastanza difficile da smaltire, quindi il riposo in serata sarà essenziale.

7° Scorpione: si verificherà un rialzo che vedrà coinvolte coloro che avete sempre voluto dalla vostra parte. Ora in amore si creerà una bella atmosfera nonostante di romanticismo ci sia ben poco, però vi basterà essere affine con le proposte del partner.

8° Bilancia: questo ribasso nella classifica dell’oroscopo essenzialmente è dovuto a qualche malessere fisico che vi costringerà a rallentare con i vostri successi e rimandare anche qualche appuntamento che potrebbe significare molto dal punto di vista sentimentale.

Sagittario fermo

9° Sagittario: questo periodo di fermo o comunque di forte rallentamento sul lavoro potrebbe influire sulla vostra emotività, portandola a essere molto più intensa. Probabilmente avrete modo di rilassarvi in serata, quando anche gli impegni cesseranno.

10° Cancro: qualche amicizia potrebbe non essere molto affine con voi, per cui evitarla per il momento vi darà del tempo per rifletterci su e vedere sul da farsi. Certamente, non ritornerete sui vostri passi, perché preferirete cambiare aria.

11° Vergine: più che organizzarvi per un weekend all’insegna del divertimento, scegliete di più accondiscendere le vostre di riposo e di distensione. Con il partner potrebbe verificarsi un allontanamento.

12° Toro: sarà una giornata monotona in cui potrebbe non accadere niente, perciò staccare la spina in questo momento potrebbe ridarvi del fiato per proseguire successivamente con i vostri progetti più ambiziosi. Avrete tempo per la famiglia.