L'Oroscopo del giorno 3 ottobre è pronto a dare le coordinate astrologiche di questo lunedì. In primo piano le previsioni zodiacali di lunedì relative ai primi sei segni dello zodiaco. Focus esclusivamente in direzione dei soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. A gongolare sarà a questo giro probabilmente Gemelli, "valutato al top del giorno". Altresì, a poter contare su una giornata fortunata saranno anche i nativi del Toro valutati a cinque stelle.

Iniziamo pure a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di lunedì 3 ottobre, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 3 ottobre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 3 ottobre prevede un lunedì normalissimo. In amore è appena iniziato un mese che, in linea di massima dovrebbe essere piuttosto generoso con molti di voi. La situazione andrà migliorando man mano che l'autunno avanzerà. Certo, ci saranno ancora alcuni nodi da sciogliere, specie nella vita a due. Grazie a una invidiabile flessibilità, saprete dimostrare fiducia a chi avete accanto. Riuscirete certamente a superare ogni ostacolo frapposto sul vostro cammino. Vi crogiolerete in un mare di affetto, il che vi renderà le persone più felici del mondo. In generale la giornata sarà come una boccata di aria fresca, un vero e proprio toccasana.

Sarete ammalianti e, soprattutto, riuscirete far perdere la testa a qualcuno di vostro interesse. Nel lavoro vi renderete finalmente conto che sul posto di lavoro molte persone vi stimano ed apprezzano quello che fate.

Toro: ★★★★★. Ottimo avvio di settimana per molti nativi. In amore il calore passionale, soprattutto in coppia, tornerà a sorridervi.

In molti riuscirete a risolvere un eventuale stato di incomprensione che si fosse creato in precedenza con la dolce metà. Da adesso in avanti tutto navigherà a vele spiegate. Grazie a questo cielo così positivo, che parla di grandi novità e rinnovamento, i rapporti saranno di nuovo più affettuosi. Un gesto inaspettato da una persona simpatica vi rasserenerà, distendendo i sensi e invitandovi a riflettere su ciò che potreste creare insieme.

Scoprirete tanto amore che nemmeno immaginate e scorgerete anche un bagliore di luce in fondo al tunnel: da troppo tempo siete prigionieri del buio. Nel lavoro, darete uno stacco netto a chi puntasse ai vostri stessi obiettivi: vi sentirete fieri di voi stessi.

Gemelli: 'top del giorno'. Lunedì considerato a gonfie vele, in molti ambiti del quotidiano. In amore, vi accoccolerete tra le braccia della persona che avete accanto, chiedendo soltanto di essere vezzeggiati e viziati. Questo primo lunedì di ottobre vi troverà scattanti e carichi di energie! Sarà tutto un tripudio con un grande Saturno in trigono al vostro Marte nel segno. Tutto ciò vi darà grinta e nuova forza di volontà, intendendovi alla perfezione con la persona che avete affianco.

Chi amate ha sempre colmato lo spazio sentimentale mancante nel vostro cuore. Le stelle indicano che le nuvole inizieranno a diradarsi, lasciando spazio al sereno con promettenti squarci di felicità. Nel lavoro, il periodo profumerà di successo: avrete la grinta e la carica ideale per ottenere quello per cui vi state battendo.

Oroscopo di lunedì 3 ottobre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. In amore, Venere vi sorriderà aprendo a una fase positiva nella vita di tutti i giorni. Il vostro fascino autentico risplenderà al massimo. Vivrete una vita di coppia all'insegna della tranquillità più assoluta, grazie a un'ottima posizione dei pianeti. Insieme a chi amate riuscirete facilmente ad affrontare con intelligenza tutte quelle situazioni che fino a ora sono rimaste in sospeso.

Finalmente l'atmosfera si prospetta più invitante, il vostro umore sarà in netta ripresa e ricomincerete ad annaffiare le piantine dei vostri sogni con lo scopo di cogliere al più presto dei bellissimi fiori. Vi aiuteranno in tutto questo, fortemente, gli influssi armonici della Luna, portatori di tangibili benefici. Nel lavoro, sarete piuttosto collaborativi. Spenderete volentieri parte del vostro tempo aiutando un collega alle prime armi.

Leone: ★★★. Periodo in lieve calo rispetto ai precedenti giorni. In amore, forse vi sentirete un po' vulnerabili, ma non abbiate paura: nessuna conseguenza negativa vi aspetta. Svolgete le vostre azioni abitudinarie come di consueto, cercando solamente più coccole dal partner.

Solo in presenza della persona che amate vi sentite protetti e felici. Non trascinatevi dietro vecchi rancori, se dovessero esserci, ma guardate avanti e sorridete. Le persone intorno percepiranno il vostro umore comportandosi di conseguenza. Non rovinate quel poco che avete, a volte per episodi del passato che ormai hanno perso ogni valore. Guardate al futuro con fiducia! Nel lavoro, i colleghi non vi saranno troppo d'aiuto, anzi chiederanno a voi più di quanto possiate dare. Fatevi da parte, sinceramente non varrà la pena.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di lunedì 3 ottobre, predice la possibilità che possano nascere davvero nuovi amori. Sarà una giornata molto propizia per la coppia, con astri e stelle pronte a regalare entusiasmo, allegria e una spiccata voglia di avventura.

Vivrete un periodo molto positivo, poiché a parte problemi di varia natura, la sintonia e la grande passione, soprattutto in coppia, vi trasporteranno a un livello superiore. I sentimenti saranno il vostro pensiero dominante: si prevedono attrazioni improvvise nei confronti di nuove belle persone, sia che siate single o in coppia. Tutto andrà bene comunque, perché il periodo sarà abbastanza amichevole, proteggendovi e aiutandovi a realizzare i vostri desideri. Nel lavoro, comincerete a vedere la luce alla fine del tunnel e il vostro impegno verrà riconosciuto.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 3 ottobre.