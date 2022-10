Per tutti e dodici i segni zodiacali ha inizio l'ultimo weekend del mese di ottobre. Leggiamo di seguito le indicazioni e le previsioni astrologiche della giornata con l'oroscopo del 29 ottobre 2022. Di seguito le indicazioni con i cambiamenti e le novità sia dal punto di vista sentimentale che lavorativo.

Ariete: in amore alcune situazioni hanno portato delle problematiche in passato, state comunque attraversando una fase di crescita. Nel lavoro periodo interessante per programmare impegni futuri fin da ora.

Toro: per i sentimenti chi vive una storia da tempo deve evitare di portare avanti situazioni non più recuperabili successivamente.

Le relazioni invece che nascono adesso potranno essere intriganti. Nel lavoro fase che ha portato maggiore nervosismo.

Gemelli: a livello sentimentale con la Luna in opposizione periodo che resta buono, ma qualche polemica non mancherà. Nel lavoro giornata in cui non tutto è chiaro ma che comunque porterà soluzioni.

Cancro: in amore meglio non fare scelte azzardate, in particolare della seconda parte della giornata. A livello lavorativo le scelte che farete ora saranno vincenti.

Leone: per i sentimenti le coppie in crisi ora potranno vivere la loro storia in maniera importante. Riuscirete a superare eventuali limiti. Nel lavoro, se c'è una problematica questa potrà essere superata.

Vergine: a livello sentimentale Luna che non è più in opposizione, dovrete comunque rimandare qualcosa per evitare azzardi.

Nel lavoro le imprese non mancheranno, agite ora per ottenere risultati.

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale mattinata interessanti, ci sarà solo qualche dubbio nel pomeriggio. Nel lavoro momento che vi vede più forti ma meglio prendere tempo se qualcosa non è chiaro.

Scorpione: a livello sentimentale con Venere nel segno periodo che può portare soluzioni.

Nel lavoro al momento ci sono diverse cose da fare ma i progetti sono comunque favoriti.

Sagittario: a livello amoroso le stelle sono dalla vostra parte e vi permettono di fare di più. Se qualcosa non vi interessa più, potreste anche chiudere. Nel lavoro c'è una buona capacità di azione, farete scelte importanti in vista del futuro.

Capricorno: per i sentimenti giornata favorevole, stato di maggiore energia. I nuovi incontri non sono da sottovalutare. Nel lavoro sarà possibile recuperare grazie anche a Mercurio che torna favorevole.

Acquario: a livello amoroso alcune difficoltà sono state superate, non mancherà però qualche piccolo fastidio. Nel lavoro non si esclude qualcosa di nuovo o possibili inizi.

Pesci: in amore se avete vissuto una crisi ora potrete recuperare, sarà importante trovare una soluzione. Nel lavoro avrete la possibilità di ottenere un successo, ci sarà la possibilità comunque di ottenere di più rispetto a prima.