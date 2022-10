L'oroscopo di sabato 29 ottobre ha in serbo tante novità. L'assetto astrale delinea gli elementi più rappresentativi della giornata. Le previsioni astrologiche si pongono il compito di dare spazio alla vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Ci sarà chi metterà al primo posto l'amicizia e chi non potrà fare a meno di pensare al lavoro.

In particolare Toro, Leone e Capricorno saranno molto combattivi, mentre Gemelli, Scorpione e Sagittario aspireranno a una giornata serena. Ariete, Vergine e Pesci avranno una bellissima sintonia con il partner e, infine, Cancro, Bilancia e Acquario saranno dei grandi sognatori.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 29 ottobre.

Previsioni astrologiche di sabato 29 ottobre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: Cupido colpirà nel segno. Le sue frecce magiche vi uniranno al partner. Il rapporto di coppia sarà caratterizzato da un affetto davvero profondo. Affronterete la giornata insieme, cercando di sostenervi a vicenda e di condividerete ogni esperienza. Questo atteggiamento vi consentirà di raggiungere una grande sintonia, soprattutto dal punto di vista psicologico. Voto 8.

Toro: inseguirete i vostri sogni con ardore. Le difficoltà non avranno alcun impatto su di voi. Guarderete sempre avanti, cercando di valorizzare i punti di forza e di nascondere le debolezze. Il vostro rapporto con la famiglia sarà saldo, mentre quello con il partner potrebbe apparire un po' incompreso.

Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non trascurare gli amici. Voto 7.5.

Gemelli: non avrete voglia di adeguarvi al frenetico ritmo quotidiano. Preferirete prendervi un po' di tempo da dedicare a voi stessi. Metterete il benessere della persona al primo posto. Tornerete a praticare i vostri hobby preferiti e organizzerete della attività divertenti da fare con i vostri amici.

Darete valore a ogni singolo momento di questa giornata. Voto 8.5.

Cancro: per voi, non esisteranno sogni impossibili da realizzare. Al contrario, ce la metterete tutta per dare vita alle vostre fantasie. Sarete consapevoli che la strada davanti a voi potrebbe essere caratterizzata da tanti ostacoli, ma non vi arrenderete. La vostra determinazione vi farà onore.

La famiglia, però, apparirà un po' preoccupata. I suoi consigli non vi piaceranno. Voto 6.5.

Oroscopo e pagelle del 29 ottobre: dal Leone allo Scorpione

Leone: avrete tanta voglia di mettervi alla prova. Non avrete paura di affrontare nuove sfide perché saprete di poterle portare a termine con successo. Tenderete a frequentare persone ambiziose e positive. Non vi piacerà piangervi addosso o dare spazio al vittimismo. Sarete leali con il prossimo, ma non sopporterete le bugie. La sola idea vi spingerà a prendere le distanze. Voto 9.5.

Vergine: l'amore per il partner vi renderà soddisfatti. Farete di tutto per renderlo felice. Penserete in grande e vi proietterete già nel futuro. Purtroppo, però, questo potrebbe spingere la persona amata a fare un passo indietro.

Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di provare a vivere momento per momento, senza bruciare alcuna tappa. Voto 5.5.

Bilancia: avrete tanti sogni nel cassetto. Alcuni risalenti all'infanzia e altri all'età adulta. Saprete di non poterli prendere tutti in considerazione, ma vi piacerà sviluppare piani per provare a realizzarli. L'organizzazione della giornata sarà ottima. Non trascurerete alcun impegno. Terrete fede alla vostra parola e farete una bellissima figura sul posto di lavoro. Voto 7.

Scorpione: la stanchezza prenderà il sopravvento. Il desiderio di vivere intensi momenti di relax vi spingerà ad allontanarvi dai vostri impegni quotidiani. Trascurerete il lavoro, le faccende domestiche e la relazione di coppia.

Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di cercare le cause dietro a questo comportamento: sarà l'unico modo per tornare alla normalità. Voto 5.

Previsioni zodiacali del giorno 29 ottobre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: cercherete di eliminare qualsiasi fonte di stress. Non permettete al lavoro o alle discussioni di avere la meglio. Purtroppo, però, potrebbero esserci degli imprevisti che vi impediranno di vivere con serenità questa giornata. Il modo in cui reagirete sarà di vitale importanza. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non perdere la vostra pacatezza. Voto 6.

Capricorno: il desiderio di affermarvi sul posto di lavoro vi spingerà a prendere delle decisioni azzardate.

Seguirete il vostro istinto, senza riflettere davvero sulle conseguenze. Adotterete un atteggiamento brusco, poco empatico e caratterizzato dal desiderio di confronto. Al contrario, sarà importante imparare a mettervi in discussione in modo da poter ricostruire i rapporti con gli altri. Voto 4.5.

Acquario: vi perderete nelle vostre fantasia. Tenderete ad allontanarvi dalla vita reale e a concentrarvi solo sulla vostra immaginazione. Questo approccio non sarà molto positivo. Concentrarvi diventerà difficile e anche i rapporti con gli altri subiranno un netto peggioramento. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di provare a inseguire desideri più reali. Voto 4.

Pesci: sarete molto romantici.

Sognerete di trascorrere momenti indimenticabili con la persona amata e di partire insieme per un lungo viaggio. Cercherete di accorciare le distanze e di compiere il primo passo. La reazione del vostro interlocutore potrebbe stupirvi. Sarà importante essere sempre voi stessi. Alterare i vostri valori, infatti, non vi porterà a niente. Voto 9.