Nuovo appuntamento con l'oroscopo del 3 ottobre. Quali piani hanno in mente le stelle per i 12 segni zodiacali? Chi avrà un buon inizio di settimana? Chi, invece, dovrà affrontare qualche ostacolo, dubbio di troppo? Per conoscere il responso delle stelle e le loro pagelle giornaliere, leggete le seguenti previsioni astrologiche dedicate alla giornata di lunedì 3 ottobre.

Oroscopo di lunedì 3 ottobre: pagelle da Ariete a Gemelli

Ariete – Se siete stati trattenuti nelle ultime settimane, adesso siete determinati a recuperare il tempo perso. Avete scoperto che i lavoretti che gli altri vi hanno dato sono finti e avete intenzione di fare qualcosa di oltraggioso.

Voto: 6.

Toro – Negli ultimi tempi avete fatto molte piccole e buone azioni per altre persone e ora le stelle vi ricompenseranno con una fetta di fortuna davvero grande. Ciò che accadrà in questo periodo vi farà sorridere e vi metterà più soldi in tasca. Voto: 7,5.

Gemelli – Ci sono un sacco di strane idee che circolano in questo momento, quindi, fate attenzione a ciò che credete. Solo perché alcuni dei vostri amici pensano che ci siano complotti e cospirazioni dietro ogni angolo non significa che sia vero, quindi, controllate ogni parole che dicono. Voto: 7.

Previsioni dell'oroscopo del giorno 3 ottobre: pagelle da Cancro a Vergine

Cancro – Secondo l'oroscopo, durante questo periodo potreste esagerare e dire cose che sarebbe più saggio tenere per voi.

Può essere vero che qualcuno ha cercato di ingannarvi, ma fare la coreografia di una canzone non cambierà nulla. Voto: 7.

Leone – Non siete delle persone prudenti, ma adesso che Mercurio è giunto alla sua fase retrograda, potreste essere tentati di fare più delle persone esperte e sagge. Ma voi non siete di quella sorta, siete un Leone e presto ve ne accorgerete.

Voto: 7.

Vergine – Cercate di non farvi coinvolgere nel tipo di impresa che richiede di investire un po’ di denaro in anticipo. Dovreste sapere ormai che non esiste qualcosa gratis, quindi, cancellate gli schemi in merito a come arricchirsi rapidamente. Voto: 7.

Astrologia per il giorno 3 ottobre: pagelle da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Un amico o un familiare vi offrirà degli ottimi consigli e, se siete intelligenti, ne farete buon uso. Adesso che le cose stanno iniziando a muoversi a vostro favore, potete ricominciare a fidarvi di ciò che vi viene detto. Voto: 7,5.

Scorpione – Nelle prossime ore vedrete cose che. per qualche strana ragione. non avete notato prima. Non è un grosso problema, almeno non per voi personalmente, ma è meglio tenere gli occhi ben aperti d’ora in poi. Voto: 7.

Sagittario – Tutto è possibile per voi e, quando finirà la fase retrograda di Mercurio, le vostre paure scompariranno subito. Concentrate tutte le vostre energie in un’unica direzione e credete con tutto il vostro cuore che non potete fallire.

Voto: 7.

Oroscopo e previsioni astrologiche di lunedì 3 ottobre: pagelle da Capricorno a Pesci

Capricorno – Se una situazione spiacevole si verifica nella vostra vita privata in questo periodo, il modo migliore per affrontarla è probabilmente ignorarla. Se non cedete alle provocazioni degli altri, coloro che si oppongono a voi dovranno trovare qualcun altro su cui sfogare le loro frustrazioni. Voto 6,5.

Acquario – La vostra testa è piena di grandi idee e, grazie a queste stelle favorevoli, potete finalmente svilupparle. Qualunque cosa voi stiate sognando, la farete entro la fine della settimana. Voto: 7.

Pesci – Ci saranno momenti in cui vi chiederete onestamente perché siete stati scelti per tanta fortuna. L’universo ha le sue ragioni, ovviamente, quindi, godetevi ciò che vi capita e trovate il modo di diffondere la vostra gioia. Voto: 8.