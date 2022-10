Con la prima settimana del mese di ottobre che sta per giungere alla conclusione e con l'avvicinarsi di un nuovo fine settimana, arrivano di seguito le previsioni e l'Oroscopo del 7 ottobre 2022 per tutti e dodici i segni zodiacali. Vediamo come andrà una giornata con le indicazioni e le novità in amore e nel lavoro dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in amore state lontani dalle complicazioni, molti sentono la necessità di cambiare in una storia. Nel lavoro non si esclude qualche ripensamento.

Toro: per i sentimenti con la Luna che a breve sarà contraria, se c'è qualcosa da dire agite adesso.

Nel lavoro state cercando una rivincita, a breve novità se avete fatto richieste in passato.

Gemelli: a livello sentimentale momento di maggiore agitazione, ci sono alcune complicazioni da sanare. Nel lavoro se qualcuno è contro di voi potreste anche prendere le distanze.

Cancro: in amore giornata che porta qualche emozione in più, c'è la necessità di ritrovare tranquillità. A livello lavorativo con la Luna favorevole non mancano buone notizie.

Leone: a livello sentimentale i cuori solitari saranno favoriti in questa giornata visto che c'è una situazione astrologica che aiuta le emozioni. Nel lavoro attenzione perché qualcuno potrebbe essere contro di voi.

Vergine: a livello amoroso weekend che porterà qualche tensione e dubbio, meglio non mettere troppa carne al fuoco.

Nel lavoro questioni economiche che andranno a risolversi.

Bilancia: in amore giornata interessante, se c'è un evento importante potreste anche aspettare prima di prendere una decisione. Nel lavoro qualche rallentamento non mancherà, siate pronti.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore Luna favorevole che vi permette di recuperare. Attenzione solo a qualche polemica. Nel lavoro incertezze da superare al più presto.

Sagittario: a livello amoroso potreste fare grandi cose in questa giornata visto che ci sarà un successo in dietro l'angolo. Nel lavoro se c'è una richiesta da fare entro fine mese arriveranno presto delle risposte.

Capricorno: in amore con la Luna favorevole avrete la possibilità di chiarire in un rapporto. Nel lavoro siete in attesa di una conferma che al momento non arriva ma presto cambiamenti.

Acquario: a livello sentimentale fine settimana che vedrà la Luna nel segno e allontanerà tutte le polemiche. Nel lavoro siete in una fase importante che vi aiuterà.

Pesci: in amore momento giusto per darsi da fare, vi sentite meglio, con più energia. Nel lavoro ritrovato una fase di maggiore stabilità e le cose andranno meglio.