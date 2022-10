L'oroscopo di venerdì 7 ottobre non vede l'ora di descrivere tutti i dettagli della giornata. Le posizioni dei pianeti sono in grado di influenzare diversi aspetti della vita dei segni zodiacali. Lavoro, amore e relazioni interpersonali sono i bersagli preferiti delle stelle. Toro e Bilancia spiccano nella classifica generale, mentre Cancro e Sagittario appaiono un po' insicuri.

Oroscopo e previsioni astrologiche del 7 ottobre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: avrete molte idee, però, per il momento, non riuscirete a concretizzarle. Farete fatica a trovare le risorse necessarie, sia economiche che emotive.

Questo vi costringerà a rivolgere la vostra attenzione verso ambiti diversi. Potrebbe essere il momento giusto per trovare nuovi hobby. Voto 5.5.

Toro: la situazione sentimentale vi farà sentire a un metro da terra. Condividerete dei momenti bellissimi con il partner. Sarete legati da un amore profondo e indissolubile, che vi aiuterà ad affrontare tutti gli ostacoli della giornata. Le braccia della persona amata saranno un luogo sicuro. Voto 9.5.

Gemelli: sarete curiosi di scoprire nuovi aspetti del vostro carattere. Analizzerete, nel dettaglio, le vostre reazioni, dando importanza soprattutto a quelle implicate nei litigi. Inoltre, cercherete di circondarvi di persone attive e ottimiste. Questo vi aiuterà a trovare il coraggio necessario.

Voto 8.

Cancro: dovrete lavorare molto sull'autostima. Purtroppo, alcune brutte sorprese vi spingeranno a dubitare di voi stessi. Vorreste tornare indietro nel tempo per modificare alcune decisioni prese in passato. L'Oroscopo del giorno, al contrario, vi consiglia di concentrarvi totalmente sul presente. Voto 4.

Oroscopo e voti di venerdì 7 ottobre: dal Leone allo Scorpione

Leone: il lavoro non andrà per il meglio. Sarete piuttosto preoccupati della vostra situazione economica. L'impegno non mancherà, ma il periodo non sarà dei migliori. L'oroscopo del 7 ottobre, in ogni caso, vi consiglia di non gettare la spugna: la ruota della fortuna girerà, dovrete solo avere pazienza.

Voto 5.

Vergine: la vostra intraprendenza non vi deluderà. Escogiterete dei metodi sempre nuovi per rincorrere la felicità. In parte avrete successo, ma dovrete ancora affinare le armi. La relazione con il partner vi renderà davvero entusiasti, mentre in famiglia potrebbe esserci qualche piccola discussione. Voto 7.

Bilancia: la vostra ambizione porterà degli ottimi risultati. Il desiderio di mettervi alla prova consentirà al datore di lavoro di osservarvi da un altro punto di vista. Vi verranno assegnati incarichi con maggiori responsabilità. Sarà necessario aumentare il livello di concentrazione, ma sarete fieri di questo. Voto 9.

Scorpione: studierete un progetto accurato per il vostro futuro.

Sarete stanchi di non riuscire a focalizzare l'attenzione su niente di preciso. Finalmente, vi renderete conto di avere delle doti da poter sfruttare. Agirete con attenzione, evitando di fomentarvi troppo o di abbassare le vostre aspettative. Voto 7.5.

Previsioni zodiacali e oroscopo del giorno 7 ottobre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: sarete terrorizzati dall'idea di commettere degli errori sul posto di lavoro. Il giudizio dei colleghi incomberà come un fulmine a ciel sereno. Pur di non sbagliare, preferirete non esporvi. Questo scatenerà un meccanismo controproducente che potrebbe portare a conseguenze impreviste. Voto 4.5.

Capricorno: la vostra famiglia sarà più unita che mai. Vi sosterrete in ogni momento e cercherete di concentrarvi sulle cose belle.

Sarete socievoli e molto vivaci nelle relazioni interpersonali. Vi piacerà mostrare il lato più attivo di voi. Anche il lavoro andrà per il meglio. Voto 8.5.

Acquario: avrete poco tempo per riposare. Il lavoro, infatti, comporterà una fatica non indifferente. La famiglia vi sosterrà, ma il partner potrebbe non riuscire a immedesimarvi in voi. Le sue lamentele creeranno una frattura nel rapporto di coppia. Le cose, però, tenderanno a migliorare in futuro. Voto 6.

Pesci: l'amore non eserciterà più una forte attrazione su di voi. Sarete totalmente presi dalle questioni lavorative e dalle amicizie. L'obiettivo sarà quello di raggiungere un certo livello di benessere personale. La famiglia sarà felice di starvi accanto, ma potrebbe avere qualche dubbio sulla vostra visione del mondo.

Voto 6.5.

Classifica dei segni zodiacali del 7 ottobre