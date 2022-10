L'Oroscopo di domani 8 ottobre è pronto a svelare il possibile andazzo riservato dall'Astrologia al primo giorno di weekend. Allora, curiosi di scoprire i segni in giornata positiva e quelli in periodo no? Ricordiamo che in questo contesto, in primo piano nelle previsioni zodiacali di sabato, risulta il filotto zodiacale relativo ai primi sei segni. Massima concentrazione e curiosità al top in attesa di conoscere chi, tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine risulterà tra i vincenti nella scaletta con le stelline quotidiane.

Iniziamo dunque, senza attendere oltre, a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di sabato 8 ottobre, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 8 ottobre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: 'top del giorno'. L'oroscopo dell'8 ottobre annuncia l'arrivo della Luna nel segno. In amore, la positiva presenza dell'Astro d'Argento regalerà una giornata serena, tale che avrete una grande voglia di esprimervi e di manifestare a chi vi sta vicino la gioia vostra gioia di vivere. Il vostro carattere allegro e spensierato vi farà risultare molto graditi dal vostro compagno o compagna e insieme vivrete ore di vera felicità. Pronti a regalarvi una serata tutta per voi? La possibilità di concretizzare un'unione nel frattempo si farà sempre più realistica e questo vi metterà di ottimo umore. La gioia pura pervaderà l'anima e in qualche caso risulterete persino più amorevoli nei confronti di tutti.

Nel lavoro, il momento risulterà essere propizio per nuovi agganci. Questo potrebbe rivelarsi in un futuro molto prossimo un'ottima scelta, capace di cambiare in meglio varie situazioni.

Toro: ★★★★★. Piacevole giornata di inizio weekend in arrivo. In amore, sarete sereni e questo si rifletterà positivamente sui vostri legami affettivi: saranno distesi, piacevoli e armoniosi.

Troverete nella persona amata tutto ciò di cui avete bisogno, un suo sguardo e vi sentirete a casa; non serviranno parole perché tutto scorrerà secondo le attese. Giornata intrigante nel complesso anche grazie alla posizione di alcuni pianeti come Luna e Plutone, pronti a favorire piccole sorprese o proposte "golose" alle quali non potrete assolutamente dire di no.

Liberatevi da schemi e abitudini, lasciando che il vostro cuore e i vostri sensi esprimano con audacia quella fremente passionalità che ben conoscete. Finalmente la ruota sembra girare anche per voi, riservandovi delle importanti novità anche nel lavoro. Infatti, in ambito lavorativo sarete estremamente positivi, portando il vostro entusiasmo anche in quelle attività di norma più monotone.

Gemelli: ★★★. Periodo indicato sottotono. In amore, potreste avere dei problemi tra le mura domestiche per la posizione di alcuni astri: da troppo tempo manca il dialogo con la persona amata, e sarà proprio questa la prima cosa da ripristinare. La colpa non è solo vostra. Occorrerà pertanto grande forza di volontà per ammettere i propri difetti e le proprie mancanze e, nello stesso momento, sottolineare, pur senza risultare offensivi, le difettosità caratteriali di chi avete accanto.

Ascoltate quello che il partner avrà da dire e insieme cercate di trovare un punto di incontro comune: presto tutto si sistemerà. In molti casi diciamo che il peggio è passato. Tenete invece maggiormente sotto controllo le finanze: lo shopping potrà allietarvi momentaneamente ma vi darà un altro tipo di pensieri, in seguito. Nel lavoro, se i colleghi creassero problemi, mantenete il vostro calmo selfcontrol. Qualsiasi situazione complicata alla fine si risolve.

Oroscopo di sabato 8 ottobre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Un sabato preventivato con cinque stelline di buona sorte è proprio quello che ci vuole in questo memento per tirare su il morale a molti. In amore, alcune coppie avranno nuove cose da condividere e questo sarà un punto da sfruttare a proprio favore In molti poi sarete portati verso la buona comunicazione: pur senza essere protagonisti, cercherete sempre e comunque un giusto compromesso con la persona amata.

Così facendo, l'intesa con la dolce metà sarà certamente in risalita, ottima anche grazie ad un risveglio improvviso di passione e complicità. Vi sentirete rinfrancati, nell'anima come nel corpo: gettatevi con grande slancio in un nuovo progetto, perché tutto quello che inizierete da adesso in poi sarà favorito dalle stelle. Quasi ogni cosa potrebbe avere un buon esito. Nel lavoro, avrete la possibilità di dare una spinta positiva alle vostre finanze, grazie ad una nuova collaborazione.

Leone: ★★★★★. In perfetta armonia con Marte e Plutone, Venere in Bilancia giunge a fagiolo per risollevare lo spirito a tantissimi di voi. A beneficiarne più di ogni altro sarà il rapporto di coppia. Infatti in amore, le unioni sentimentali avranno molto spazio per vivere insieme una nuova fase.

Fantasticare sul proprio futuro spesso risulta essere una operazione che raramente fate, anche perché viste le incognite vi comporta un notevole sforzo di fantasia. Questa volta lo slancio passionale sarà tutto vostro e di questo il partner potrà gioirne dicerto! La Luna intanto invita a dare spazio alla vostra parte più giocosa, quella che in tanti apprezzano ma che alcuni non comprendono fino in fondo. Finalmente in questa giornata vi sentirete liberi di esprimervi in maniera spontanea, anche in contesti seriosi. Nel lavoro, raggiungerete gli obiettivi prefissati. Presto riacquisterete più fiducia nelle vostre capacità.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, sabato 8 ottobre, rivela un periodo sottotono.

In campo sentimentale il partner vi rimprovera spesso di essere duri: forse non sbaglia! Da un periodo a questa parte dimostrate palesemente di essere concentrati molto su voi stessi e meno verso la persona amata. In qualche caso poi non lasciate agli altri l'opportunità di scambiare opinioni o controbattere su ciò che dite. In amore è consigliabile non pretendere d'aver sempre l’ultima parola. Forse alcune vostre convinzioni in merito al carattere della persona amata non corrispondono assolutamente alla vostra realtà. Sabato qualcuno potrebbe svegliarsi abbastanza stizzito, agguerrito e pronto a seminare zizzania a desta e manca. Questo tipo di atteggiamento non fa certo bene alla vostra vita a due.

Nel lavoro, piuttosto che pensare agli errori del passato, attivatevi ora, nel presente, per non ripeterli in futuro!

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo dell'8 ottobre.