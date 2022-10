Secondo l'oroscopo del 19 ottobre 2022, i nati del Cancro potrebbero sentirsi insoddisfatti per via della situazione lavorativa e finanziaria. Le persone che appartengono al segno della Bilancia devono smettere di preoccuparsi del futuro e concentrarsi di più sul presente. Per i disoccupati Capricorno è arrivato il momento di inviare curriculum e fare colloqui di lavoro. Per sapere che cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali, ecco le previsioni astrologiche di mercoledì 19 ottobre per l'ambito lavorativo ed emotivo.

Lavoro ed emozioni secondo l'oroscopo di mercoledì 19 ottobre: da Ariete a Cancro

Ariete – Urano in Toro continuerà a interessarsi della vostra situazione economica. Adesso è arrivato il momento di erigere un buon piano finanziario. Potete ottenere qualsiasi cosa con il duro lavoro. Saturno porta a galla le sfide emotive, anche se non è facile, cercate di affrontarle a testa alta.

Toro – Finanziariamente state andando bene. Potreste avere dei problemi al lavoro nelle prossime 24 ore, provate a confidarvi con i vostri colleghi di fiducia, magari vi aiuteranno a togliervi dagli impicci. Ogni emozione emerge per insegnarvi qualcosa o per dirvi qualcosa. Il vostro compito è sapere riconoscere i messaggi che si celano dietro le emozioni.

Gemelli – Se possedete un’attività in proprio, dovete concentrarvi maggiormente sul marketing. Aggiornate i vostri siti web e assicuratevi che i vostri clienti siano felici. Nessun problema sul fronte delle finanze, anzi, aspettatevi una grande fortuna finanziaria in questa giornata. Prendete aria fresca e guardate i raggi del Sole.

Notate e apprezzate ciò che vi circonda, fate quello che potete per migliorare il vostro umore.

Cancro – Potreste non sentirvi troppo soddisfatti della vostra attuale situazione lavorativa e finanziaria. Tuttavia, state facendo del vostro meglio per andare avanti. Potreste avere più fortuna se indossate qualcosa di verde. In questo momento, probabilmente state per mettere fine alle relazioni unilaterali e guarire le ferite del vostro cuore infranto.

Previsioni degli astri per il giorno 19 ottobre su lavoro ed emozioni: da Leone a Scorpione

Leone – Potreste avere la possibilità di guadagnare qualche extra e presto ci sarà una grande opportunità nella vostra carriera. Sfruttatela anche per mostrare agli altri come lavorate e quali sono i vostri reali pensieri. Siate strategici. In ogni situazione stressante cercate una cosa di cui ne siete grati. Affinché funzioni, deve essere una cosa reale con cui potete entrare in contatto.

Vergine – Avete lavorato sodo ma non mollate proprio adesso. Prendete questo come un segno per tenere il passo e vivrete una vita agiata in pochissimo tempo. Lo stress che vi circonda allontana i vostri amici. Non distruggete questo legame d’amicizia, anzi, inviate loro un messaggio oppure chiamateli.

Bilancia – Non dimenticatevi di fare una piccola pausa ogni tanto. La frustrazione aumenta ogni volta che s’ingigantisce il vostro carico di lavoro. Potreste capire che questo non è il lavoro che fa per voi. Dal punto di vista emotivo, state crescendo sempre di più ogni giorno che passa, non preoccupatevi così tanto di ciò che il futuro potrebbe portarvi. Concentratevi sul presente.

Scorpione – Le informazioni sbagliate nelle mani sbagliate possono essere altamente pericolose, quindi, assicuratevi che voi e la vostra azienda siate protetti da hacker, malware e qualsiasi minaccia online. Dovreste anche assicurarvi di essere nuovamente protetti dalle minacce vecchio stile, ad esempio posta rubata o furto di proprietà.

La fortuna bacia i nati dello Scorpione che hanno aiutato i bisognosi in passato. Potreste sentirvi un po’ ansiosi e dovreste evitare le persone che esacerbano sentimenti di bassa autostima.

Astrologia del giorno 19 ottobre per il settore lavorativo ed emotivo: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Usate i vostri soldi con più intelligenza e non investiteli in nulla di grande, soprattutto se richiede un prestito. Probabilmente questa sarà una giornata un po’ noiosa al lavoro. Potreste sentirvi come se stesse arrivando un uragano emotivo. Pertanto, adesso è il momento di stare con le persone che amate.

Capricorno – Se siete disoccupati, questa sarà la giornata migliore per inviare curriculum e sostenere colloqui per un lavoro.

Gli impiegati faranno una conversazione piacevole con un collega. Vi sentirete più stabili e coerenti di ieri. Le cose stanno davvero andando bene per voi. Continuate così e nel profondo del vostro cuore sapete benissimo che sarete in grado di realizzare qualsiasi cosa.

Acquario – Non è il periodo adatto per prendere grandi decisioni sulla vostra carriera. Dormiteci su. Alimentate le vostre passioni e vi sentirete la persona più fortunata del mondo. Fingere di stare bene non farà sparire i sentimenti negativi: devono essere affrontati.

Pesci – I cambiamenti sono dietro l’angolo, secondo l'Oroscopo giornaliero del lavoro, sviluppi che sono molto probabilmente positivi in termini di finanze. Sforzatevi ancora di più, se volete rimanere sulla strada giusta. Un breve viaggio che avete pianificato con i vostri cari si rivelerà molto divertente ed esilarante.