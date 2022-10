L'oroscopo di lunedì 3 ottobre ha in serbo tantissime novità. I pianeti, grazie ai loro transiti, avranno un forte impatto sulla vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Ci sarà chi prenderà le distanze dal passato e chi sarà totalmente preso dal partner. Le previsioni astrologiche forniscono una descrizione dettagliata dell'andamento della giornata per ogni profilo. Inoltre, è presente anche una classifica generale per un quadro complessivo. Ad ogni segno, è associato un voto che riassume le caratteristiche del giorno.

Previsioni astrologiche di lunedì 3 ottobre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: vi sentirete liberi di agire nel modo desiderato. Purtroppo, però, farete poca attenzione alle conseguenze. Questo potrebbe creare una piccola frattura nel rapporto di coppia. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di rimediare nel minor tempo possibile. Voto 6.

Toro: supererete le difficoltà con grande maestria. Dimostrerete di avere un carattere molto forte. Non vi farete buttare giù dalle opinioni altrui e vivrete ogni avversità come fosse una nuova sfida. In ambito sentimentale, troverete conforto nel partner: le sue parole vi infonderanno tanto coraggio. Voto 7.

Gemelli: la vita di coppia vi metterà di fronte a incredibili sfide.

Si tratterà di qualcosa di profondamente positivo che vi offrirà molti spunti di riflessione. Crescerete insieme alla persona amata e condividerete momenti davvero importanti. Potrebbe essere il momento giusto per pensare al futuro. Voto 8.5.

Cancro: la sicurezza in voi stessi inizierà a vacillare. Purtroppo, vi renderete conto di non poter gestire tutto.

Lo stress e le responsabilità eccessive vi spingeranno oltre al punto di non ritorno. Dovrete prendere delle decisioni importanti che potrebbero avere determinate ripercussioni. Voto 5.

Oroscopo e voti del 3 ottobre: dal Leone allo Scorpione

Leone: la settimana avrà un inizio burrascoso. Purtroppo, vi renderete conto di dover fare dei sacrifici.

Non sarà semplice, soprattutto perché dovrete rinunciare a buona parte del vostro tempo libero. Non prendete le distanze, però, dalle persone care. Loro, infatti, potrebbero darvi un aiuto prezioso. Voto 4.

Vergine: sarete disposti a tutto pur di vivere una giornata piena ed equilibrata. Pianificherete tutto nei minimi dettagli, anche se qualcosa potrebbe deludere le vostre aspettative. Le previsioni astrologiche vi consigliano di circondarvi di persone che vi vogliono bene. Qualche piccola novità vi renderà felici. Voto 6.5.

Bilancia: questa giornata vi offrirà tante sorprese. Le prime ore saranno fondamentali per la vostra produttività. Dedicherete il giusto tempo al lavoro, ma non rinuncerete alla vita privata.

Cercherete di alternare i momenti da dedicare agli amici, alla famiglia e al partner. Voto 7.5.

Scorpione: la settimana inizierà con il piede giusto. Userete le vostre energie per ottenere grandi risultati sul posto di lavoro. Il vostro impegno verrà ricompensato, ma non dovrete avere fretta. Condividerete un rapporto molto speciale con gli amici e con il partner. Voto 9.5.

Previsioni zodiacali del giorno 3 ottobre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: sarete molto ottimismi. Crederete nel vostro futuro e non vedrete l'ora di sfruttare tutte le opportunità a vostra disposizioni. Vi piacerà avere sempre un piano B di riserva, ma questo non vi impedirà di sognare. Il partner condividerà i vostri stessi obiettivi.

Voto 9.

Capricorno: avrete bisogno di ritrovare il vostro equilibrio, sia in ambito sentimentale e lavorativo. Non sarà un'impresa da poco, soprattutto perché le cose non andranno nel modo desiderato. Dovrete avere fiducia in voi stessi e in chi vi vuole bene. Voto 5.5.

Acquario: sarete molto gentili con il prossimo. Avrete una parola di conforto per tutti. Vorrete aiutare le persone care, ma anche i colleghi di lavoro. Questo aspetto caratteriale vi renderà molto attraente agli occhi degli altri. Le previsioni astrologiche, però, vi consigliano di fare attenzione. Voto 8.

Pesci: la giornata sarà caratterizzata da molti bassi. Non riuscirete a trovare il vostro posto nel mondo. Vi sentirete a disagio sul posto di lavoro e non saprete cosa raccontare agli amici.

Tenderete a nascondere la verità per la paura di essere giudicati. Voto 4.5.

Classifica del 3 ottobre