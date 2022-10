L'Oroscopo della giornata di lunedì 24 ottobre vedrà una Luna calante nel segno della Bilancia, che riuscirà a mantenere un'ottima intesa di coppia, mentre Pesci riuscirà a essere piuttosto simpatico. Buone emozioni non mancheranno nel cuore dei nativi Gemelli, mentre Giove porterà un po’ di fortuna ai nativi Ariete. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di lunedì 24 ottobre.

Previsioni oroscopo lunedì 24 ottobre 2022 segno per segno

Ariete: periodo in risalita sul fronte amoroso per voi nativi del segno. Certo, la Luna sarà in opposizione in questo inizio di settimana, ciò nonostante tra voi e il partner le cose cominceranno a migliorare.

Se siete single crescerà in voi la voglia di trovare una persona davvero interessante. In ambito lavorativo Giove porterà un po’ di fortuna, mentre Mercurio vi aiuterà a sviluppare buone strategie. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale che potrebbe mostrare il fianco a delle critiche a causa di Venere ora in opposizione. Single oppure no, meglio non dare per scontato i sentimenti che provate per la vostra fiamma, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro non avrete difficoltà a gestire le vostre mansioni, ciò nonostante meglio non fare il passo più lungo della gamba. Voto - 6️⃣

Gemelli: non mancheranno buone emozioni tra voi e la vostra anima gemella grazie alla Luna in trigono dal segno amico della Bilancia.

Secondo l'oroscopo, vi sentirete più in sintonia con la persona che amate, godendo di un’intesa sicuramente migliore. In ambito lavorativo le mansioni da svolgere saranno tante, ciò nonostante sarete pronti ad affrontare ogni sfida. Voto - 8️⃣

Cancro: Venere in trigono dal segno dello Scorpione vi aiuterà a ristabilire una buona sintonia con il partner, ciò nonostante ci vorrà ancora del tempo.

Sarà il momento di rimettere a posto la vostra vita sentimentale, chiedendo o concedendo perdono alla persona che amate. Sul fronte professionale questo cielo non avrà molto da offrirvi. Per ottenere buoni risultati, dovrete dimostrare impegno e costanza. Voto - 7️⃣

Leone: inizio di settimana tutto sommato discreto in amore grazie alla Luna in sestile.

Faticherete un po’ a essere profondi e coinvolgenti con la persona che amate, ciò nonostante non ci saranno discussioni o litigi per fortuna. Sul piano professionale sarà una giornata impegnativa, piena di impegni. Non scoraggiatevi, perché avrete stelle favorevoli come Marte e Giove per fare bene. Voto - 7️⃣

Vergine: Venere in sestile dal segno dello Scorpione aumenterà le vostre aspettative sul fronte sentimentale secondo l'oroscopo. Single oppure no, i rapporti con la persona che amate saranno buoni, da creare una discreta sintonia. Nel lavoro alcuni progetti potrebbero spaventarvi, ma sarete abbastanza coraggiosi da provarci e fare del vostro meglio. Voto - 8️⃣

Bilancia: con questa Luna calante nel vostro segno zodiacale, vivrete una giornata discreta in amore secondo l'oroscopo.

Godrete di un'ottima intesa con la persona che amate, ma attenzione perché potrebbero venire alcuni nodi al pettine. Se siete single vi piacerà stare a contatto con gli altri, ma difficilmente riuscirete a concretizzare. Nel lavoro le stelle saranno molto generose con voi, e potrebbero arrivare discrete soddisfazioni. Voto - 8️⃣

Scorpione: inizio di settimana che segnerà un'importante svolta sul fronte amoroso per voi. Venere in congiunzione vi permetterà di vivere un rapporto sereno con la persona che amate, ma anche di mettere in cantiere nuovi progetti. Se siete single è arrivato il momento di uscire dal guscio e mostrare il vostro lato più sensuale. Sul fronte professionale a volte lavorare con semplicità può essere utile per gestire al meglio le vostre mansioni.

Voto - 8️⃣

Sagittario: giornata di lunedì discreta per voi secondo l'oroscopo. La Luna in sestile vi farà sentire a vostro agio in amore, ma toccherà a voi riuscire a trovare il giusto pretesto e creare l'atmosfera giusta con la persona che amate. In ambito lavorativo sarete messi bene con i vostri progetti. Ottimismo e buon umore inoltre vi permetteranno di raggiungere il successo che meritate. Voto - 7️⃣

Capricorno: configurazione astrale che vedrà la Luna in cattivo aspetto in questa prima giornata della settimana. Secondo l'oroscopo però, la vostra vita sentimentale è destinata a riprendersi. per cui siate meno permalosi e impegnatevi per ridare vita alla vostra relazione di coppia. Sul fronte professionale avrete ancora alcuni dubbi da dissipare con i vostri progetti.

Prima di agire, riflettete bene su quello che state per fare. Voto - 7️⃣

Acquario: oroscopo di lunedì nel complesso discreto per voi nativi del segno. Venere sarà in quadratura, ma la Luna in trigono vi darà una mano con la vostra vita sentimentale. Single oppure no, godrete di un buon rapporto con la vostra fiamma, ciò nonostante meglio non fare il passo più lungo della gamba. Sul fronte lavorativo continuerete a raggiungere risultati sopra le aspettative. Voto - 7️⃣

Pesci: con Venere in trigono dal segno dello Scorpione, risulterete piuttosto simpatici sul fronte sentimentale secondo l'oroscopo. Single oppure no, sarà più facile per voi attirare l'attenzione e fare breccia nel cuore della persona che amate. Per quanto riguarda il settore professionale la giornata sarà piuttosto impegnativa, e voi dovrete dimostrare di riuscire a far fronte alla mole di mansioni da svolgere. Voto - 7️⃣