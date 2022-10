Per la giornata di martedì 1° novembre 2022, giorno di Ognissanti, l’oroscopo vede protagonista indiscusso il segno del Toro, mentre il Gemelli scenderà in basso alla classifica. Ritornerà in cima il Capricorno, mentre l’Ariete perderà qualche posizione.

A seguire le previsioni dell’Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di Ognissanti: progetti per Scorpione

1° Toro: avrete davvero una bella spinta comunicativa che metterà d’accordo anche fazioni opposte nella vostra squadra di lavoro. Secondo l’oroscopo le sfide adesso non vi spaventeranno più, a prescindere dalla loro difficoltà.

Con gli affetti vivrete un pomeriggio molto spensierato e piacevole.

2° Scorpione: assisterete a una bella impennata delle situazioni che finalmente troveranno terreno fertile per sbloccarsi, per tornare a nuova vita e per sfruttarle al massimo per poter rimanere sulla cresta dell’onda. Secondo l’oroscopo questa serata potrebbe essere la più importante e magica da trascorrere con la famiglia.

3° Pesci: i progetti saranno quelli che più di ogni altra cosa andranno avanti in modo più che spedito, insieme a qualche piccola idea personale che vorreste esaudita nel giro della serata. Potreste avere delle belle sorprese da condividere con le persone amate e che potrebbero anche darvi qualche idea originale per il lavoro.

4° Capricorno: per questa giornata deciderete di staccare la spina e di non essere intransigente con le persone che vi amano. Potreste fare delle belle sorprese che riguarderanno la festività di Ognissanti o comunque qualcosa che sapete, possono fare felice la famiglia.

Leone creativo

5° Leone: la creatività riuscirà a impegnarsi in modo sempre più intenso e a regalarvi qualche novità molto redditizia sul lavoro.

Gli impegni vi rinvigoriscono di solito, e questo pomeriggio potrebbe avere delle ottime ripercussioni sulla vostra mente, oltre che sul vostro corpo.

6° Cancro: potreste fare una bella mossa che potrebbe essere davvero rivoluzionaria per il vostro lavoro. Avrete dei piccoli colpi di genio che vi daranno anche dei guadagni in più, anche se avrete la necessità di attendere prima di pensare allo shopping oppure ad un investimento.

7° Vergine: questa concentrazione sul lavoro potrebbe darvi parecchie soddisfazioni, se soltanto ci fossero delle belle idee. Per il momento potreste avere qualche tentennamento sul piano comunicativo, per cui avrete parecchie indecisioni. Con gli affetti avrete dei momenti di spensieratezza in serata.

8° Ariete: potreste dover fare una pausa forzata dal lavoro e da tutto ciò che riguarda l’ambito professionale. Potreste avere dei lievi segnali di sofferenza che potrebbero sfociare in nervosismo, ma probabilmente saprete gestirvi alla perfezione.

Poca concentrazione per Bilancia

9° Bilancia: sarà molto frequente per voi in questa giornata perdere la concentrazione e l’interesse per qualcosa che fino a poco tempo fa vi assorbiva completamente la testa.

Sicuramente ci saranno situazioni sentimentali che non andranno come previsto.

10° Sagittario: avrete l’esigenza di stare un po’ da soli, di riflettere per poter fare dei passi significativi nella vostra vita sia personale che quella all’interno della vostra relazione. Nel frattempo però le amicizie vi faranno svagare, anche per poter trascorrere qualche momento con una conoscenza molto speciale.

11° Acquario: avrete qualche bella gatta da pelare in questo momento, specialmente se avete a che fare con qualche guadagno che sarà in ritardo e che potrebbe esservi di supporto per qualche spesa. Fare attenzione a qualche dettaglio nei vostri progetti potrebbe essere un atteggiamento molto accurato.

12° Gemelli: dovrete fermarvi a pensare che non sempre riuscirete a portare a termine qualche progetto e che dovrete pazientare di più nel corso di questa giornata. Avrete l’occasione di stare un po’ con la famiglia, ma anche con le persone che spesso e volentieri sono state gentili con voi.