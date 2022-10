Martedì 1° novembre troveremo sul piano astrologico la Luna assieme a Saturno transitare nel segno dell'Acquario, nel frattempo Plutone risiederà sui gradi del Capricorno. Marte, invece, resterà stabile nel domicilio dei Gemelli, così come Nettuno e Giove protrarranno il moto in Pesci. Il Sole, Venere e Mercurio, in ultimo, rimarranno nel segno dello Scorpione come il Nodo Nord insieme a Urano proseguiranno l'orbita in Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Gemelli e Acquario, meno roseo per Toro e Sagittario.

Sul podio

1° posto Acquario: passionali.

L'atmosfera nell'alcova di casa Acquario avrà buone chance di tornare a essere bollente come qualche settimana fa, specialmente per il primo decano che impreziosirà tale focosità con un pizzico di trasgressione durante le arti amatorie.

2° posto Bilancia: scelte. La stella a otto punte strizzerà l'occhio al Messaggero degli Dei in seconda casa e ciò, con ogni probabilità, indurrà i nati Bilancia, nel corso di questo giorno inaugurale del mese, a operare un'importante scelta nel settore lavorativo.

3° posto Gemelli: al centro dei riflettori. Se c'è una cosa che probabilmente non riuscirà granché bene ai nati Gemelli questo martedì sarà di passare inosservati, in quanto il parterre astrale parrà divertirsi a puntare i riflettori sul segno d'Aria e a quest'ultimo riuscirà naturale non sfigurare.

I mezzani

4° posto Scorpione: spediti. Malgrado le attività da portare a compimento non mancheranno nel giorno in questione, i nati Scorpione potrebbero mettere in campo fermezza d'intenti e dinamicità, al fine di giungere a sera stremati ma oltremodo soddisfatti.

5° posto Pesci: oltre le apparenze. La qualità regina sulla quale, c'è da scommetterci, potranno fare affidamento i nati Pesci in queste ventiquattro ore sarà di riuscire a guardare oltre le apparenze, carpendo cosa si cela realmente dietro gesti e parole altrui.

6° posto Capricorno: modifiche. Sia che si tratti di ammodernare il soggiorno che di far montare dei cerchi in lega per l'automobile, il martedì di casa Capricorno avrà buone possibilità di essere all'insegna di piccoli cambiamenti, fatti più per sfizio che per reale necessità.

7° posto Vergine: lavoro sottotono. Per far scivolare via senza intoppi la giornata lavorativa, i nati Vergine saranno presumibilmente chiamati a non essere troppo esigenti coi subalterni, perché il rischio sarà di essere tacciati di perentorietà.

8° posto Cancro: nervosismo in coppia. Nel ménage amoroso di casa Cancro questo lunedì, specialmente nelle ore serali, potrebbe esserci un aspro confronto tra i nativi e il partner, durante il quale il segno d'Acqua farebbe meglio a non impuntarsi per non acuire il nervosismo che aleggerà imperterrito.

9° posto Ariete: pensierosi. Martedì dove rimanere sul pezzo potrebbe risultare difficoltoso per la terza decade dei nati Ariete, in quanto il segno di Fuoco parrà essere sovente immerso nei suoi pensieri e, di conseguenza, troppo distratto sia al lavoro che tra le mura domestiche.

Ultime posizioni

10° posto Leone: check-point. Tipica giornata durante la quale i felini saranno presumibilmente invitati dal parterre astrale, quadrato Saturno-Urano in primis, a decelerare e fare il punto della loro attuale situazione esistenziale.

11° posto Sagittario: taciturni. Poca o nulla potrebbe essere la voglia degli arcieri di comunicare col mondo circostante, coi nativi che preferiranno lasciarsi coccolare dai loro cibi preferiti e della serie tv predilette piuttosto che fiondarsi in dialoghi fini a sé stessi.

12° posto Toro: bizzosi. L'ultima posizione dei nati Toro, durante questo martedì, è figlia del probabile nervosismo che il segno Fisso porterà con sé sia nelle vicende professionali che nella famiglia originaria. A fronte di ciò, sarebbe bene che i nativi si prendessero, ove possibile, un giorno di ferie.